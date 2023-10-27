OPSWAT ve Secreto Teknoloji, siber güvenlik alanında iş birliği yaptı

Tam Boyutta Gör Siber güvenlik şirketleri OPSWAT ve Secreto Teknoloji siber güvenlik çözümleri alanında iş birliği yaptığını duyurdu. Yapılan iş birliği ile METAP (Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve Pakistan) bölgesinde siber güvenlik seviyesinin artması hedefleniyor. Bu bölgeye yönelik yenilikçi çözümler ve hizmetler geliştirilecek.

Yapılan iş birliği, siber güvenlik sektöründeki önemli trendleri ve zorlukları ele alırken, kritik altyapıyı koruma taahhüdünü de pekiştiriyor. Bu yaklaşım, Türk siber güvenlik sektöründe büyük bir ivmeyi temsil etmesinin yanında, dijital dünyanın gelişen zorluklarına karşı her iki şirketin uzmanlıklarını ve kaynaklarını da bir araya getiriyor.

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OPSWAT ve Secreto kapsamlı bir güvenlik ekosistemi sunacak. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler ve yenilikler sunulacak. Türkiye ve METAP bölgesindeki siber güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumların büyümesine katkı sağlayacak. Bölgedeki siber güvenlik şirketleri, yeni tehditlere karşı koruma sağlayan son teknolojilerden ve hizmetlerden faydalanabilecek.

İki şirketten yapılan açıklamada siber güvenlik sektöründe çağın ritmine uygun olarak trendlere göre çözümler geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Çağın değişimi hakkında şu başlıklara değinildi:

BT ve OT Güvenliğinin Yakınsaması: BT ve OT güvenliğinin gelişen tehditlere karşı daha kritik hale gelmesi nedeniyle bu işbirliği, Türkiye ve ötesindeki kritik altyapıların güvence altına alınması için entegre hizmetler üretiyor.

BT ve OT güvenliğinin gelişen tehditlere karşı daha kritik hale gelmesi nedeniyle bu işbirliği, Türkiye ve ötesindeki kritik altyapıların güvence altına alınması için entegre hizmetler üretiyor. Endüstriyel IoT (IIoT) ve Yükselişi: Türkiye pazarında Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nin (IIoT) giderek daha fazla benimsenmesi gözlemleniyor. Burada gerçekleştirilen ortak çalışmalar, yükselen riskleri ele alarak IIoT ağlarını korumak için özel güvenlik çözümleri sunuyor.

Türkiye pazarında Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nin (IIoT) giderek daha fazla benimsenmesi gözlemleniyor. Burada gerçekleştirilen ortak çalışmalar, yükselen riskleri ele alarak IIoT ağlarını korumak için özel güvenlik çözümleri sunuyor. Kritik Altyapı Koruması (CIP): Gelişen tehditlere karşı temel hizmetleri korumak ve savunmak adına tasarlanan yenilikçi yaklaşımlar, OPSWAT tarafından CIP laboratuvarında kritik altyapı güvenliğini artırmaya yönelik olarak geliştiriliyor.

Gelişen tehditlere karşı temel hizmetleri korumak ve savunmak adına tasarlanan yenilikçi yaklaşımlar, OPSWAT tarafından CIP laboratuvarında kritik altyapı güvenliğini artırmaya yönelik olarak geliştiriliyor. Gelişmiş Tehdit Algılama: Siber güvenliğin doğası hızla değişiyor. Rakiplerden bir adım önde olmak ve Türkiye'deki müşterilere en yeni hizmeti getirmek adına yapay zeka odaklı tehdit algılama alanına yatırım yapılıyor.

Siber güvenliğin doğası hızla değişiyor. Rakiplerden bir adım önde olmak ve Türkiye'deki müşterilere en yeni hizmeti getirmek adına yapay zeka odaklı tehdit algılama alanına yatırım yapılıyor. Yapay Zeka Entegrasyonu: Yapay zekanın OT güvenliğine olan entegrasyonu, kritik altyapı için yapay zeka odaklı çözümler geliştiren ortak çalışmalarla büyümeye devam ediyor.

