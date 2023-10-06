ÖSYM, sınav süreçlerinde yapay zeka kullanmaya başlıyor

Tam Boyutta Gör ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlayarak "Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu" adını verdikleri bir ekip oluşturduklarını açıkladı. Bu danışma kurulu, yapay zeka uzmanlarından oluşuyor ve sınav operasyonlarının iyileştirilmesini hedefliyor.

ÖSYM, yapay zeka kullanımına başlıyor

Bayram Ali Ersoy, sınav görevlilerinin ve adayların sınav yerlerinin belirlenmesi, bina seçimleri gibi sınav süreçlerinde yapay zekanın kullanılmasını düşündüklerini ifade etti. Ersoy, "Yapay zeka uzmanlarını ekibimize dahil ettik ve bu alanda yeni bir danışma kurulu kurduk. ÖSYM'nin gelecekteki stratejilerini belirlemek adına bu danışma kurulu aktif bir şekilde çalışmaya başladı." şeklinde bilgi verdi.

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Başkan Ersoy, ekibinde yapay zeka profesörlerinin de bulunduğunu belirtti ve farklı kurumların yapay zeka uygulamalarıyla etkileşim içinde olmasının amaçlandığını söyledi. Meteoroloji, Karayolları, belediyeler gibi paydaş kurumların koordinasyonunun sağlanması temel hedeflerinden biri olarak öne çıktı.

Soru üretiminde yapay zeka dönemi

Ersoy, ilgili kurumlarda sınav koşullarıyla ilgili toplantılar yapacaklarını belirtti ve bu sayede sınavların daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı. Ayrıca, çalışmaların anlık olarak sisteme aktarıldığında sınav süreçlerinin daha iyi optimize edileceğini ve olumsuz durumlar karşısında adayların yerleştirilmesinde daha etkili bir yaklaşımın benimseneceğini açıkladı.

Ersoy, ayrıca ÖSYM'de soru üretimi konusunda yapay zeka kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti ve bu projeyi tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Sınav değerlendirmesinde de yapay zekanın kullanılmasını istediklerini ifade eden Ersoy, bununla birlikte yapay zeka ile insan faktörü arasındaki dengeyi önemseyeceklerini vurguladı.

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ÖSYM, sınav süreçlerinde yapay zeka kullanmaya başlıyor