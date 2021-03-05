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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo yeni akıllı bilekliğini 8 Mart'ta tanıtacak

    Oppo önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı bileklik tanıtacak. Oppo Band Style olarak adlandırılan model sağlık odaklı özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.
    05 Mart 2021, 21:30 (2 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo yeni akıllı bilekliğini 8 Mart'ta tanıtacak
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    Çinli teknoloji devi Oppo, yakında ürün koleksiyonunu yeni bir akıllı bileklikle genişletecek. Oppo Band Style ismiyle pazarda boy gösterecek cihaz gerçek zamanlı kalp atış hızı takibi yapabileceği gibi kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilecek ve solunum kalitesini değerlendirme fonksiyonuna sahip olacak.

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    Oppo Band Style'ın 12 egzersiz modunu destekleyeceği belirtiliyor. Akıllı bileklik Oppo F19 Pro serisi akıllı telefonlarla birlikte 8 Mart'ta tanıtılacak. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Cihaz 1.1 inç AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca farklı türde ve renkte kayış seçenekleri ile geleceğini belirtelim.

    Oppo yeni akıllı bilekliğini 8 Mart'ta tanıtacak
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    Amazon'da satışa çıkacak

    Oppo'nun basın bildirisine göre yeni akıllı bileklik 8 Mart itibarıyla Amazon üzerinden satışa sunulacak. Lansman etkinliği şirketin Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Oppo Band Style'ın geri kalan tüm özelliklerini birkaç gün sonra hep birlikte öğreneceğiz.



    https://www.gsmarena.com/oppo_schedules_a_global_launch_for_its_band_style_wearable_on_march_8-news-48050.php
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydinsukru (Aydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    SpO2 yani saturasyonu olebilen bir sensorler 2-3 dolar malıyetli bir sey yıllardır tıpta kullanılıyor yenilikmis gibi lanse etmisler :)
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    ARAGORNyeg 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Demirli tasarım berbat gözüküyor
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