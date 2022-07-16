Vivo oldukça geniş olan Y serisi giriş seviyesi akıllı telefonlarını genişletmek için çalışıyor ve bugün yaklaşan iki cihazla ilgili ayrıntılar açıklandı. Y30 5G ve Y02'nin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Vivo T1X'in teknik özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

İşte Vivo Y30 5G'nin beklenen teknik özellikleri

Vivo Y30 5G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 700 SoC ile yakında gelecek. 6.51 inç HD+ 60 Hz IPS LCD dokunmatik ekrana sahip olacak ve Android 12 çalıştıracak telefonun arka tarafında 13 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı kamera ile çift kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunacak. Ayrıca 5.000 mAh batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

İşte Vivo Y02'nin teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

Vivo Y02s, 60 Hz'e kadar yenileme hızını destekleyecek ve 6.51 inç IPS çentikli bir ekranla gelecek. Cihazın, 3GB RAM ve 64GB depolama ile birleştirilmiş Helio P35 yonga seti ile birlikte gönderilmesi bekleniyor. Kamera açısından ise Vivo, kamerayı 8MP ana arka kamera ve 5MP ön kamera ile donatacak. Ayrıca cihaz, 5000 mAh pil gücüne sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo Y30 5G ve Y02s'in teknik özellikleri sızdırıldı