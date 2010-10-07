OWC'den 4GB/saniye okuma/yazma hızları sunan yeni nesil SSD'ler geliyor

SandForce'un yüksek performanslı yeni nesil NAND flash bellek kontrolcülerini kullanacağını açıklayan ikinci üretici OWC (Other World Computing) oldu. Daha çok Apple odaklı depolama sürücüleriyle tanınan OWC, 2011 için hazırladığı kurumsal odaklı SSD sürücülerinde SandForce'un SF-2000 serisi kontrol yongalarına yer verecek.

Mercury Extreme Pro serisi altında lanse edilmesi beklenen PCIe x8 ve PCIe x16 tabanlı yeni sürücülerin dahili RAID yapısına sahip olacağı ve 3.2TB'a kadar farklı kapasite seçeçenekleri sunacağı belirtiliyor. Değiştirilebilir NAND modüllerine sahip olacak yeni SSD'ler, 4GB/saniye seviyesinde okuma ve yazma performansı sunacakları.

Sıralı okuma/yazma performanslarının modeline göre 480,000 IOPS'a kadar çıkması beklenen SF-2000 tabanlı SSD'lerin 2011 başında lanse edilmesi beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.