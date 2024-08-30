Oppo’nun üçe katlanır telefonu ilk kez görüldü

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Oppo'nun yeni üçe katlanır akıllı telefon konsepti, şirketin önemli bir yetkilisi tarafından paylaşılan bir raporda ortaya çıktı. Adından da anlaşılacağı üzere, bu yeni cihaz üç ayrı ekranla donatılmış ve ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Katlanma mekanizmasını ise çift menteşe sistemi sağlıyor. Telefonun arka yüzeyi beyaz suni deri kaplamaya sahip ve krom bir çerçeve ile çevrili.

Bu konsept, Oppo'nun yeni nesil katlanabilir telefonlar alanında ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. İlginç bir şekilde, Oppo'nun bu duyurusu, Tecno'nun Phantom Ultimate 2 adlı üçe katlanır telefonunu Berlin'deki IFA konferansında tanıtmasından sadece bir gün sonra geldi. Böylece Oppo, kısa sürede üçe katlanır telefon piyasasına giren bir diğer büyük marka oldu.

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Oppo'nun bu yenilikçi cihazı, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da, Oppo Find N Serisi Ürün Müdürü Zhou Yibao tarafından paylaşılan bir render görüntüsüyle gün yüzüne çıktı. Zhou Yibao'nun bu paylaşımı daha sonra sosyal medya platformundan kaldırıldı. Görselde, cihazın üç bölümlü katlanabilir ekran tasarımı ve diğer dikkat çekici tasarım unsurları net bir şekilde görülüyordu.

Bu yeni Oppo üçe katlanır telefon, piyasadaki diğer katlanabilir telefonlara benzer şekilde, üç ayrı ekran bölümü ve ince çerçeveleriyle öne çıkıyor. Çift menteşe mekanizması sayesinde cihaz kolayca katlanıp açılabiliyor. Cihazın ön kamerasının ekran altında yer alabileceği düşünülüyor, çünkü hiçbir ekranda delik yok.

Üçe katlanır telefonlar son dönemde teknoloji dünyasında büyük ilgi görmeye başladı. Huawei'nin de benzer bir cihaz üzerinde çalıştığı ve bu cihazın bir şirket yetkilisinin elinde görüntülendiği biliniyor. Huawei'nin bu yeni üçe katlanır telefonunu Ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

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