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    Discord bot ekleme nasıl yapılır? En iyi Discord botları

    Discord müzik botları dahil sunucunuz için mc at, probot ve mee6'nın da yer aldığı DC bot listesi burada. İşte Discord botu ekleme yapılışı ve komutları:        
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    Discord, topluluk odaklı en büyük sosyal ağ uygulamalarından biri. Discord’u rakiplerinden ayıran şey, dünya genelinde çeşitli toplulukların katılabildiği özel veya herkese açık sunucular oluşturabilme. Discord sunucularını yönetme aşamasında da DC botlarından yardım alabiliyoruz. Ekstra güvenlik seçenekleri, yeni sunucu özellikleri, sunucu için ücretsiz eğlence dahil olmak üzere Discord sunucusuna bot eklemenin birçok faydası var. Peki, Discord bot ekleme nasıl yapılıyor? Bu rehber yazıda Discord sunucusuna bot nasıl eklenir adım adım anlattık. Ayrıca en iyi Discord botları nereden bulunur? sorusunun yanıtını da Discord müzik botu, eğlence, çekiliş, mesaj silme ve sunucu kurma botlarının yer aldığı liste ile paylaşıyoruz.

    Discord bot ekleme ⬇️

    DC bot ekleme yapılışı Tam Boyutta Gör
    Discord’a bot nasıl eklenir? DC sunucusuna bot ekleme işlemi ilk başta biraz karmaşık görünse de Discord kullanıcı arayüzü son derece sezgiseldir. Discord bot ekleme nasıl yapılır adım adım görelim:
    1. Discord sunucunuza eklemek istediğiniz botun resmî sitesine gidin.
    2. Discord’a Ekle veya Şimdi Davet Et seçeneğine tıklayın.
    3. Discord hesabınıza giriş yapın ve bot erişimine izin verin.
    4. Açılır listeden Sunucuya Ekle seçeneğine tıklayın.
    5. Sunucunuzu seçin ve Devam Et’e tıklayın.
    6. Botun istediği izinleri kontrol edin ve Yetkilendir’e tıklayın.
    7. DC Probot ekleme bu kadar basit!

    Discord müzik botları 🎵

    discord müzik botu Tam Boyutta Gör
    Discord müzik botu, oyun oynarken veya arkadaşlarınızla sohbet ederken müzik dinlemenize olanak tanır. Müzik dinlemek için bir ses kanalına katılmanız ve ardından bota özel komutu çalıştırarak ses kanalına katılmasını ve müzik çalmaya başlamasını sağlamanız gerekir. DC Müzik botları, YouTube, Spotify veya diğer platformlardaki şarkıları bulabilir ve bir Discord ses kanalında çalabilir.

    İşte 2023’ün en iyi Discord müzik botları 🔽

    • Rhythm
    • Hydra
    • Jockie Music
    • Fredboat
    • Chip Bot
    • 24/7
    • JMusicBot
    • ErisBot
    • Uzox
    • Zandercraft

    En iyi Discord botları 💬

    en iyi DC botları Tam Boyutta Gör
    Discord sunucunuza bot arıyorsanız, en iyi Discord botlarını barındıran birkaç site önerisinde bulunalım. Bots on Discord, top.gg, Carbonitex ve Github, en popüler Discord botlarını bulabileceğiniz birkaç sitedir. Belli rolü üstlenecek bir Discord botu bakıyorsanız, anahtar kelimeleri kullanarak arama yapabilir veya mevcut çeşitli kategorilere bakabilirsiniz. İşte en iyi 8 DC botu:

    1️⃣ MEE6

    MEE6 en iyi discord botu Tam Boyutta Gör
    MEE6 bot, Discord’daki en popüler moderasyon botlarından biri. Karşılama mesajları, anti-spam, banlama, reaksiyon rolleri vb. gibi moderasyon işlerini yapar. Yayın ve sosyal medya uyarıları, kullanıcı seviyelendirme ve özel komutlar ayarlayabilirsiniz. Mee6, sınıfının en iyi moderasyon botu olmasının yanı sıra kanalınız için pek çok araç ve eğlence sağlar.

    2️⃣ Eğlence botu: Dank Memer

    discord eğlence botu dank memer Tam Boyutta Gör
    Dank Memer, Discord kanalınızı eğlenceli kılan botlardan. Bu botun yardımıyla memler oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Kanalınızı daha hoş, sohbetleri daha eğlenceli hale getirmek için harika bir Discord botu. Şans oyunu oynayarak veya başkalarından daha fazla meme parası kazanabildiğiniz bir tür mini oyun olarak da işlev görüyor.

    3️⃣ Mesaj silme botu: ProBot

    probot discord mesaj silme botu Tam Boyutta Gör
    ProBot, Mee6 gibi mükemmel bir moderasyon botu. Hoş geldiniz yazıları, kullanıcı seviyelendirme, küfür filtresi, istenmeyen mesajları silme, tepki rolleri gibi profesyonel bir moderasyon aracının tüm özelliklerine sahip. ProBot, Discord sunucunuzun performansını düzenli olarak kontrol etmenizi ve üyeleriniz için katı davranış kuralları uygulamanızı sağlar. Discord sunucusunda kurallara uymayanları anında yasaklayacak (geçici ve kalıcı) bir bot arıyorsanız ProBot’u eklemelisiniz.

