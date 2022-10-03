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    OPPO Reno 9 serisi detaylanıyor: Snapdragon 778G ile gelebilir

    Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından Oppo, yakında Reno 9 serisini tanıtacak. Yaklaşan akıllı telefonların işlemci detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar
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    OPPO Reno 9 serisi detaylanıyor: Snapdragon 778G ile gelebilir
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    Bu yılın başlarında toplam üç modelden oluşan Reno 8 serisini duyuran Oppo, Reno 9 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün Digital Chat Station tarafından beklenen serinin işlemci detayları paylaşıldı.

    Oppo Reno 9 Pro, Snapdragon 778G'den güç alabilir

    Bilindiği üzere Reno 8, Reno 8 Pro ve Reno 8 Pro+, işlemci tarafında Dimensity 1300, Snapdragon 7 Gen 1 ve Dimensity 8100 Max platformları ile tanıtıldı. Bununla birlikte yeni sızıntılar, serinin orta seviye modeli Oppo Reno 9 Pro'nun Snapdragon 778G'den güç alacağını söylüyor.

    Oppo Reno 8 Pro'nun Snapdragon 7 Gen 1'den güç aldığı düşünüldüğünde, SD778G tercihinin biraz ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirket tarafında da herhangi bir açıklama paylaşılmadı.

    Ayrıca Snapdragon 778G her ne kadar eski bir yonga seti olsa da, sızıntıyı gerçekleştiren kişi yeni değişikliğin bir yükseltme olacağını iddia ediyor. Bu sebeple yonga seti tarafından yapılacak bir geliştirme ile karşılaşabiliriz. Önceki sızıntılara göre Reno 9 serisi, 40W'a ulaşan UFCS (Evrensel Hızlı Şarj Standardı) ve 4500 mAh pil kapasitesini beraberinde getirecek. 

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