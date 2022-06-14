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    Anlık Bildirim

    Otomobil üreticisi Geely, Meizu'yu tamamen satın aldı

    Akıllı telefon üreticisi Meizu, otomobil üreticisi Geely tarafından satın alındı. Geely artık otomobil üretiminin yanında akıllı telefon üretiminde de rol alacak.
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    Otomobil üreticisi Geely, Meizu'yu tamamen satın aldı
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    Geçtiğimiz aylarda otomobil üreticisi Geely'nin akıllı telefon üretimine başlamak için Meizu'yu satın alacağını bildirmiştik. Şimdi bu satın alım tamamlandı. Geely, Meizu'yu tamamen satın aldı.

    Meizu, Çinli şirket Geely'e satıldı

    Çinli otomobil üreticisi Geely akıllı telefon sektörüne atıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Meizu'yu satın almak için çalışmalara başladığını bildiren Geely'den bugün yeni bir haber geldi. Aradan geçen 4-5 ayın ardından Meizu'yu tamamen satın alan Geely, bir akıllı telefon şirketine sahip olmuş oldu.

    Otomobil üreticisi Geely, Meizu'yu tamamen satın aldı
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    Son yıllarda Meizu tarafında işler pek iyi gitmiyordu. Volvo, Lotus gibi birçok markanın da sahibi olan Geely ise Meizu'nun durumunu düzeltebileceğine inanan bir şirket. Bu satın alımla birlikte Meizu akıllı telefonlara yeni bir soluk getirmesi beklenilen Geely, Volvo gibi otomobillerde yakalanan başarıyı Meizu akıllı telefonlarda da yakalayacak gibi duruyor.

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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