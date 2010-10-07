OWC'den 4GB/saniye okuma/yazma hızları sunan yeni nesil SSD'ler geliyor

SandForce'un yüksek performanslı yeni nesil NAND flash bellek kontrolcülerini kullanacağını açıklayan ikinci üretici OWC (Other World Computing) oldu. Daha çok Apple odaklı depolama sürücüleriyle tanınan OWC, 2011 için hazırladığı kurumsal odaklı SSD sürücülerinde SandForce'un SF-2000 serisi kontrol yongalarına yer verecek.
Mercury Extreme Pro serisi altında lanse edilmesi beklenen PCIe x8 ve PCIe x16 tabanlı yeni sürücülerin dahili RAID yapısına sahip olacağı ve 3.2TB'a kadar farklı kapasite seçeçenekleri sunacağı belirtiliyor. Değiştirilebilir NAND modüllerine sahip olacak yeni SSD'ler, 4GB/saniye seviyesinde okuma ve yazma performansı sunacakları.
Sıralı okuma/yazma performanslarının modeline göre 480,000 IOPS'a kadar çıkması beklenen SF-2000 tabanlı SSD'lerin 2011 başında lanse edilmesi beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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ne kadar ileri gider se uç noktalar
normal noktaların fiyatı o kadar düşer
daha 1-2 ay öncesine kadar pci-e disk mi?o da ne? gibi yorumlarda bulunurken şimdi abi 4x yetmez ya 8x çıkarsınlar yok yok 16x çıkarsınlar hatta yakın zamanda ddr2 ramlerin hızına ulaşsınlar diye yorumlar yapıyoruz.inanın o bahsettikleri pci-e diskler bundan 2-3 (belki de daha çok)yıl önce hali hazırda ürettikleri hatta kullandıkları ürünlerdi.ama teknoloji pahalıdır.maalesef bundan en çok etkilenen de son kullanıcıdır.ilk başta sata ssd çıktı piyasaya.sonra okuma yazma hızları artırıldı sonra trim desteği geldi sonra yeni kontrolcüler kullanıldı.şimdi biz sata ssd bile alamazken pci-e diskler çıktı.şu an eminim ki bu teknolojiyi kullanan firmalar bundan 2-3 yıl sonra çıkacak bi ürünü çoktan üretmişlerdir hatta kullanıyorlardır.bi all rights reserved koyarsın kapağın altına öylece uyuturlar milleti.tabi bizim olup bitenden,ar-ge'den haberimiz yok ya yavaştan yavaştan giydirsinler bize eski teknolojiyi.demem o ki biz uygun fiyata ssdyi pci-e diski biraz zor görürüz
Benim merak ettiğim bir nokta var. Bu SSD lerin üretim maliyetleri bu çokmu ucuzdur? Tüm dünyada ekmek peynir gibi satmadığı kesin. Adamlar nereden kazanıyor peki?
Oysa ki bulan var bulamayan var, bulup ta bir şey yapamayan var kardeşim.
Ağzımızı sulandırıp sulandırıp durmanın âlemi yok ki.
Bir yerimiz şişip kalacağız sonunda aaaa..
10000$'a Terabyte'larca HDD alıp PCI-E destekli RAID kartları ile Şu arkadaşın yaptığını kolayca sollamak var.
Ben hala bu tarz aygıtların neden üretildiğini anlayamıyorum...