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    Adobe, ‘devrim yaratacak’ yeni yapay zekalı düzenleme aracını tanıttı

    Adobe, birkaç tık ile görüntü düzenleme yapabilen yeni nesil yapay zeka özelliğini tanıttı. Yeni nesneye duyarlı düzenleme motoru, nesneleri otomatik olarak tanımlayıp değiştirebiliyor edebiliyor.
    Adobe, devrim yaratacak yeni yapay zeka özelliğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki hafta yapılacak Adobe Max konferansı öncesinde şirket, fotoğrafları şaşırtıcı derecede kolay bir şekilde düzenlemeyi sağlayan bir başka yapay zeka özelliğinin tanıtımını yapıyor. Project Stardust olarak adlandırılan yeni "nesneye duyarlı düzenleme motoru", normal fotoğraflardaki nesneleri tek tek otomatik olarak tanımlayarak bunların kolayca hareket ettirilmesine ve üzerinde değişiklik yapılmasına olanak tanıyor.

    Adobe, yeni yapay zeka aracını duyurdu

    Şirket bu özelliği ve diğer yapay zeka araçlarını önümüzdeki hafta düzenleyeceği Max konferansında tam olarak açıklamayı planlıyor. Öte yandan yeni yapay zeka özelliği, Google'ın dün yeni Pixel 8 telefonları için duyurduğu Magic Editor'e benziyor ama muhtemelen daha güçlü. Sergilenen kısa videoda kısaca gösterilen Adobe’un bu özelliği, bir fotoğraftaki nesnelerin -örnek görüntüdeki sarı bavul ve gölgesi gibi- otomatik olarak nasıl tanımlandığını ve Photoshop'un kement aracı kullanılarak ayrılmış gibi nasıl seçildiğini gösteriyor.

    Adobe, devrim yaratacak yeni yapay zeka özelliğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Videoda nesnelerin ayrı bir katmanda saklanıyormuş gibi nasıl taşınabileceği, silinebileceği veya başka bir şekilde manipüle edilebileceği ve arkalarındaki eksik alanın çevrelerinin geri kalanıyla eşleşecek şekilde otomatik olarak nasıl doldurulacağını da gösteriyor. Bir başka örnekte Stardust, başka bir fotoğrafta bir adamın kıyafetlerini tek tek değiştiriyor. Birkaç tıklamayla turuncu ceketi, üzerine tam oturan ve pozuna uyan siyah deri bir cekete dönüşüyor. Stardust daha az kesin komutlarla da akıllı ayarlamalar yapabiliyor. "Dikkat dağıtıcıları kaldır" etiketli bir düğme, bir çiftin fotoğrafının uzak arka planındaki bulanık insanları anında siliyor.

    Yeni düzenleme motoru, Adobe'nin Firefly destekli Photoshop araçlarıyla aynı üretken yapay zeka özelliklerinden bazılarına sahip. Firefly, görüntülerdeki nesneleri manipüle etmenin yanı sıra Photoshop'un yeni arka planlar oluşturmasını ve resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletilmesini sağlıyor. Ayrıca Firefly'ın video düzenleme alanındaki kullanışlılığından da bahsedildi. Yazılım, bir videonun havasını değiştirmek, hikaye panolarını düzenlemek, grafikler eklemek veya daha fazlası için metin istemlerini kullanabiliyor. Sadece kutucuğa istediğiniz şeyi yazmak yeterli oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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