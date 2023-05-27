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    Oyun geliştirme yarışması Sustainability Game Jam 2023 başlıyor

    Sürdürülebilirlik temalı oyun geliştirme yarışması Sustainability Game Jam etkinliği 2-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Dereceye giren takımlar Hexamon Games'te staj imkanı elde edecek.
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    Oyun geliştirme yarışması Sustainability Game Jam 2023 başlıyor Tam Boyutta Gör
    Hexamon Games’in BUG Lab Tekmer ve Türkiye Tasarım Vakfı iş birliğiyle düzenlediği Sustainability Game Jam etkinliği 2-4 Haziran tarihlerinde BAU Galata Kampüsü’nde düzenlenecek. Etkinlik kapsamında yarışmacı takımlar 48 saatlik sürede “sürdürülebilirlik” temalı casual oyunlar geliştirecek.

    Sustainability Game Jam’e katılım başvuruları devam ediyor. En az 2 ve en çok 2 kişiden oluşan takımlar halinde başvuru yapabilirsiniz. Şampiyon takıma 15 bin TL, ikinci takıma 10 bin TL ve üçüncü takıma 5 bin TL değerinde hedie çeki verilecek. Birinci ve ikinci takımlara Heamon Games’te staj yapma imkanı sunulacak.

    Yarışmanın ana teması: Sürdürülebilirlik

    Sürdürülebilirliğin etrafında katılımcıların yaratıcılığıyla şekillenecek Sustainability Game Jam, çevre konusunda farkındalığı artıracak projelerin gelişmesine katkı sağlayacak. Etkinlik kapsamında; 44 saat içerisinde tamamlanacak oyunlar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından; ‘oyunun konsepti ve karmaşıklığı’, ‘kullanılan yenilikçi yaklaşımlar’, ‘tema ile uygunluk’ ve ‘sanat, ses ve grafikler’ kriterleriyle değerlendirilecek. Kalan 4 saatlik süre içerisinde ise hazırlanan oyunların sunumları ve jüri değerlendirmeleri gerçekleşecek.

    Sustainability Game Jam hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://hexamongames.com/gamejam/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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