    4️⃣ Owo

    Owo discord oyun botu Tam Boyutta Gör
    OwO, Discord deneyiminize eğlence katacak çeşitli eğlendirici, sosyal komutlara sahip bir bot. Botun ana amacı, hayvanları avlamak ve diğer oyuncularla savaşmak. Hayvanları avlamaya, satmaya ve feda etmeye yardımcı olacak komutlar sunar. Ayrıca günlük evlenmek, yüzük satın almak gibi Discord’da deneyiminize renk katacak eğlenceli aktiviteler için çağırabileceğiniz harika sosyal komutlara sahip.

    5️⃣ Cortex

    Cortex discord bot Tam Boyutta Gör
    Cortex, Discord sunucunuzu daha güvenli, eğlenceli hale getiren bottur. Bazı güvenlik botları yazdığınız her şeyi görebilir ve verileri saklayabilir. Bazı botlar bu verileri satar veya sizi reklamlara boğmak için kullanır. Cortex, sunucunuzda sizi takip eden botların trafiğini şifreleyerek herkesin sizi gözetlemesini engeller. Cortex ile üyeleriniz konuşup eğlenceli vakitler geçirebilir.

    6️⃣ Midjourney

    Midjourney discord bot Tam Boyutta Gör
    Midjourney, birkaç satırla etkileyici manzara ve obje görselleri oluşturmanıza olanak tanıyan popüler bir yapay zeka programı. Görüntü oluşturma platformu Discord’a dayalı olduğundan Midjourney Discord botu da denilebilir. Midjourney kanallarında Newcomer yani yeni başlayanlar için oluşturulmuş odalar var. Birine girip /imagine komutuyla yapay zeka sanatınızı icra etmeye başlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak belli sayıda görüntü oluşturmanıza izin veriliyor.

    7️⃣ Sunucu kurma botu: Server Builder

    Server Builder discord sunucu kurma botu Tam Boyutta Gör
    Server Builder, Discord sunucu kurma botudur. Otomatik rol, sunucu önerileri, sunucu kurulum komutu ve daha fazlasını içeren bot, sunucunuzu büyütmek için tasarlanmış güçlü ve zengin özelliklere sahip ve kurulumu oldukça basit.

    8️⃣ Çekiliş botu: GiveawayBot

    GiveawayBot discord çekiliş botu Tam Boyutta Gör
    GiveawayBot, sunucunuzda çekilişleri yönetmenize yardımcı olan bir bot türü. Bu botlar tipik olarak, rastgele bir kazanan seçme, kazanan sayısını belirleme ve çekiliş için bitiş tarihi belirleme gibi, çekiliş oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir dizi özellik sunuyor.

    Discord botu nedir ❓

    discord bot nedir Tam Boyutta Gör
    Discord bot ne demek? Discord botları, sunucunuzdaki çeşitli görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olan önceden programlanmış yardımcılardır.

    Discord’a giriş yapan tüm kullanıcılar, Discord sunucusu kurabilir, kişileri davet edebilir, kanal oluşturabilir. Sunucunuzdaki içerikleri kontrol etmeleri için moderatörler ekleyebilirsiniz ancak daha da iyi bir seçeneğiniz var; Discord botu.

    Discord botları, diğer kişilerle birlikte üyeler listenizde görünür ve Discord topluluğunun bir parçası olurlar. Şu anda internette size ve Discord üyelerinize fayda sağlamak için aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce bot var. Botlar, moderasyon araçları sağlayabilir, roller atayabilir, seviye atlama sistemi sunabilir, müzik çalabilir veya hiçbir yardımı olmayabilir. Botları çeşitli amaçlarla kullanabilirsiniz.

    Discord bot çeşitleri 🤖

    discord bot çeşitleri Tam Boyutta Gör
    Discord botları, sunucunuza çeşitli boyutlar kazandırabilir. Discord’da oldukça popüler olan bot çeşitlerinden bazılarına göz atalım:
    • Moderasyon: En popüler Discord botudur. Moderasyon botları, hoş geldiniz mesajları ve resimler, ses ve metin katılımına dayalı hesap seviyeleri ve istenmeyen posta koruması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi etkinlik sunar.
    • Müzik: Arkadaşlarınızla sohbet ediyorsanız, oyun oynuyorsanız veya bir grup projesi üzerinde çalışıyorsanız müzik botu harika bir seçenek olabilir.
    • Sosyal: Twitch yayınınızı, YouTube kanalınızı vs. tamamlayan bir Discord sunucusu oluşturduysanız, bir sosyal bota sahip olmanız iyi olacaktır. Yayınınız başladığında düzenli uyarlar gönderecek, sosyal medya hesaplarınızı paylaşacak, özel etkinlikleri ve hediyeleri duyuracaktır.
    • Eğlence: Eğlence botları, sunucunuza biraz eğlence ve renk katacaktır. Memler, kanal istatistikleri, tepki rolleri ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
    • Araçlar: Su hatırlatıcı, doğum günü bildirimi, ev ödevi uyarısı ve daha fazlası dahil çeşitli işlevler için yardımcı araç botları ekleyebilirsiniz.

    Discord botları, sunucunuzda otomatik olarak birçok yararlı görevi gerçekleştirebilen yardımcı yapay zekalar. Yeni üyelerin karşılanması, sorun çıkaranların yasaklanması, sohbetin yönetilmesi ve hatta müzik veya oyun getiren birçok türde DC botu var. Peki, Discord botu sunucuya nasıl eklenir? Bu rehber yazıda Discord bot ekleme yapılışını adım adım anlattık. Ayrıca en popüler Discord botları (müzik botları dahil) listeledik.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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