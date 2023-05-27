Oyun geliştirme yarışması Sustainability Game Jam 2023 başlıyor

Sustainability Game Jam’e katılım başvuruları devam ediyor. En az 2 ve en çok 2 kişiden oluşan takımlar halinde başvuru yapabilirsiniz. Şampiyon takıma 15 bin TL, ikinci takıma 10 bin TL ve üçüncü takıma 5 bin TL değerinde hedie çeki verilecek. Birinci ve ikinci takımlara Heamon Games’te staj yapma imkanı sunulacak.
Yarışmanın ana teması: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirliğin etrafında katılımcıların yaratıcılığıyla şekillenecek Sustainability Game Jam, çevre konusunda farkındalığı artıracak projelerin gelişmesine katkı sağlayacak. Etkinlik kapsamında; 44 saat içerisinde tamamlanacak oyunlar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından; ‘oyunun konsepti ve karmaşıklığı’, ‘kullanılan yenilikçi yaklaşımlar’, ‘tema ile uygunluk’ ve ‘sanat, ses ve grafikler’ kriterleriyle değerlendirilecek. Kalan 4 saatlik süre içerisinde ise hazırlanan oyunların sunumları ve jüri değerlendirmeleri gerçekleşecek.
Sustainability Game Jam hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://hexamongames.com/gamejam/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)