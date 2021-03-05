Oppo yeni akıllı bilekliğini 8 Mart'ta tanıtacak

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Çinli teknoloji devi Oppo, yakında ürün koleksiyonunu yeni bir akıllı bileklikle genişletecek. Oppo Band Style ismiyle pazarda boy gösterecek cihaz gerçek zamanlı kalp atış hızı takibi yapabileceği gibi kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilecek ve solunum kalitesini değerlendirme fonksiyonuna sahip olacak.

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Oppo Band Style'ın 12 egzersiz modunu destekleyeceği belirtiliyor. Akıllı bileklik Oppo F19 Pro serisi akıllı telefonlarla birlikte 8 Mart'ta tanıtılacak. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Cihaz 1.1 inç AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca farklı türde ve renkte kayış seçenekleri ile geleceğini belirtelim.

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Amazon'da satışa çıkacak

Oppo'nun basın bildirisine göre yeni akıllı bileklik 8 Mart itibarıyla Amazon üzerinden satışa sunulacak. Lansman etkinliği şirketin Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Oppo Band Style'ın geri kalan tüm özelliklerini birkaç gün sonra hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gsmarena.com/oppo_schedules_a_global_launch_for_its_band_style_wearable_on_march_8-news-48050.php

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