Oyun dünyasının en büyük fuarı olan E3 resmen sona erdi

E3 fuarı resmen öldü
Yeni rakipler, ortakların çekilmesi, değişen izleyici alışkanlıkları ve pandemi dönemindeki aksaklıkların bir karışımı E3'ün çöküşüne yol açtı ve 1995'te başlayan etkinliği yeniden canlandırmak için yıllarca süren girişimler sonuçsuz kalmış oldu. Pierre-Louis, “Böylesine sevilen bir etkinliğe veda etmenin zor olduğunu biliyoruz, ancak sektörümüzün hayranlara ve ortaklara ulaşmak için sahip olduğu yeni fırsatlar göz önüne alındığında yapılması gereken doğru olan bu.” ifadelerini kullandı.
Bahsedilen bu fırsatlar arasında, stant ücretleri, seyahat masrafları ve sunumlar için katı son tarihler de dahil olmak üzere bir ticaret fuarına katılmanın getirdiği maliyetler olmaksızın, bilgileri doğrudan izleyicilere aktaran çevrimiçi video haber konferansları yer alıyor. Aslında bu kopuş sürecini Nintendo, 2011 yılında “Direct” formatını yaratarak açmıştı. 2018 yılında Sony PlayStation'ın etkinlikten ayrılma kararı ise domino etkisi yarattı.
Akabinde ise eski E3 ortaklarından ve gazeteci Geoff Keighley, ESA'ya şovda yardım etmeyi bıraktığını açıkladı ve o zamandan beri Summer Game Fest gibi kendi ayrı etkinliklerini başarıyla tasarladı. Keighley ayrıca, yıllık Game Awards formatını da geliştirdi. 2019'daki son yüz yüze etkinlik de dahil olmak üzere son E3 şovları ise zaten oldukça sönük geçiyordu. Pandemi ise E3'ün sıkıntılarını daha da arttırdı. Öte yandan E3'ün yerini alma çabaları devam ediyor. Game Awards töreni E3'ün kültürel gücünün çoğunu yakalamış gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.