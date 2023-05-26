Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam eden Epic Games Store'un, geçtiğimiz haftaki gizemli oyunu Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding oldu. Bu bağlamda tüm gözler sıradaki gizemli oyuna çevrildi diyebiliriz.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Fallout: New Vegas

Epic Games Store’un bu haftaki gizemli oyunu, Obsidian tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayımlanan Fallout: New Vegas oldu. Aksiyon ve rol yapma oyunları söz konusu olduğunda en önde gelen yapımlardan biri olan Fallout: New Vegas,ayrıca popüler serinin en beğenilen oyunlarından biri niteliğinde.

Fallout: New Vegas, Epic Games Store'da 1 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ulaşılabilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

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Bilmeyenler için Fallout: New Vegas, nükleer bir savaş sonrası dünyayı konu alıyor. Alternatif bir gelecekte Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen oyunda, oyuncular The Courier adlı ana karaktere hayat veriyor ve bu yolculuğunda çeşitli zorlu görevleri üstleniyor. Ayrıca açık dünya ortamında birinci şahıs ya da üçüncü şahıs bakış açılarıyla oynanabildiğini hatırlatalım.

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Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!