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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco W51

    Çinli teknoloji devi Oppo yeni kablosuz kulaklığını resmen tanıttı. Enco W51 olarak adlandırılan model kablosuz şarj desteği ve aktif gürültü azaltma sistemiyle geliyor.
    7 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco W51
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    Oppo dün düzenlediği etkinlikte Reno 4 serisi akıllı telefonları ile birlikte yeni Enco W51 kablosuz kulaklık modelini de tanıttı. Cihaz aktif gürültü azaltma teknolojisiyle öne çıkıyor.

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    Enco W51 görünüm olarak Enco W31'e benziyor ancak özellik açısından daha iyi. Kulaklıkların her birinde üçer mikrofon var. Böylelikle son derece etkili bir gürültü azaltma deneyimi sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de mevcut.

    Oppo yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco W51
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    Enco W51, çift çekirdekli bir işlemciye sahip. Cihaz, Bluetooth 5.0 ile geliyor. Ayrıca IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı koruma sağladığını da belirtelim.

    Oppo yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco W51
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    Fiyat etiketi de açıklandı

    Kablosuz kulaklık şarj kutusunun yardımıyla maksimum 24 saatlik bir pil ömrü sunarken, kulaklıkların her biri tek şarjla 4 saat kesintisiz çalışabiliyor. Enco W51'in şarj süresi ise 80 dakika.

    Oppo yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco W51
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    İlerleyen dönemlerde Türkiye'de de satışa sunulması beklenen yeni kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 70 dolar. Oppo Enco W51'in satışları 7 Haziran itibarıyla başlayacak.



    https://www.opposhop.cn/products/1402.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mpy (e. e. kara) 7 sa. en beğenilen
    Şu markalar bile bütçemizi aşıyor. Aslında 70 dolar hiçbir şey değil ama 7ile çarpınca tüm büyü bozuluyor. Naparsın bimden 4 dolarlık ürünleri 50 liraya almaya devam..
    Şu markalar bile bütçemizi aşıyor. Aslında 70 dolar hiçbir şey değil ama 7ile çarpınca tüm büyü bozuluyor. Naparsın bimden 4 dolarlık ürünleri 50 liraya almaya...
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa.
    Şu göz kanatan tasarımlara bakınca Sony'e olan aşkım depreşiyor.
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    SEİCO (seico seico) 4 sa.
    tasarım karma olmuş pek hoşuma gitmedi kulaklığa sonradan sap eklenmiş gibi tasarım bütünlüğü yok
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    FoBç (Fırat Orak) 5 sa. yeni yorumcu
    Kulaklık hoşuma gitmedi nedense dikey tasarıma sahip olan kulaklıkları seviyorum en iyisi yine siyah renkli kulaklık birde herbir kulaklığa üç mikrofon takmak nedir
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 6 sa.
    Apple ürünü ilk çıkarmasa bazı firmalar tasarım yapamayacak durumda. Bu ne arkadaş?
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    mpy (e. e. kara) 7 sa. en beğenilen
    Şu markalar bile bütçemizi aşıyor. Aslında 70 dolar hiçbir şey değil ama 7ile çarpınca tüm büyü bozuluyor. Naparsın bimden 4 dolarlık ürünleri 50 liraya almaya devam..
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