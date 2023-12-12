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    GTA 6'nın PC sürümünün gecikme nedeni eski çalışan tarafından açıklandı

    Eski Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 animatörü, Rockstar Games'in GTA 6’yı PC sürümünün ne çıkmadığını ve piyasaya sürmesinin neden bu kadar sürdüğünü açıkladı.
    GTA 6'nın PC sürümünün gecikme nedeni açıklandı Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games’in merakla beklenen GTA 6 fragmanıyla birlikte heyecan ve merak daha da yükseldi. Paylaşılan fragman ile birlikte GTA 6 şimdiden rekorlar kırmaya başlamış olsa da oyuncuların bir kısmı buruk bir bekleyiş içerisinde. Zira Rockstar, oyunun başlangıçta PC’ye gelmeyeceğini açıkladı. Bunun nedeni ise eski Rockstar animatörü tarafından açıklanıyor.

    GTA 6 piyasaya çıktığında PC'de yayınlanmayacak ve şimdi eski bir Rockstar Games animatörü oyunların PC portlarını yapmanın neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklıyor. Bilmeyenler için, GTA 6, 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkış yapacak. PC sürümünün ne zaman geleceği ise tamamen belirsiz.

    GTA 6 PC sürümünün gecikme nedenleri

    Rockstar Games ile GTA 5 ve RDR2 gibi oyunlarda çalışan Mike York'a göre, GTA 6'nın PC portunun biraz zaman alacak olmasının iki ana nedeni var: Neyin sattığına odaklanmak ve oyunların PC versiyonları için harcanan büyük miktarda titiz, sıkı çalışma. GTA 5, PC için çıktığında optimizasyon olarak (hafızam beni yanıltmıyorsa) büyük sıkıntılar yaşatmamıştı. Ancak bunun olması için ise PC oyuncuları, 2013’de konsollara gelen oyunu 2015 yılına kadar beklemek zorunda kalmıştı.

    Mike York'a göre, PC portunun gecikme nedeninin büyük bir kısmı finansal nedenlere dayanıyor. Rockstar, GTA 6’nın Xbox ve Playstation’da ciddi miktarda satacağını biliyor ve bu alana yoğunlaşıyor. Haliyle optimizasyonlar da konsollar için yapılıyor. Mike York, GTA 5 döneminde oyunun PC versiyonunun en başından beri var olduğunu ancak tam olarak “cilalanmış” olmadığının altını çiziyor. Ona göre konsollardaki iş bitince PC tarafına yoğunlaşma süreci başlıyor.

    Eski Rockstar çalışanına göre ince optimizasyonlar sonrasında başarılı konsol çıkışının ardında PC sürümü için sınırları zorlama dönemi başlıyor. Zira PC platformunda donanım sınırlamaları az olduğu için sahneler üzerinde geliştirmeler yapılabiliyor. York'a ayrıca PC portunun bu kadar uzun sürmesinin ana nedenlerinden birisini de farklı mimari ve farklı bileşenler olmasına bağlıyor. Aşağıdaki videodan daha fazla detaya hakim olabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    3159 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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