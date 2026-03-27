    Tesla, katlanabilir V4 Supercharger istasyonlarını tanıttı

    Tesla, yeni katlanabilir ve prefabrik V4 Supercharger ünitelerini tanıttı. Yeni üniteler sayesinde kurulum süresi yarı yarıya azalıyor ve maliyetleri de yüzde 20 düşürüyor.

    Tesla, elektrikli araç şarj altyapısında hem lojistik hem de performans artıracak yeni Katlanabilir V4 Supercharger tasarımını kullanıma sundu. Yeni tasarım, şarj istasyonlarının daha hızlı ve daha uygun maliyetle kurulmasını sağlıyor. Yenilik sayesinde bir kamyona 16 şarj noktası taşınabiliyor, üniteler sahada açılırken kablolar da otomatik olarak yerlerine yerleşiyor.

    Kurulum süreci kısalıyor

    Yeni V4 dolaplar, her bir şarj noktası için 500 kW’a kadar güç sağlayabiliyor ve prefabrik üniteler sayesinde kurulum süreci çok daha hızlı ilerliyor. “Folding Unit (FU) Superchargers” olarak adlandırılan bu önceden monte edilmiş üniteler, 8 şarj noktası ve bir V4 dolabı metal bir taban üzerinde birleştiriyor. Ortadaki menteşeli taban sayesinde, iki katlanabilir ünite tek kamyona yüklenebiliyor ve sahada alan koşullarına göre kolayca yeniden konumlandırılabiliyor.

    Tüm kablolama fabrikada yönlendirilmiş şekilde geliyor ve üniteler sahada vinç yardımıyla sadece tabana yerleştiriliyor. Tesla, bu yaklaşımın kamyon başına yüzde 33 daha fazla şarj noktası sağladığını, kurulum maliyetini yüzde 20 azalttığını ve saha montaj süresini yarı yarıya düşürdüğünü belirtiyor.

    Önceki prefabrik Supercharger üniteleri (PSU) yalnızca dört şarj noktası ve bir güç dolabı içeriyor, beton taban üzerinde kuruluyordu ve bir kamyon treylerine en fazla üç ünite yüklenebiliyordu. Yani tek seferde en fazla 12 şarj noktası taşınabiliyordu. Yeni sistemde ise her bir güç dolabı maksimum 1,2 MW güç sağlayabiliyor ve dolaplar tek başına 500 kW’a kadar enerji verebiliyor. Tesla’nın dünya genelinde halihazırda 75 binden fazla Supercharger istasyonu bulunuyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

