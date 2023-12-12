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    Oyun dünyasının en büyük fuarı olan E3 resmen sona erdi

    Bir zamanlar oyun dünyasının en büyük fuarı olan E3 resmi olarak tarihe karıştı. Bir zamanlar sektöre hâkim olan etkinliği canlandırmak için çeşitli girişimler ve çabalar sarf edilmişti.
    Oyun dünyasının en büyük fuarı olan E3 resmen sona erdi Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar oyun endüstrisinin en büyük kongre ve medya platformu olan Electronic Entertainment Expo veya bilinen adıyla E3, resmen sona erdi. E3 platformunun başkanı ve CEO'su Stanley Pierre-Louis, yaptığı açıklamada “ABD ve küresel video oyun endüstrisi için merkezi vitrin görevi gören bir etkinliğe yirmi yılı aşkın bir süredir ev sahipliği yaptıktan sonra, Entertainment Software Association (ESA) E3'ü sona erdirmeye karar verdi dedi.

    E3 fuarı resmen öldü

    Yeni rakipler, ortakların çekilmesi, değişen izleyici alışkanlıkları ve pandemi dönemindeki aksaklıkların bir karışımı E3'ün çöküşüne yol açtı ve 1995'te başlayan etkinliği yeniden canlandırmak için yıllarca süren girişimler sonuçsuz kalmış oldu. Pierre-Louis, “Böylesine sevilen bir etkinliğe veda etmenin zor olduğunu biliyoruz, ancak sektörümüzün hayranlara ve ortaklara ulaşmak için sahip olduğu yeni fırsatlar göz önüne alındığında yapılması gereken doğru olan bu.” ifadelerini kullandı.

    Bahsedilen bu fırsatlar arasında, stant ücretleri, seyahat masrafları ve sunumlar için katı son tarihler de dahil olmak üzere bir ticaret fuarına katılmanın getirdiği maliyetler olmaksızın, bilgileri doğrudan izleyicilere aktaran çevrimiçi video haber konferansları yer alıyor. Aslında bu kopuş sürecini Nintendo, 2011 yılında “Direct” formatını yaratarak açmıştı. 2018 yılında Sony PlayStation'ın etkinlikten ayrılma kararı ise domino etkisi yarattı.

    Akabinde ise eski E3 ortaklarından ve gazeteci Geoff Keighley, ESA'ya şovda yardım etmeyi bıraktığını açıkladı ve o zamandan beri Summer Game Fest gibi kendi ayrı etkinliklerini başarıyla tasarladı. Keighley ayrıca, yıllık Game Awards formatını da geliştirdi. 2019'daki son yüz yüze etkinlik de dahil olmak üzere son E3 şovları ise zaten oldukça sönük geçiyordu. Pandemi ise E3'ün sıkıntılarını daha da arttırdı. Öte yandan E3'ün yerini alma çabaları devam ediyor. Game Awards töreni E3'ün kültürel gücünün çoğunu yakalamış gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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