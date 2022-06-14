Otomobil üreticisi Geely, Meizu'yu tamamen satın aldı

Geçtiğimiz aylarda otomobil üreticisi Geely'nin akıllı telefon üretimine başlamak için Meizu'yu satın alacağını bildirmiştik. Şimdi bu satın alım tamamlandı. Geely, Meizu'yu tamamen satın aldı.
Meizu, Çinli şirket Geely'e satıldı
Çinli otomobil üreticisi Geely akıllı telefon sektörüne atıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Meizu'yu satın almak için çalışmalara başladığını bildiren Geely'den bugün yeni bir haber geldi. Aradan geçen 4-5 ayın ardından Meizu'yu tamamen satın alan Geely, bir akıllı telefon şirketine sahip olmuş oldu.
Son yıllarda Meizu tarafında işler pek iyi gitmiyordu. Volvo, Lotus gibi birçok markanın da sahibi olan Geely ise Meizu'nun durumunu düzeltebileceğine inanan bir şirket. Bu satın alımla birlikte Meizu akıllı telefonlara yeni bir soluk getirmesi beklenilen Geely, Volvo gibi otomobillerde yakalanan başarıyı Meizu akıllı telefonlarda da yakalayacak gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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oha
aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek