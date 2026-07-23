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    Amerikalıları zora sokabilir: DeepSeek en üst modellerini açık kaynak tutmaya devam edecek

    Çin'in önde gelen yapay zekâ şirketlerinden DeepSeek, Batılı rakiplerini pek de memnun etmeyecek bir haberle gündemde. Şirket gelecekte çıkacak en üst modelleri açık kaynak tutmaya devam edecek.

    DeepSeek en iyi modellerini açık kaynak tutmaya devam edecek Tam Boyutta Gör
    ABD ile Çin arasındaki yapay zekâ yarışı, artık en üstün modelleri geliştirmenin ötesine geçmiş durumda. Veri merkezi kapasitesi, enerji altyapısı ve sürdürülebilir gelir modelleri oluşturmak da en az üstün modeller geliştirmek kadar kritik hâle geldi. Özellikle OpenAI gibi şirketlerin dev AI yatırımlarını karşılayabilmek için para kazanacak yollar bulması gerekiyor. Ancak Çin bu konuda işlerini hiç de kolaylaştırmıyor.

    Çinli şirketlerin, Batılı rakiplerinden hiç de aşağı kalır yanı olmayan modelleri açık kaynak olarak yayınlaması, geliştiricilere ve kurumsal müşterilere hem daha şeffaf, hem de daha düşük maliyetli bir alternatif sunuyor. Bu da Batılı şirketlerin istedikleri seviyede kazanç elde etmelerine bir nevi kota koyuyor. Üstelik bu durum gelecekte de değişmeyecek gibi duruyor. Çünkü DeepSeek, bu konuda kullanıcılarına garanti veriyor.

    DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng, dün yatırımcılarla bir araya geldiği etkinlikte şirketin geleceğine dair vizyonunu paylaştı. Wenfeng, DeepSeek'in gelecekte geliştireceği en güçlü yapay zekâ modellerini de açık kaynak olarak yayımlanmaya devam edeceğini açıkladı. Wenfeng'e göre, en güçlü modellerini açık kaynaklı hâle getirmek şirket için bir fedakârlık değil; tam tersine uzun vadeli bir strateji.

    DeepSeek En İyi Modellerini Kulanıcılara Sunuyor

    Liang Wenfeng'in dikkat çekici bir diğer açıklaması da, DeepSeek'in kamuoyuna sunduğu modeller ile şirket içinde kullanılan modeller arasında hiçbir fark bulunmadığını söylemesi oldu. OpenAI ve Anthropic gibi şirketler güvenlik endişeleri nedeniyle en gelişmiş modellerini kapalı kapılar ardında tutarken, DeepSeek böyle bir politika izlemediğini özellikle vurguluyor. Liang Wenfeng, şirket içinde kullanılan model ile geliştiricilere sunulan açık kaynak modelin tamamen aynı olduğunu söylüyor.

    Liang ayrıca yakında yayımlanması beklenen DeepSeek V4 modelinin de aynı yaklaşımı sürdüreceğini belirtti. Yerel çok modlu (multimodal) yeteneklerle gelmesi beklenen V4 modelinin de tamamen açık kaynak olarak paylaşılması planlanıyor. Böylece geliştiriciler yalnızca metin değil, görüntü ve diğer veri türleri üzerinde de çalışabilen gelişmiş modeli doğrudan kullanabilecek.

    Açık kaynak yaklaşımına yönelik en büyük eleştirilerden biri, bunun şirketlerin gelir elde etmesini zorlaştıracağı yönünde. Ancak Liang bu görüşe katılmıyor. Ona göre yapay zekâ modellerini açık kaynak yapmak, ticari başarıyla çelişen bir karar değil. Liang, modeller tamamen şeffaf olsa bile bunları büyük ölçekte çalıştırmanın ciddi donanım yatırımları, altyapı maliyetleri ve mühendislik bilgisi gerektirdiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle model ağırlıklarının paylaşılmasının tek başına güçlü bir rakip yaratmaya yetmeyeceğini savunuyor. Hatta açık kaynak yaklaşımının şirketin güvenilirliğini artırarak daha geniş bir geliştirici ekosistemi oluşturduğunu düşünüyor.

    "Tekel Kurmaya Çalışanlar Kaybedecek"

    Liang Wenfeng'in toplantıda üzerinde durduğu bir diğer konu ise yapay zekâda tekel oluşturma çabaları oldu. Yapay zekâ pazarının tek bir şirket tarafından domine edilemeyecek kadar büyük olduğunu savunan Liang, aşırı kâr hedefleyen şirketlerin uzun vadede dezavantajlı duruma düşeceğini savunuyor.

    DeepSeek'in API fiyatlandırmasının da bu anlayış doğrultusunda belirlendiğini söyleyen Liang, amaçlarının maksimum kâr elde etmek değil, altyapı maliyetlerini sürdürülebilir şekilde karşılamak olduğunu ifade etti.

    Liang'a göre gelecekte dünya genelinde yalnızca birkaç büyük dil modeli geliştiricisi ayakta kalacak. Ancak bu şirketlerin hiçbiri olağanüstü kâr marjlarına ulaşamayacak. Rekabeti belirleyecek temel unsur ise model kalitesinden çok maliyetleri ne kadar verimli yönetebildikleri olacak.

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