Optik sürücülü netbook Japonya'da satışa sunuldu

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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran, yapılan araştırmalara göre bu senenin de yıldızı olması beklenen netbook bilgisayarlar gelişmeye devam ediyor. Ultra-taşınabilir formdaki hafif ve kompakt yapılarıyla öne çıkan maliyet odaklı bilgisayarların oluşturduğu netbook pazarında kullanıcıların istek ve beklentileri doğrultusunda hazırlanan modeller de gün ışığına çıkmaya başladı.

Çok sayıda firmanın onlarca model ile var olduğu pazarda kullanıcılar özellikle optik sürücü sıkıntısı çekiyordu. Zira boyut ve ağırlığın ön planda olduğu sistemlerde üreticiler genellikle dahili sürücü tercihinde bulunmazken, Japonya merkezli Mouse Computer firmasının kullanıma sunduğu yeni netbook bilgisayarının, optik sürücüsüyle rakip modellerden ayrılması hedefleniyor.

Mouse Computer firmasının LuvBook serisi altında hazırladığı LB-F1500W kod adlı model, ana tasarım özellikleri ve sahip olduğu donanımsal alt yapısı ile piyasadaki diğer netbook modelleriyle büyük benzerlikler taşınırken sahip olduğu optik sürücü sistemin fark yaratmasını sağlıyor zira ürün üzerinde 24x hızında CD, 8x hızında da DVD medya yazabilen sürücü yer alıyor.

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Intel'in Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisiyle gelen LuvBook LB-F1500W, 1024x600 piksel çözünürlüğünde 10.2" ekrana sahip. 1GB DDR2 bellek ve 160GB'lık donatılan netbook bilgisayarın grafik alt yapısını Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisi GMA 950 karşılarken sistemi işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition SP3 eşlik ediyor.

Kablolu ve kablosuz iletişim için 10/100 ethernet ve WiFi desteğine sahip olan ayrıca dahili internet kamerası ve çoklu kart okuyucusu gibi özelliklerle gelen netbook'un 5.2 saate varan pil ömrü sunduğu ve toplam ağırlığının 1.62 Kg olduğu bildiriliyor. Optik sürücüsü olmayan netbook'lara kıyasla yaklaşık yarımkilo daha ağır olan sistemin Japonya satış fiyatının 729$ olduğu belirtiliyor.

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