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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ormanların kralı OS X'le buluşuyor; Mac OS X: Lion

&quot;Mac OS X'in en iyi yönlerini aldık ve onları iPhone'da kullandık. Sonra, iPhone'un en iyi yönlerini aldık ve iPad'de kullandık. Ve şimdi, hepsini dünyanın en gelişmiş sisteminin 8.sürümüyle Mac'
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Ormanların kralı OS X'le buluşuyor; Mac OS X: Lion
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"Mac OS X'in en iyi yönlerini aldık ve onları iPhone'da kullandık. Sonra, iPhone'un en iyi yönlerini aldık ve iPad'de kullandık. Ve şimdi, hepsini dünyanın en gelişmiş sisteminin 8.sürümüyle Mac'lere geri taşıyoruz."

Apple, "Back to the Mac" etkinliğinde gün yüzüne çıkardığı ve kısa bir tanıtımını yaptığı Mac OS X: 10.7 Lion'ı yukarıda yazdığımız cümlelerle anlatıyor. Mac OS X'den iPhone'a, iPhone'dan iPad'e ve şimdi Mac'e geri dönüş; etkinliğin ismi olarak neden "Back to the Mac"'in seçildiğini şimdi daha iyi anlıyoruz..

Cupertino'lu 2001 yılında son kullanıcıya sunduğu Mac OS X işletim sisteminin ilk sürümünden, 6.sürümüne kadar, sistemine hep büyük kedilerin isimlerini vermeyi tercih etti. Çita ile başlayan OS X, Puma, Jaguar, Panter, Kaplan, Leopar ve Kar Leoparı ile devam etti. Ve sıra, son olarak en büyük kedi yani ormanların kralı olarak görülen Aslan'a geldi. Peki Apple, Lion'da neler vadediyor ? İşte bu haberimizde Apple'ın bu soruya verdiği cevapları bulacaksınız.

1) Mac AppStore

Ormanların kralı OS X'le buluşuyor; Mac OS X: Lion
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1.Nesil iPhone'da 3.parti uygulamalara destek vermediği için sert bir şekilde eleştirilen Apple, 2.Nesil iPhone'la birlikte kendisine yönelen eleştiri oklarını 180 derece çevirmeyi başarmış ve AppStore ile telefon pazarında dengelerin değişmesine neden olmuştu. Her geçen gün artan uygulama sayısı kullanıcılar için, gelirlerin %70'inin geliştiriciye verilmesi de geliştiriciler için AppStore'un daha çekici hale gelmesine neden oldu. 300,000'e yaklaşan aktif uygulama sayısı ile AppStore, iOS'in rakip platformlarına üstünlük kurmasında büyük katkıda bulundu. AppStore'un başarılarından sonra, Mac kullanıcıları da Apple'dan AppStore'un Mac platformu için yapılmış bir türevini beklemeye başlamıştı.

Mac kullanıcıların bekleyişi 90 gün içersinde sona erecek. Lion'ın özellikleri arasında yer almasına rağmen Snow Leopard kullanıcılarının da yararlanacağı Mac AppStore ile kullanıcılar Apple ID'lerini kullanarak hızlı bir şekilde Mac'ler için yazılmış uygulamaları satın alabilecek ve anında bilgisayarlarında kullanmaya başlayabilecekler. Görselde de gördüğünüz gibi iPad için AppStore'u andıran Mac AppStore, satın alınan uygulamaların güncellemelerini de otomatik olarak takip edip, yeni bir güncelleme varsa; kullanıcıyı bu yönde bilgilendirecek.

2) Launch Pad

Ormanların kralı OS X'le buluşuyor; Mac OS X: Lion
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iPad, Mac bilgisayarlarla buluşuyor. Evet bu tabir yanlış olmacaktır. Dock'da yer alan LaunchPad ikonuna tıklanıldığı an, açık olan bütün pencereler gidiyor ve Mac bilgisayarın ekranı bir anda iPad'in ekranına dönüşüyor. Bilgisayardaki bütün uygulamaların ikonları LaunchPad ekranındaki yerlerini alıyor. Aynı iOS'de olduğu gibi birçok sayfadan da oluşabilen bu ekranda, kullanıcılar istedikleri uygulamaları tıpkı iOS 4.0'daki gibi klasörlere yerleştirebiliyor ya da ikonların yerlerini değiştirebiliyor. Mac AppStore'dan alınan yeni uygulamalarda anında LaunchPad'deki yerini alıyor.

