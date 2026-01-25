Giriş
    Oppo, 6 cihaza daha ColorOS 16 güncellemesini verdi: İşte yenilikler

    Oppo, ColorOS 16 güncellemesini altı akıllı telefona daha sundu. Popüler Reno ve F serisi modelleri Android 16 güncellemesini alırken, Ocak ayı güncellemesiyle gelen yenilikler de duyuruldu.

    oppo coloros 16 alacak yeni cihazlar ve ocak 2026 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Oppo, kararlı ColorOS 16 güncellemesini Oppo Reno 13, Reno 12, Reno 11 Pro, Reno 11, Reno 10 Pro Plus ve Oppo F25 Pro modellerine dağıtmaya başladı. Her zaman olduğu gibi, güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor ve farklı ülkelerdeki her cihaza ulaşması birkaç gün ya da hafta sürebilir.

    ColorOS 16 Ocak 2026 güncellemesi neler getiriyor?

    ColorOS 16 Ocak 2026 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Oppo, ColorOS 16 yazılımıyla cihazlar için de Ocak 2026 güncellemesini duyurdu. Güncellemenin en önemli özelliği, Aralık 2025'te durdurulan yapay zeka destekli yazma yardımcısının geri dönüşü. Yerleşik araç yedi içerik formatını destekliyor: denemeler, iş ilanları, mektuplar, teklifler, senaryolar, planlar ve tebrikler. Kullanıcılar, harici uygulamalara ihtiyaç duymadan doğrudan cihazlarında yapılandırılmış metinler oluşturabiliyor.

    Bir diğer önemli ekleme ise; genişletilmiş O+ Connect özelliği. Bu güncellemeyle, desteklenen OPPO cihazları iPhone aramalarını, mesajlarını ve bildirimlerini doğrudan telefonda görüntüleyebilecek.

    Private Safe, dosya arama işlevi ve şifrelenmiş klasörlerden doğrudan paylaşım özelliği kazandı. Kamera uygulaması artık Fotoğraf, Gece ve Master modunda 65:24 en boy oranında çekim sunarak ultra geniş çerçeveleme seçenekleri sağlıyor. Uygulama çekmecesi, daha iyi düzenleme için Ofis ve Finans kategorilerini sunuyor.

    Ayrıca, kullanıcıların gelen arama ekranında SMS ile Yanıtla seçeneğini gizlemelerine olanak tanıyan yeni bir ayar geldi. Kullanıcılar bu özelliğe Kişiler - Ayarlar - Aramaları Cevapla veya Sonlandır - SMS ile Yanıtla yoluyla erişebilecek.

    OPPO, bu değişikliklerin yanı sıra sistem kararlılığı, gizlilik ve güvenlikte de iyileştirmeler yaptı.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/01/25/oppo-coloros-16-january-2026-update-ai-writer-o-plus-connect/ https://www.notebookcheck.net/Stable-ColorOS-16-rolls-out-to-six-new-Oppo-phones.1208026.0.html
