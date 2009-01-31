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Optik sürücülü netbook Japonya'da satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,6b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Optik sürücülü netbook Japonya'da satışa sunuldu
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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran, yapılan araştırmalara göre bu senenin de yıldızı olması beklenen netbook bilgisayarlar gelişmeye devam ediyor. Ultra-taşınabilir formdaki hafif ve kompakt yapılarıyla öne çıkan maliyet odaklı bilgisayarların oluşturduğu netbook pazarında kullanıcıların istek ve beklentileri doğrultusunda hazırlanan modeller de gün ışığına çıkmaya başladı.

Çok sayıda firmanın onlarca model ile var olduğu pazarda kullanıcılar özellikle optik sürücü sıkıntısı çekiyordu. Zira boyut ve ağırlığın ön planda olduğu sistemlerde üreticiler genellikle dahili sürücü tercihinde bulunmazken, Japonya merkezli Mouse Computer firmasının kullanıma sunduğu yeni netbook bilgisayarının, optik sürücüsüyle rakip modellerden ayrılması hedefleniyor.

Mouse Computer firmasının LuvBook serisi altında hazırladığı LB-F1500W kod adlı model, ana tasarım özellikleri ve sahip olduğu donanımsal alt yapısı ile piyasadaki diğer netbook modelleriyle büyük benzerlikler taşınırken sahip olduğu optik sürücü sistemin fark yaratmasını sağlıyor zira ürün üzerinde 24x hızında CD, 8x hızında da DVD medya yazabilen sürücü yer alıyor.

Optik sürücülü netbook Japonya'da satışa sunuldu
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Intel'in Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisiyle gelen LuvBook LB-F1500W, 1024x600 piksel çözünürlüğünde 10.2" ekrana sahip. 1GB DDR2 bellek ve 160GB'lık donatılan netbook bilgisayarın grafik alt yapısını Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisi GMA 950 karşılarken sistemi işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition SP3 eşlik ediyor.

Kablolu ve kablosuz iletişim için 10/100 ethernet ve WiFi desteğine sahip olan ayrıca dahili internet kamerası ve çoklu kart okuyucusu gibi özelliklerle gelen netbook'un 5.2 saate varan pil ömrü sunduğu ve toplam ağırlığının 1.62 Kg olduğu bildiriliyor. Optik sürücüsü olmayan netbook'lara kıyasla yaklaşık yarımkilo daha ağır olan sistemin Japonya satış fiyatının 729$ olduğu belirtiliyor.

Optik sürücülü netbook Japonya'da satışa sunuldu
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pillout 10 yıl
1.62 Kg mı! Ağırlığı net bir book olmuş.
Bana göre netbookların gelişimleri ağırlık açısından aksi istikamette olsa da üreticilerin ne yaptıklarını benden iyi bildikleri muhakkak. Ben gidip hafif bir şeyler bakınayım.
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hunter06 10 yıl
netbook ların dvd olmaması çok büyük eksikti gerçi bununda fiyatı büyük eksi ama en azından doğru dürüst bişey çıkmış ,fiyatların düşmesini bekleyeceğiz artık mecbur
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St Batuhan 10 yıl
Güzel gelişme fakat fiyat konusunda biraz pahalı gibi geldi :(
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hasanmustafa06 10 yıl
işlemciyi artırıp fiyatı 1000 tl altında tutarlarsa
çok satar yoksa çok bişey değişmez
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alpabi 10 yıl
Küçük olması büyük bir avantaj ama atom işlemci bana hiç yeterli gelmiyor. Netbooklar ya ana bilgisayarın yanında mobilize olmak için alınır gibi geliyor bana...
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XivA 10 yıl
işte benim netbook um :d
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max975 10 yıl
hadi hayırlı olsun..
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Beriko 10 yıl
Bu fiyat olduktan sonra netbook almanin hicbir mantigi yok.Dvd siz olsun 400$ olsun.700 kusur $ vericem , islem gucu , grafik gucu en az 5 sene geride olan bir bilgisayar alicam.Daha neler!!
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