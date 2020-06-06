Oppo yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco W51

Oppo dün düzenlediği etkinlikte Reno 4 serisi akıllı telefonları ile birlikte yeni Enco W51 kablosuz kulaklık modelini de tanıttı. Cihaz aktif gürültü azaltma teknolojisiyle öne çıkıyor.
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Enco W51 görünüm olarak Enco W31'e benziyor ancak özellik açısından daha iyi. Kulaklıkların her birinde üçer mikrofon var. Böylelikle son derece etkili bir gürültü azaltma deneyimi sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de mevcut.
Enco W51, çift çekirdekli bir işlemciye sahip. Cihaz, Bluetooth 5.0 ile geliyor. Ayrıca IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı koruma sağladığını da belirtelim.
Fiyat etiketi de açıklandı
Kablosuz kulaklık şarj kutusunun yardımıyla maksimum 24 saatlik bir pil ömrü sunarken, kulaklıkların her biri tek şarjla 4 saat kesintisiz çalışabiliyor. Enco W51'in şarj süresi ise 80 dakika.
İlerleyen dönemlerde Türkiye'de de satışa sunulması beklenen yeni kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 70 dolar. Oppo Enco W51'in satışları 7 Haziran itibarıyla başlayacak.
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