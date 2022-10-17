Orijinal iPhone 40 bin dolara satıldı

Servet değerinde iPhone
İlk iPhone modeli akıcı dokunmatik ekranı, uygulama ekosistemi, 2MP kamera ve kullanım kolaylığı gibi özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. O dönem 4GB kapasite 499$ iken 8GB kapasite ise 599$ olarak açıklanmıştı.
Pek çok yenilik ödülünün de sahibi olan orijinal iPhone zaman zaman sıfır kutusu ile açık arttırmaya çıkıyor. LCG Auctions tarafından başlatılan açık arttırmada kapalı kutuda orijinal iPhone yer alıyor. Mükemmele yakın bir kalitede olduğu belirtilen iPhone modeli 8GB kapasiteli. Cihaz 40 bin dolara alıcı buldu. Bu da orijinalinden yaklaşık 65 kat daha fazla anlamına geliyor. Bu fiyata hali hazırda Caviar’ın mücevher kaplamalı iPhone modelleri bulunabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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