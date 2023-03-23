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    Minecraft hileleri: Tüm kodlar ve hile açma yöntemleri

    Minecraft hileli oynamak isteyenler buraya! Blok dünyasını fethetmenizi sağlayacak Minecraft hileleri burada. İşte hile açma yapılışı ve kod listesi:            
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    Minecraft hileleri ve komutları, günün saatini değiştirmek, eşyayı göz alıcı hale getirmek, ışınlanmak gibi şeyleri yapmak, blok dünyasının özelliklerini değiştirmek için kullanılabilir. Dünyanızda Minecraft hileleri aktifse, kodları girerek sohbet kutusunu açıp istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Hile kodları, Minecraft Java ve Bedrock sürümünde geçerlidir. Bu, konsol komutlarını yalnızca PC’de değil, konsollarda da kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Java ve Bedrock Edition için tüm Minecraft kodları burada.

    En iyi Minecraft hileleri ⌨️

    minecraft hile komutları Tam Boyutta Gör
    Minecraft’ta keşfedilecek düzinelerce hile kodu var. Kodlar platforma göre biraz değişebilir ve bunları yalnızca hilelerin açık olduğu sunucularda kullanabilirsiniz. İşte Minecraf’ta bulunan tüm konsol komutları ve hileleri:
    • /help [CommandName]: Belli konsol komutu hakkında bilgi verir.
    • /kill [TargetPlayer]: Hedefi anında öldürme
    • /gamerule keepInventory true: Öldüğünüzde tüm eşyalar sizde kalır.
    • /gamemode creative: Sunucuyu yaratıcı moda geçirme
    • /gamemode survival: Sunucuyu hayatta kalma moduna geçirme
    • /time: Günün saatin değiştirme
    • /summon: Hedef obje oluşturma
    • /atlantis: Dünyadaki su miktarını artırma
    • /instantmine: Tek tıkla herhangi bir nesneyi kazma
    • /falldamage: Düşme hasarını açma/kapatma
    • /waterdamage: Su hasarını açma/kapatma
    • /firedamage: Yangın hasarını açma/kapatma
    • /duplicate: Tutulan öğeyi çoğaltma
    • /dropstore: Envanteri sandıkta saklama
    • /instantplant: Bitkiler anında büyür.
    • /ride: Canavarları ata dönüştürür.
    • /itemdamage: Silahlar artık bozulmaz.
    • /locate [konum adı]: Yapılar için koordinatları verir.
    • /clearspawnpoint: Doğma noktasını kaldırır.
    • /effect: Durum efektleri ekler/kaldırır.
    • /event: Belli nesneler için bir olayı tetikler.
    • /fill: Bir bölgenin tamamını veya bir kısmını blokla doldurur.
    • /gamerule doDaylightCycle false: Gündüz/gece döngüsünü durdurur.

    Popüler Minecraft kodları 💬

    minecraft kodları Tam Boyutta Gör
    Komut konsolunu açmanız sizi bir yere kadar götürür ve ayrıca sohbet kutucuğuna girmek için birkaç kod bilmeniz gerekir. Minecraft’ın bazı sürümleri komut konsoluna yazmaya başladığınızda öneride bulunur. İşte en iyi Minecraft hile kodlarından birkaçı:
    • Minecraft ışınlanma kodu: /tp [player]
    • Ücretsiz deneyim puanı: /experience add
    • Oyun zorluğunu değiştirme: /difficulty
    • Havayı değiştirme: /weather [duration]
    • Ücretsiz eşya: /give [quantity]
    • Belli konumda canavar yaratma: /summon [x y z]

    Minecraft hileleri açma 🟢

    minecraft java edition hile açma Tam Boyutta Gör
    İster yeni bir dünya oluşturuyor olun isterseniz de eski bir dünyayı açıyor olun, Minecraft Java Edition’da istediğiniz zaman hileleri açabilirsiniz. Peki, Minecraft kodları nereye yazılır?

     Minecraft hile açma nasıl yapılır adım adım görelim 👇🏻

    1. Minecraft’ı açın ve Tek Oyunculu’yu seçin.
    2. Yeni Dünya Oluştur’a tıklayın.
    3. Hilelere İzin Ver’i açık olarak ayarlayın.
    4. Hileler açıldığında, tekrar Yeni Dünya Yarat’a tıklayın.

    Minecraft dünyanızda artık hileler açık. Hileleri kullanmak için T tuşuna basın ve kodu/komutu girin.

    Hileler aktifken dünyanızı oluşturmadıysanız veya mevcut dünyada hileleri açmak istiyorsanız, oyun menüsünü açın ve “Open to LAN”, ardından “Allow Cheats”i açmanız gerekir. “Start LAN World”e tıklayarak Minecraft komutlarını ve hileleri girebilirsiniz. Oyundan çıktığınızda hileler devre dışı kalacağını, Minecraft dünyasına her girişinizde hileleri açmanız gerektiğini unutmayın.

    Bedrock Edition’da Minecraft hilelere izin verme 🔽

    minecraft bedrock edition hile açma Tam Boyutta Gör

    • Minecraft’ı açın ve Oyna’yı seçin.
    • Yeni Oluştur’u seçin ve Yeni Dünya Oluştur’a tıklayın.
    • Oyun ayarları sayfasında Hileler bölümüne gelin.
    • Hilelere izin ver’i açın.
    • Sol yanda Oluştur’a tıklayın.

    Bedrock Edition’ı klavye ile oynuyorsanız, Minecraft komutlarını ve hilelerini Java Edition’daki gibi girersiniz. Hilelerin açık olduğu dünyadayken, sohbet menüsünü açmak için “/“ tuşuna basın. Artık komutunuzu yazıp enter tuşuna basarak çalıştırabilirsiniz.

    Zaten bir oyuna başladıysanız ve hileleri açmak istiyorsanız, Ayarlar menüsünden yapabilirsiniz. Ayarlar açıkken Oyun menüsüne gelin ve ardından Hileleri Etkinleştir seçeneğine gelin. Açtıktan sonra hileleri girebilirsiniz. Hileleri kapatmak için aynı işlemi uygulayın. Hileleri devre dışı bıraktığınızda dünyadaki başarımlarınız tekrar açılmaz.

    Minecraft hileleri açmak, oyunu kolaylıkla kontrol etmenizi sağlayan düzinelerce komutun kilidini açar. Minecraft kodları ile havayı değiştirebilir, herhangi bir yere ışınlanabilir, canavarları öldürebilir ve fazlasını yapabilirsiniz. Java ve Bedrock için tüm Minecraft hile kodları ve komutları burada bulabilirsiniz.

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    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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