Ormanların kralı OS X'le buluşuyor; Mac OS X: Lion
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3) Tam ekran uygulamalar

Ormanların kralı OS X'le buluşuyor; Mac OS X: Lion
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Sadece LaunchPad özelliği değil, tam ekran uygulama desteği de Mac OS X: Lion'ın sahip olduğu iPad'imsi özelliklerden biri. iPad'de olduğu gibi Lion'da tam ekran uygulamalarını Mac bilgisayarlarına taşıyor. Tek bir tıkla istediğiniz uygulamalayı tam ekran olarak çalıştırabilir, Multi-Touch destekli işaretleme birimini kullanarak tam ekran diğer uygulamaya geçebilir ya da alıştığımız klasik bilgisayar ekranına dönebilirsiniz. Tam ekran uygulama desteğiyle Lion, Mac'lerin ekranını iPad'in ekranına çeviriyor ve sadece ilgili uygulamaya odaklanılmasına imkan veriyor.

4) Mission Control

Ormanların kralı OS X'le buluşuyor; Mac OS X: Lion
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Apple'ın Lion'da yer verdiği bir diğer özellik ise Mission Control; yani Görevimiz Kontrol.. Kısaca açıklamak gerekirse; Mission Control, kullanıcılara, Mac bilgisayarlarında o an hangi programlar çalışır durumda, bu sorunun cevabını veriyor. Mission Control açık olan uygulamaları ve pencerelerin hepsini tek bir ekranda görüntülenmesini sağlıyor; tıpkı yeni nesil Expose gibi.. Multi-Touch destekli işaretleme birimi üzerinde yapılacak küçük bir parmak hareketiyle masaüstü yerini Mission Control'a bırakıyor. Sistemin çalıştırmakta olduğu uygulamaların pencereleri uygulama uygulama gruplanıyor; hemen onların üzerinde tam ekran açık olan uygulamaların küçük resimleri, Dashboard ve Spaces ile birlikte yan yana gösteriliyor. Kullanıcılar Mission Control ekranındaki herhangi bir uygulamaya tek bir tıklama ile geçiş yapabiliyor.

Apple'ın kısaca ön tanıtımını yaptığı Mac OS X: Lion, LaunchPad ve tam ekran uygulama desteğiyle sanki iOS'i bilgisayarlarla buluşturuyor; aynı zamanda akıllara uzun süredir dillendirilen dokunmatik ekranlı iMac iddialarının getirirken, ayrıca Lion yani Aslan ismiyle; kendisinin OS X'in son sürümü olabileceğinin sinyalini de veriyor.

Ormanların kralı OS X'le buluşuyor; Mac OS X: Lion
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Donanımsal ürünlerinin aksine yazılımsal ürünlerini uzun süre önce sergilemeyi seven Apple, Lion'da da aynı tarzını sürdürmeye devam ediyor. Kısa tanıtımını geçtiğimiz hafta içi yapılan Mac OS X: Lion'ın son kullanıcıyla buluşması ancak 2011 yazında olacak; tıpkı Snow Leopard'ın Ağustos 2009'da satışa sunulması gibi.

Bakalım iOS'i andıran özellikleriyle, Mac OS X: Lion, kullanıcılardan tam not alıp, isminin hakkını verircesine Mac bilgisayarlarının kralı olabilecek mi ?


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ayyasemre 9 yıl
:D Mac 1 numaradır.Dalkavukluk etmeyin...
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memotunc 9 yıl

@eulogy
Arkadaş bişey yazdı veya iddia etti diye resmen vurun abalıya dönmüş olay.
Özellilke @pisahmet kardeşim adam yanlış söylese bile bu kadar üstelenmez.
Neymiş efendim "tek yaptığım yanlış bir yargıyı düzeltmeye çalışmak."
İyi düzelt nolucak sanki Devlet meselesi sanki insanlar ölümden kurtulacak.Sanki afrikadaki insanlar açlıktan kurtulacak.
Resmen adamı pişman ettirmişsiniz illaallah etmiş elinizden keşke demeseydim bile demiş.
Zaten insan artik bişey yazarken veya bi konu açarken 40 Bin kez düşünmeli. Birisi çıkarda Seni cahilllikle veya bilmezlikle suçlar diye.
Herşeyi doğru bilmek zorunda değil insanlar kendinizi tatmin etmenin yeri burası değil.
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marvinous 9 yıl
memotunc
İyi düzelt nolucak sanki Devlet meselesi sanki insanlar ölümden kurtulacak.Sanki afrikadaki insanlar açlıktan kurtulacak.
Resmen adamı pişman ettirmişsiniz illaallah etmiş elinizden keşke demeseydim bile demiş.


