Oppo Find X8s ortaya çıktı! Hafifliği ve ince çerçeveleriyle fark yaratıyor

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Oppo’nun yeni kompakt amiral gemisi Find X8s, teknoloji dünyasında şimdiden büyük merak uyandırdı. Ünlü Çinli aktör Li Xian’in film setinde bu cihazı kullanırken görüntülenmesi, telefonun tasarımına dair ilk ipuçlarını ortaya çıkarırken, Oppo’nun Find serisi ürün yöneticisi Zhou Yibao da cihazın ön yüzünü gösteren bir video paylaşarak bazı önemli detayları duyurdu.

Find X8s, hafif ve ince yapısıyla dikkat çekiyor. Oppo, cihazın 180 gramın altında olduğunu açıklarken, bu değer iPhone 16 Pro’dan yaklaşık 20 gram daha hafif. Ayrıca telefonun kalınlığı 7.8 mm’nin altında tutulmuş, bu da onu rakiplerine kıyasla daha zarif bir seçenek haline getiriyor.

Oppo Find X8 Ultra’nın canlı görüntüsü sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Ekran tarafında 6.31 inç büyüklüğünde bir OLED panel bulunuyor. Oppo, çerçeve konusunda da iddialı ve Find X8s’in piyasadaki en ince dört tarafı eşit çerçevelere sahip telefon olacağını belirtiyor. Şirketin özel ekran kapsülleme teknolojisi sayesinde siyah çerçeve kalınlığının 1 mm civarında olduğu belirtiliyor. Arka tasarımda ise yuvarlak kamera modülü korunmuş, ancak önceki modellere göre daha küçük ve ince hale getirilmiş.

Cihazın kompakt yapısına rağmen Oppo, batarya performansından ödün vermemiş gibi görünüyor. Sızan bilgilere göre Find X8s, 5.700 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Ayrıca 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunarak hızlı şarj konusunda iddialı olacak. İşlemci tarafında ise henüz tanıtılmamış Dimensity 9400+ yonga seti yer alıyor. 3.7 GHz hızında çalışan Cortex-X925 prime çekirdeği ile bu işlemci, güçlü bir performans sunacak.

Find X8s’in resmi lansmanı Nisan ayında gerçekleşecek. Aynı etkinlikte Find X8s+ ve Find X8 Ultra modellerinin yanı sıra Oppo Pad 4 Pro tablet ve Enco Free 4 kablosuz kulaklık gibi yeni ürünlerin de tanıtılması bekleniyor.

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Oppo Find X8s ortaya çıktı! Hafifliği ile dikkat çekiyor