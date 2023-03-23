Minecraft hileleri: Tüm kodlar ve hile açma yöntemleri

Minecraft hileleri ve komutları, günün saatini değiştirmek, eşyayı göz alıcı hale getirmek, ışınlanmak gibi şeyleri yapmak, blok dünyasının özelliklerini değiştirmek için kullanılabilir. Dünyanızda Minecraft hileleri aktifse, kodları girerek sohbet kutusunu açıp istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Hile kodları, Minecraft Java ve Bedrock sürümünde geçerlidir. Bu, konsol komutlarını yalnızca PC’de değil, konsollarda da kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Java ve Bedrock Edition için tüm Minecraft kodları burada.

En iyi Minecraft hileleri ⌨️ Tam Boyutta Gör Minecraft’ta keşfedilecek düzinelerce hile kodu var. Kodlar platforma göre biraz değişebilir ve bunları yalnızca hilelerin açık olduğu sunucularda kullanabilirsiniz. İşte Minecraf’ta bulunan tüm konsol komutları ve hileleri: /help [CommandName]: Belli konsol komutu hakkında bilgi verir.

Belli konsol komutu hakkında bilgi verir. /kill [TargetPlayer]: Hedefi anında öldürme

Hedefi anında öldürme /gamerule keepInventory true: Öldüğünüzde tüm eşyalar sizde kalır.

Öldüğünüzde tüm eşyalar sizde kalır. /gamemode creative: Sunucuyu yaratıcı moda geçirme

Sunucuyu yaratıcı moda geçirme /gamemode survival: Sunucuyu hayatta kalma moduna geçirme

Sunucuyu hayatta kalma moduna geçirme /time: Günün saatin değiştirme

Günün saatin değiştirme /summon: Hedef obje oluşturma

Hedef obje oluşturma /atlantis: Dünyadaki su miktarını artırma

Dünyadaki su miktarını artırma /instantmine: Tek tıkla herhangi bir nesneyi kazma

Tek tıkla herhangi bir nesneyi kazma /falldamage: Düşme hasarını açma/kapatma

Düşme hasarını açma/kapatma /waterdamage: Su hasarını açma/kapatma

Su hasarını açma/kapatma /firedamage: Yangın hasarını açma/kapatma

Yangın hasarını açma/kapatma /duplicate: Tutulan öğeyi çoğaltma

Tutulan öğeyi çoğaltma /dropstore: Envanteri sandıkta saklama

Envanteri sandıkta saklama /instantplant: Bitkiler anında büyür.

Bitkiler anında büyür. /ride: Canavarları ata dönüştürür.

Canavarları ata dönüştürür. /itemdamage: Silahlar artık bozulmaz.

Silahlar artık bozulmaz. /locate [konum adı]: Yapılar için koordinatları verir.

Yapılar için koordinatları verir. /clearspawnpoint: Doğma noktasını kaldırır.

Doğma noktasını kaldırır. /effect: Durum efektleri ekler/kaldırır.

Durum efektleri ekler/kaldırır. /event: Belli nesneler için bir olayı tetikler.

Belli nesneler için bir olayı tetikler. /fill: Bir bölgenin tamamını veya bir kısmını blokla doldurur.

Bir bölgenin tamamını veya bir kısmını blokla doldurur. /gamerule doDaylightCycle false: Gündüz/gece döngüsünü durdurur.

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Popüler Minecraft kodları 💬 Tam Boyutta Gör Komut konsolunu açmanız sizi bir yere kadar götürür ve ayrıca sohbet kutucuğuna girmek için birkaç kod bilmeniz gerekir. Minecraft’ın bazı sürümleri komut konsoluna yazmaya başladığınızda öneride bulunur. İşte en iyi Minecraft hile kodlarından birkaçı: Minecraft ışınlanma kodu: /tp [player]

/tp [player] Ücretsiz deneyim puanı: /experience add

/experience add Oyun zorluğunu değiştirme: /difficulty

/difficulty Havayı değiştirme: /weather [duration]

/weather [duration] Ücretsiz eşya: /give [quantity]

/give [quantity] Belli konumda canavar yaratma: /summon [x y z]

Minecraft hileleri açma 🟢 Tam Boyutta Gör İster yeni bir dünya oluşturuyor olun isterseniz de eski bir dünyayı açıyor olun, Minecraft Java Edition’da istediğiniz zaman hileleri açabilirsiniz. Peki, Minecraft kodları nereye yazılır? Minecraft hile açma nasıl yapılır adım adım görelim 👇🏻 Minecraft’ı açın ve Tek Oyunculu’yu seçin. Yeni Dünya Oluştur’a tıklayın. Hilelere İzin Ver’i açık olarak ayarlayın. Hileler açıldığında, tekrar Yeni Dünya Yarat’a tıklayın. Minecraft dünyanızda artık hileler açık. Hileleri kullanmak için T tuşuna basın ve kodu/komutu girin. Hileler aktifken dünyanızı oluşturmadıysanız veya mevcut dünyada hileleri açmak istiyorsanız, oyun menüsünü açın ve “Open to LAN”, ardından “Allow Cheats”i açmanız gerekir. “Start LAN World”e tıklayarak Minecraft komutlarını ve hileleri girebilirsiniz. Oyundan çıktığınızda hileler devre dışı kalacağını, Minecraft dünyasına her girişinizde hileleri açmanız gerektiğini unutmayın. Bedrock Edition’da Minecraft hilelere izin verme 🔽 Tam Boyutta Gör Minecraft’ı açın ve Oyna’yı seçin.

Yeni Oluştur’u seçin ve Yeni Dünya Oluştur’a tıklayın.

Oyun ayarları sayfasında Hileler bölümüne gelin.

Hilelere izin ver’i açın.

Sol yanda Oluştur’a tıklayın. Bedrock Edition’ı klavye ile oynuyorsanız, Minecraft komutlarını ve hilelerini Java Edition’daki gibi girersiniz. Hilelerin açık olduğu dünyadayken, sohbet menüsünü açmak için “/“ tuşuna basın. Artık komutunuzu yazıp enter tuşuna basarak çalıştırabilirsiniz. Zaten bir oyuna başladıysanız ve hileleri açmak istiyorsanız, Ayarlar menüsünden yapabilirsiniz. Ayarlar açıkken Oyun menüsüne gelin ve ardından Hileleri Etkinleştir seçeneğine gelin. Açtıktan sonra hileleri girebilirsiniz. Hileleri kapatmak için aynı işlemi uygulayın. Hileleri devre dışı bıraktığınızda dünyadaki başarımlarınız tekrar açılmaz.

Minecraft hileleri açmak, oyunu kolaylıkla kontrol etmenizi sağlayan düzinelerce komutun kilidini açar. Minecraft kodları ile havayı değiştirebilir, herhangi bir yere ışınlanabilir, canavarları öldürebilir ve fazlasını yapabilirsiniz. Java ve Bedrock için tüm Minecraft hile kodları ve komutları burada bulabilirsiniz.

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