Tamam haklısın, bi dahakine insanları açlıktan-ölümden kurtaracak yorumlar yaparım
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ayyasemre 9 yıl
MAC için kullanmadan incelemeden denemeden yorum yapmasanız daha ii olur...Kedi uzanamadığı ciğere pis dermiş gibi bi durum söz konusu çıkmış ortaya :D...vasat diyolar bide ya :D
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Commander 9 yıl
2011 yazına en az 7 ay filan var, oldukça güzel olacağını düşünüyorum.
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eulogy 9 yıl
ayyasemre

MAC için kullanmadan incelemeden denemeden yorum yapmasanız daha ii olur...Kedi uzanamadığı ciğere pis dermiş gibi bi durum söz konusu çıkmış ortaya :D...vasat diyolar bide ya :D


Burada anlatmak istediğin nedir ?

Senin zengin olduğun ve mac alabildiğin, benimde fakir olduğum ve alamadığım mı? Bu mudur anlatmak istediğin ? Böyle olduğunu mu düşünüyorsun ? Ya da eğer böyleyse bundan şakayla karışık hoşnutluk mu duyuyorsun ?

Ben ilk mac'imi (O zamanlar machintosh) 1994 yılında aldım merak ediyorsan. Ben de size bir soru sorayım siz hiç suse kullandınız mı? Server sürümlerini macos ile karşılaştırdınız mı?

Eğer bu konuda yarışa girmek istiyorsan pm'den msn adresini atarsın sen sorarsın ben cevaplarım, sonra ben sorarım sen cevaplarsın bakalım kim bu işlerde daha tecrübeli çözeriz. Hem dost oluruz, hem bilgi birikimlerimizi ölçeriz hem saygı duymayı öğreniriz.

Bir insanı eleştirmeden önce o insana koşulsuz saygı duyun, yoksa önyargılarınızdan kurtulamazsınız... Bir insanın açığını yakalayıp onu cahil cühela ilan etmek cahilce bir iştir.
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Batuist 9 yıl
lion maclerden çok tabletlerde kullanılabilir olsaydı bence çok büyük olay yaratabilirdi.. çünkü tabletlerde böylesi gelişmiş bir işletim sistemi bulunmuyor ve şayet olsaydı gerçekten bomba etkisi yaratabilirdi diye düşünüyorum..
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brkkyk 9 yıl
eulogy mac os'a basit bir linux türevi diyerek yeterli bilginin olmadığını apaçık ortaya koydun, daha neyin muhabbetini yapıyorsun ki?
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eulogy 9 yıl
brkkyk

eulogy mac os'a basit bir linux türevi diyerek yeterli bilginin olmadığını apaçık ortaya koydun, daha neyin muhabbetini yapıyorsun ki?


Haklısın hata yaptım pişmanım,ben yazdıklarımı siliyorum.
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TikaMasala 9 yıl
BSD ile Linuxu karıştırmayın. Linux olsaydı kaynak kodunu yayınlamak zorunda kalırdı Mac OS X in. BSD de kaynak kodunu gizleme hakkınız var. Mac OS X BSD tabanlı bir işletim sistemidir.
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eulogy 9 yıl

muratremix

BSD ile Linuxu karıştırmayın. Linux olsaydı kaynak kodunu yayınlamak zorunda kalırdı Mac OS X in. BSD de kaynak kodunu gizleme hakkınız var. Mac OS X BSD tabanlı bir işletim sistemidir.


Dostum sonuçta Berkeley'dekilerde bunu linux çekirdeğini özelleştirerek yapmamışlar mı? Linux çekirdeği olmamış mı oluyor ? Linux çekirdeğinin gpl lisansı olması bir şey değiştirmiyor ki ...

Sonuçta linuxu (kernel) modifiye edip kodları kapatıp farklı bir lisansla sunmuşlar.
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bilgehankalkan 9 yıl
Adamlar resmen iOS'u Macbook'a getirdiler baktılar uygulama desteği Mac OS'tan iyi.
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9 yıl
Launch Pad olması iyi olmuş
peki lion çıktığında bilkom'un getirmesini beklememiz gerekecek mi yoksa netten yükseltme yapabiliyor muyuz?
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