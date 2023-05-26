Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

    Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz oyun belli oldu. Epic Games'te başlayan Mega İndirim dönemi kapsamında sunulacak sıradaki oyun Fallout: New Vegas olacak.
    Oy Ver
    Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam eden Epic Games Store'un, geçtiğimiz haftaki gizemli oyunu Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding oldu. Bu bağlamda tüm gözler sıradaki gizemli oyuna çevrildi diyebiliriz.  

    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Fallout: New Vegas

    Epic Games Store’un bu haftaki gizemli oyunu, Obsidian tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayımlanan Fallout: New Vegas oldu. Aksiyon ve rol yapma oyunları söz konusu olduğunda en önde gelen yapımlardan biri olan Fallout: New Vegas,ayrıca popüler serinin en beğenilen oyunlarından biri niteliğinde.

    Fallout: New Vegas, Epic Games Store'da 1 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ulaşılabilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

    Bilmeyenler için Fallout: New Vegas, nükleer bir savaş sonrası dünyayı konu alıyor. Alternatif bir gelecekte Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen oyunda, oyuncular The Courier adlı ana karaktere hayat veriyor ve bu yolculuğunda çeşitli zorlu görevleri üstleniyor. Ayrıca açık dünya ortamında birinci şahıs ya da üçüncü şahıs bakış açılarıyla oynanabildiğini hatırlatalım. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mobil veri e den h ye çevirme wwe kargo superonline modem iade ailemle anlaşamıyorum evden ayrılmak istiyorum kasiyerlik zor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82KD0041TX03
    Lenovo V15 82KD0041TX03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız