Orijinal iPhone 40 bin dolara satıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji tarihinde ve akıllı telefon tarihinde orijinal iPhone akıllı telefon modelinin yeri apayrı. Tüm modeller bir yana pazarı baştan aşağı değiştiren 2007 üretimi iPhone haliyle çok değerli hale geldi. Açık arttırmalarda çok yüksek fiyatlara satılıyor.

Servet değerinde iPhone

İlk iPhone modeli akıcı dokunmatik ekranı, uygulama ekosistemi, 2MP kamera ve kullanım kolaylığı gibi özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. O dönem 4GB kapasite 499$ iken 8GB kapasite ise 599$ olarak açıklanmıştı.

Yurt dışından telefon getirmek: iPhone 14 modelleri için müjde! 16 sa. önce eklendi

Pek çok yenilik ödülünün de sahibi olan orijinal iPhone zaman zaman sıfır kutusu ile açık arttırmaya çıkıyor. LCG Auctions tarafından başlatılan açık arttırmada kapalı kutuda orijinal iPhone yer alıyor. Mükemmele yakın bir kalitede olduğu belirtilen iPhone modeli 8GB kapasiteli. Cihaz 40 bin dolara alıcı buldu. Bu da orijinalinden yaklaşık 65 kat daha fazla anlamına geliyor. Bu fiyata hali hazırda Caviar’ın mücevher kaplamalı iPhone modelleri bulunabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Orijinal iPhone’a ilgi büyük