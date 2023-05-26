Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Fallout: New Vegas
Epic Games Store’un bu haftaki gizemli oyunu, Obsidian tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayımlanan Fallout: New Vegas oldu. Aksiyon ve rol yapma oyunları söz konusu olduğunda en önde gelen yapımlardan biri olan Fallout: New Vegas,ayrıca popüler serinin en beğenilen oyunlarından biri niteliğinde.
Fallout: New Vegas, Epic Games Store'da 1 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ulaşılabilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.
Bilmeyenler için Fallout: New Vegas, nükleer bir savaş sonrası dünyayı konu alıyor. Alternatif bir gelecekte Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen oyunda, oyuncular The Courier adlı ana karaktere hayat veriyor ve bu yolculuğunda çeşitli zorlu görevleri üstleniyor. Ayrıca açık dünya ortamında birinci şahıs ya da üçüncü şahıs bakış açılarıyla oynanabildiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)