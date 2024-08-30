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    Anlık Bildirim

    Oppo’nun üçe katlanır telefonu ilk kez görüldü

    Üçe katlanır akıllı telefon pazarı sanıldığından daha hızlı gelişecek gibi görünüyor. Huawei, Xiaomi, Tecno derken şimdi de Oppo’nun üçe katlanır akıllı telefonu kendini gösterdi.

    Oppo’nun üçe katlanır telefonu ilk kez görüldü Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun yeni üçe katlanır akıllı telefon konsepti, şirketin önemli bir yetkilisi tarafından paylaşılan bir raporda ortaya çıktı. Adından da anlaşılacağı üzere, bu yeni cihaz üç ayrı ekranla donatılmış ve ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Katlanma mekanizmasını ise çift menteşe sistemi sağlıyor. Telefonun arka yüzeyi beyaz suni deri kaplamaya sahip ve krom bir çerçeve ile çevrili.

    Bu konsept, Oppo'nun yeni nesil katlanabilir telefonlar alanında ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. İlginç bir şekilde, Oppo'nun bu duyurusu, Tecno'nun Phantom Ultimate 2 adlı üçe katlanır telefonunu Berlin'deki IFA konferansında tanıtmasından sadece bir gün sonra geldi. Böylece Oppo, kısa sürede üçe katlanır telefon piyasasına giren bir diğer büyük marka oldu.

    Oppo'nun bu yenilikçi cihazı, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da, Oppo Find N Serisi Ürün Müdürü Zhou Yibao tarafından paylaşılan bir render görüntüsüyle gün yüzüne çıktı. Zhou Yibao'nun bu paylaşımı daha sonra sosyal medya platformundan kaldırıldı. Görselde, cihazın üç bölümlü katlanabilir ekran tasarımı ve diğer dikkat çekici tasarım unsurları net bir şekilde görülüyordu.

    Bu yeni Oppo üçe katlanır telefon, piyasadaki diğer katlanabilir telefonlara benzer şekilde, üç ayrı ekran bölümü ve ince çerçeveleriyle öne çıkıyor. Çift menteşe mekanizması sayesinde cihaz kolayca katlanıp açılabiliyor. Cihazın ön kamerasının ekran altında yer alabileceği düşünülüyor, çünkü hiçbir ekranda delik yok.

    Üçe katlanır telefonlar son dönemde teknoloji dünyasında büyük ilgi görmeye başladı. Huawei'nin de benzer bir cihaz üzerinde çalıştığı ve bu cihazın bir şirket yetkilisinin elinde görüntülendiği biliniyor. Huawei'nin bu yeni üçe katlanır telefonunu Ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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