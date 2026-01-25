Oppo, 6 cihaza daha ColorOS 16 güncellemesini verdi: İşte yenilikler

ColorOS 16 Ocak 2026 güncellemesi neler getiriyor?
Bir diğer önemli ekleme ise; genişletilmiş O+ Connect özelliği. Bu güncellemeyle, desteklenen OPPO cihazları iPhone aramalarını, mesajlarını ve bildirimlerini doğrudan telefonda görüntüleyebilecek.
Private Safe, dosya arama işlevi ve şifrelenmiş klasörlerden doğrudan paylaşım özelliği kazandı. Kamera uygulaması artık Fotoğraf, Gece ve Master modunda 65:24 en boy oranında çekim sunarak ultra geniş çerçeveleme seçenekleri sağlıyor. Uygulama çekmecesi, daha iyi düzenleme için Ofis ve Finans kategorilerini sunuyor.
Ayrıca, kullanıcıların gelen arama ekranında SMS ile Yanıtla seçeneğini gizlemelerine olanak tanıyan yeni bir ayar geldi. Kullanıcılar bu özelliğe Kişiler - Ayarlar - Aramaları Cevapla veya Sonlandır - SMS ile Yanıtla yoluyla erişebilecek.
OPPO, bu değişikliklerin yanı sıra sistem kararlılığı, gizlilik ve güvenlikte de iyileştirmeler yaptı.
