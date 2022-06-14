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Samsung yakında yeni kabosuz kulaklık modelini tanıtacak. Samsung Galaxy Buds 2 Pro ismini taşıyan bu yeni model bugün tüm tasarımı ile karşımıza çıktı. Bu görseller resmi olarak paylaşılmasa da büyük olasılıkla Galaxy Buds 2 Pro'nun bu tasarıma sahip olacağı biliniyor.

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Samsung Galaxy Buds 2 Pro Temmuz'da geliyor

Samsung Temmuz ayının başında yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2 Pro ile geliyor. Kablosuz kulaklık tarafında en çok satan ikinci marka olan Samsung, bu yeni modeli ile de başarıyı elde edecek. Görsellere göre üç farklı renk seçeneği ile gelecek olan Samsung Galaxy Buds 2 Pro, tomurcukların hemen üzerinde görünür şekilde gümüş mikrofonlar taşıyor.

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Muhtemelen 200-300 Dolar civarında fiyata sahip olacak olan Samsung Galaxy Buds 2 Pro, tabiki daha gelişmiş aktif gürültü engelleme teknolojisine de sahip olacak. Ancak her ne özellik olursa olsun tasarımı ile AirPods'un üst modellerine ciddi bir rakip olacak.

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Samsung Galaxy Buds Pro 2'nin görselleri ortaya çıktı