Yapay zekanın OT güvenliğine olan entegrasyonu, kritik altyapı için yapay zeka odaklı çözümler geliştiren ortak çalışmalarla büyümeye devam ediyor. OT ve Sıfır Güven Modeli: OPSWAT ve Secreto’nun operasyonel teknolojiyi korumada öncülük ettiği Sıfır Güven modelinin, OT ortamları için genişletilmesi hedefleniyor.

OPSWAT ve Secreto’nun operasyonel teknolojiyi korumada öncülük ettiği Sıfır Güven modelinin, OT ortamları için genişletilmesi hedefleniyor. İşbirliğine Dayalı Güvenlik: BT ve OT güvenlik ekipleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek, tehditlerle kapsamlı bir şekilde mücadele etmeyi ve her iki sektörün de dayanıklılığının artırılmasına yönelik adımlar atılıyor.

BT ve OT güvenlik ekipleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek, tehditlerle kapsamlı bir şekilde mücadele etmeyi ve her iki sektörün de dayanıklılığının artırılmasına yönelik adımlar atılıyor. Akıllı Şehirlerin Güvenliğinin Sağlanması: Buradaki taahhüt, Türkiye'nin kentsel gelişimine katkı sağlayarak, akıllı şehir altyapılarının kritik sistemlerini güçlendirmektir.

Siber güvenlik sektörü tahminleri

Türkiye’deki siber güvenlik sektörü pazarı her geçen gün büyüyor. 2023 yılı verilerine göre şu tahminler paylaşıldı:

Tahmini Gelir: Türkiye siber güvenlik sektörünün 2023 yılında2023 yılında 346,70 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Türkiye siber güvenlik sektörünün 2023 yılında2023 yılında 346,70 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Pazar Hakimiyeti: Siber güvenlik çözümlerinin 2023 yılında 246,30 milyon ABD doları hacmiyle pazarı domine etmesi bekleniyor.

Siber güvenlik çözümlerinin 2023 yılında 246,30 milyon ABD doları hacmiyle pazarı domine etmesi bekleniyor. Büyüme Oranı: Yıllık %12,74'lük bir büyüme oranı (CAGR 2023-2028) bekleniyor ve 2028 yılında 631,50 milyon ABD doları pazar hacmiyle sonuçlanması tahmin ediliyor.

Yıllık %12,74'lük bir büyüme oranı (CAGR 2023-2028) bekleniyor ve 2028 yılında 631,50 milyon ABD doları pazar hacmiyle sonuçlanması tahmin ediliyor. Kişi Başına Harcama: 2023 yılında kişi başına siber güvenlik harcamasının 10,02 ABD Doları'na ulaşması bekleniyor.

OPSWAT’ın METAP Satış Başkan Yardımcısı Sertan Selçuk, " Buradaki veriler, siber güvenlik sektöründeki büyümeyi ve inovasyon potansiyelini gösteriyor. Stratejik planımız, varlığımızı daha da güçlendirirken pazarın büyümesine katkıda bulunmak hedefiyle sektördeki genişlemeyi ve ortaklıkları içeriyor. Secreto ile olan işbirliğimiz de bu bağlamda, siber güvenlik alanında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Birlikte, güvenlik standartlarını yeniden tanımlarken, yalnızca kamu sektöründe ve özel sektörde değil, aynı zamanda METAP Bölgesi’ndeki kritik altyapının bütünlüğünü koruyacak öncü çözümler sunacağız" dedi.

Yapılan iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Secreto Teknoloji Genel Müdürü Musa Haşap, şunları söyledi:

"Bu ortaklık, Türkiye'deki siber güvenlik sektörünü güçlendirmeye yönelik ortak bir vizyonu temsil ediyor. OPSWAT ile güçlerimizi birleştirerek, kurumlara son teknoloji çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Kurumların karşılaştığı özgün zorlukları ele alacak biçimde, güvenlik hizmetlerini özelleştirmemize ve uyarlamamıza olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir yaklaşımı ortaklarımızla birlikte hayata geçiriyoruz. Secreto, işletmelerin yalnızca etkili değil, aynı zamanda karşılaştıkları zorluklara uyumlu siber güvenlik hizmetleri almalarını sağlar. Türk IT ve OT güvenlik pazarının ihtiyaçları için keşfedilmemiş yenilikçi çözümler sağlamaya devam edeceğiz."

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OPSWAT ve Secreto Teknoloji'den siber güvenlik iş birliği