Adobe, ‘devrim yaratacak’ yeni yapay zekalı düzenleme aracını tanıttı

Adobe, yeni yapay zeka aracını duyurdu
Şirket bu özelliği ve diğer yapay zeka araçlarını önümüzdeki hafta düzenleyeceği Max konferansında tam olarak açıklamayı planlıyor. Öte yandan yeni yapay zeka özelliği, Google'ın dün yeni Pixel 8 telefonları için duyurduğu Magic Editor'e benziyor ama muhtemelen daha güçlü. Sergilenen kısa videoda kısaca gösterilen Adobe’un bu özelliği, bir fotoğraftaki nesnelerin -örnek görüntüdeki sarı bavul ve gölgesi gibi- otomatik olarak nasıl tanımlandığını ve Photoshop'un kement aracı kullanılarak ayrılmış gibi nasıl seçildiğini gösteriyor.
Yeni düzenleme motoru, Adobe'nin Firefly destekli Photoshop araçlarıyla aynı üretken yapay zeka özelliklerinden bazılarına sahip. Firefly, görüntülerdeki nesneleri manipüle etmenin yanı sıra Photoshop'un yeni arka planlar oluşturmasını ve resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletilmesini sağlıyor. Ayrıca Firefly'ın video düzenleme alanındaki kullanışlılığından da bahsedildi. Yazılım, bir videonun havasını değiştirmek, hikaye panolarını düzenlemek, grafikler eklemek veya daha fazlası için metin istemlerini kullanabiliyor. Sadece kutucuğa istediğiniz şeyi yazmak yeterli oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.