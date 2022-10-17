iPhone 14 modelleri için iPhone 13 kullanıcılarını kıskandıran gelişme!

Tam Boyutta Gör Yurt dışından ürün satın alma stratejisi geçtiğimiz yıllarda revaçtaydı.Günümüzdeki vergilendirme mevzuatı birçok kişinin rotasını ülkemize çevirdi. Apple'ın iPhone 14 ailesi için yarattığı heyecan bazı kişilere göre sönmüş durumda. Peki son durum ne?

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışları beklenenden düşük 1 gün önce eklendi

Yurt dışından telefon getirmek kolaylaşıyor mu?

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ikilisinden istediği satış istatistiklerini henüz elde edemeyen Apple, bilhassa iPhone 14 serisinin Pro etiketli modelinden umduğunu çok yakında bulabilir. iPhone 14 Pro için öngörülen teslimat süresi iPhone 13 Pro'dan daha kısa.

Kısacası bundan böyle iPhone 14 Pro modeli için sipariş veren bir kişi bu cihazın selef (iPhone 13 Pro) modelini sipariş eden bir kişiden daha az bekleyecek. iPhone 14 serisi için yapılması planlanan toplam sevkiyatın iPhone 13 ailesi için yapılan toplam sevkiyattan daha az olacağını söyleyenler olduğu gibi bu durumun tersini savunanlar da var.

Apple'ın ürünleri hakkında yayımladığı raporlarla ön plana çıkan JP Morgan, iPhone 14 Pro Max ile iPhone 14 Pro için olumlu bir rapor paylaştı. Yatırım bankacılığı sektöründe uzman olan Amerikan firmaya göre bu iki model tedarik süresi konusunda neredeyse başa baş bir performans sunuyor.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tedarik bağlamında yaşanan sıkıntılara rağmen geçen haftaya göre kendisini sipariş eden kişilerin eline daha çabuk ulaşıyor.

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Apple Insider tarafından yayımlanan ilgili yazıda iPhone 14 modellerinin geçen haftaki teslimat süresi performansı ile bu haftaki teslimat süresi performansı arasında göze çarpan farklılıklar mevcut. Bu rapor Amerika'da yaşayan kişiler için geçerli:

iPhone 14: Geçen hafta 2 gün içerisinde elinize ulaşıyordu. Bu süre değişmedi.



elinize ulaşıyordu. Bu süre değişmedi. iPhone 14 Plus: Geçen hafta 4 gün içerisinde elinize ulaşıyordu. Bu süre 2 güne indi.



elinize ulaşıyordu. Bu süre indi. iPhone 14 Pro: Geçen hafta 32 gün içerisinde elinize ulaşıyordu. Bu süre 29 güne indi.



elinize ulaşıyordu. Bu süre indi. iPhone 14 Pro Max: Geçen hafta 34 gün içerisinde elinize ulaşıyordu. Bu süre 30 güne indi.

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Alınan diğer bir bilgiye göre iPhone 14 Pro Max daha önce kendisini sipariş eden kişiye 39 gün içerisinde teslim edilebiliyordu. iPhone 14 ile iPhone 14 Plus'ın iPhone 13 ve iPhone 13 mini ikilisinden yaklaşık 11 gün daha erken teslim edildiği de öğrenilen veriler arasında yer alıyor.

Çin'de yaşayan bir kişi iPhone 14 Pro'yu 22 gün içerisinde eline alabiliyorken aynı kişi iPhone 14 Pro Max modelini 29 gün içerisinde elde edebiliyor. Apple Insıder bu ülkede yaşayan bireylerin iPhone 14 ile iPhone 14 Plus'tan herhangi birini sipariş ettiğinde en fazla 24 saat beklediğini söyledi. iPhone 13 veya iPhone 13 mini satın almak isteyen birisi ise yaklaşık 2 hafta bekleyebiliyor.

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Almanya ve Birleşik Krallık tarafına baktığımızda iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için sadece 1 gün beklemek yeterli olabiliyor. Bu süre iPhone 13 ve iPhone 13 mini için ise yaklaşık 11 gün.

Bu karşılaştırmaların aynı nispi dönemlerin baz alınması formülü eşliğinde yapıldığı belirtildi. Buradan hareketle yurt dışından telefon getirmek isteyen kişiler bu ülkelerin birinde veya Birleşik Krallık'ta tanıdığı bir kişiye ulaşabilir ve onun sayesinde ilgili modellere daha kısa sürede kavuşabilir.

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3 hafta önce Türkiye'de yaşayan kişilerin iPhone 14 Pro modeline kavuşabilmesi için en az 42 gün beklemesi gerektiği söylenmişti. Siz de yurt dışından telefon getirmek için çaba sarf ediyor musunuz?

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Yurt dışından telefon getirmek: iPhone 14 modelleri için müjde!