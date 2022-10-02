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    Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, orta ve üst seviyede Eylül ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte Eylül 2022'nin en iyileri...         
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    Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

    Akıllı telefon performansları söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Eylül ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Akıllı telefon pazarında markalar arası kıyasıya rekabet sürerken, MediaTek üst sıralarda yerini almaya başladı.

    Eylül ayının en güçlü 10 amiral gemisi

    Paylaşılan listeye bakıldığında birçok amiral gemisi telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz. Ancak bu telefonlar arasında liderlik koltuğuna oturan Asus Rog Phone 6D, MediaTek Dimensity 9000+ yonga setiyle listede bir ilk olmayı başarıyor. Platformda 1.123.036 puana imza atan oyuncu telefonu ise, sırasıyla OnePlus Ace Pro ve iQOO 10 Pro takip ediyor. 

    Black Shark 7S Pro, Lenovo Legion Y70 ve iQOO 10, AnTuTu'nun Eylül ayında en iyi performans gösteren Android amiral gemisi telefonları listesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. Listenin son dört ismi ise, sırasıyla Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro, Redmi K50 Ultra ve Xiaomi MIX Fold 2 oldu.

    MediaTek orta seviyede gücünü koruyor

    MediaTek, üst seviye amiral gemisi modellerinde yer bulmakta zorlansa da, alt amiral gemisi telefonları listesine hakim durumda. Buna göre Dimensity 8100 Max destekli OnePlus Ace listede liderlik koltuğuna otururken, OnePlus Ace Racing sürümü ikinci, OPPO Reno 8 Pro+ 5G üçüncü sırada yer alıyor. Listenin devamını ise Dimensity 8100'den güç alan modeller takip ediyor. Alt amiral gemisi listesinde tek Snapdragon işlemcili model ise Snapdragon 870 yonga setine sahip olan Vivo S15 oldu.

    Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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