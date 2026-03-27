Tesla, katlanabilir V4 Supercharger istasyonlarını tanıttı

Kurulum süreci kısalıyor
Yeni V4 dolaplar, her bir şarj noktası için 500 kW’a kadar güç sağlayabiliyor ve prefabrik üniteler sayesinde kurulum süreci çok daha hızlı ilerliyor. “Folding Unit (FU) Superchargers” olarak adlandırılan bu önceden monte edilmiş üniteler, 8 şarj noktası ve bir V4 dolabı metal bir taban üzerinde birleştiriyor. Ortadaki menteşeli taban sayesinde, iki katlanabilir ünite tek kamyona yüklenebiliyor ve sahada alan koşullarına göre kolayca yeniden konumlandırılabiliyor.
Önceki prefabrik Supercharger üniteleri (PSU) yalnızca dört şarj noktası ve bir güç dolabı içeriyor, beton taban üzerinde kuruluyordu ve bir kamyon treylerine en fazla üç ünite yüklenebiliyordu. Yani tek seferde en fazla 12 şarj noktası taşınabiliyordu. Yeni sistemde ise her bir güç dolabı maksimum 1,2 MW güç sağlayabiliyor ve dolaplar tek başına 500 kW'a kadar enerji verebiliyor. Tesla'nın dünya genelinde halihazırda 75 binden fazla Supercharger istasyonu bulunuyor.