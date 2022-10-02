Akıllı telefon performansları söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Eylül ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Akıllı telefon pazarında markalar arası kıyasıya rekabet sürerken, MediaTek üst sıralarda yerini almaya başladı.

Eylül ayının en güçlü 10 amiral gemisi

Paylaşılan listeye bakıldığında birçok amiral gemisi telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz. Ancak bu telefonlar arasında liderlik koltuğuna oturan Asus Rog Phone 6D, MediaTek Dimensity 9000+ yonga setiyle listede bir ilk olmayı başarıyor. Platformda 1.123.036 puana imza atan oyuncu telefonu ise, sırasıyla OnePlus Ace Pro ve iQOO 10 Pro takip ediyor.

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Black Shark 7S Pro, Lenovo Legion Y70 ve iQOO 10, AnTuTu'nun Eylül ayında en iyi performans gösteren Android amiral gemisi telefonları listesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. Listenin son dört ismi ise, sırasıyla Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro, Redmi K50 Ultra ve Xiaomi MIX Fold 2 oldu.

MediaTek orta seviyede gücünü koruyor

MediaTek, üst seviye amiral gemisi modellerinde yer bulmakta zorlansa da, alt amiral gemisi telefonları listesine hakim durumda. Buna göre Dimensity 8100 Max destekli OnePlus Ace listede liderlik koltuğuna otururken, OnePlus Ace Racing sürümü ikinci, OPPO Reno 8 Pro+ 5G üçüncü sırada yer alıyor. Listenin devamını ise Dimensity 8100'den güç alan modeller takip ediyor. Alt amiral gemisi listesinde tek Snapdragon işlemcili model ise Snapdragon 870 yonga setine sahip olan Vivo S15 oldu.

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Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste