Discord bot ekleme nasıl yapılır? En iyi Discord botları

Discord, topluluk odaklı en büyük sosyal ağ uygulamalarından biri. Discord’u rakiplerinden ayıran şey, dünya genelinde çeşitli toplulukların katılabildiği özel veya herkese açık sunucular oluşturabilme. Discord sunucularını yönetme aşamasında da DC botlarından yardım alabiliyoruz. Ekstra güvenlik seçenekleri, yeni sunucu özellikleri, sunucu için ücretsiz eğlence dahil olmak üzere Discord sunucusuna bot eklemenin birçok faydası var. Peki, Discord bot ekleme nasıl yapılıyor? Bu rehber yazıda Discord sunucusuna bot nasıl eklenir adım adım anlattık. Ayrıca en iyi Discord botları nereden bulunur? sorusunun yanıtını da Discord müzik botu, eğlence, çekiliş, mesaj silme ve sunucu kurma botlarının yer aldığı liste ile paylaşıyoruz.
Discord bot ekleme ⬇️
Discord sunucunuza eklemek istediğiniz botun resmî sitesine gidin.
Discord’a Ekle veya Şimdi Davet Et seçeneğine tıklayın.
Discord hesabınıza giriş yapın ve bot erişimine izin verin.
Botun istediği izinleri kontrol edin ve Yetkilendir’e tıklayın.
DC Probot ekleme bu kadar basit!
Discord müzik botları 🎵
İşte 2023’ün en iyi Discord müzik botları 🔽
Rhythm
Hydra
Jockie Music
Fredboat
Chip Bot
24/7
JMusicBot
ErisBot
Uzox
Zandercraft
En iyi Discord botları 💬
1️⃣ MEE6
2️⃣ Eğlence botu: Dank Memer
3️⃣ Mesaj silme botu: ProBot
4️⃣ Owo
5️⃣ Cortex
6️⃣ Midjourney
7️⃣ Sunucu kurma botu: Server Builder
8️⃣ Çekiliş botu: GiveawayBot
Discord botu nedir ❓
Discord’a giriş yapan tüm kullanıcılar, Discord sunucusu kurabilir, kişileri davet edebilir, kanal oluşturabilir. Sunucunuzdaki içerikleri kontrol etmeleri için moderatörler ekleyebilirsiniz ancak daha da iyi bir seçeneğiniz var; Discord botu.
Discord botları, diğer kişilerle birlikte üyeler listenizde görünür ve Discord topluluğunun bir parçası olurlar. Şu anda internette size ve Discord üyelerinize fayda sağlamak için aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce bot var. Botlar, moderasyon araçları sağlayabilir, roller atayabilir, seviye atlama sistemi sunabilir, müzik çalabilir veya hiçbir yardımı olmayabilir. Botları çeşitli amaçlarla kullanabilirsiniz.
Discord bot çeşitleri 🤖
Moderasyon: En popüler Discord botudur. Moderasyon botları, hoş geldiniz mesajları ve resimler, ses ve metin katılımına dayalı hesap seviyeleri ve istenmeyen posta koruması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi etkinlik sunar.
Müzik: Arkadaşlarınızla sohbet ediyorsanız, oyun oynuyorsanız veya bir grup projesi üzerinde çalışıyorsanız müzik botu harika bir seçenek olabilir.
Sosyal: Twitch yayınınızı, YouTube kanalınızı vs. tamamlayan bir Discord sunucusu oluşturduysanız, bir sosyal bota sahip olmanız iyi olacaktır. Yayınınız başladığında düzenli uyarlar gönderecek, sosyal medya hesaplarınızı paylaşacak, özel etkinlikleri ve hediyeleri duyuracaktır.
Eğlence: Eğlence botları, sunucunuza biraz eğlence ve renk katacaktır. Memler, kanal istatistikleri, tepki rolleri ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Araçlar: Su hatırlatıcı, doğum günü bildirimi, ev ödevi uyarısı ve daha fazlası dahil çeşitli işlevler için yardımcı araç botları ekleyebilirsiniz.
Discord botları, sunucunuzda otomatik olarak birçok yararlı görevi gerçekleştirebilen yardımcı yapay zekalar. Yeni üyelerin karşılanması, sorun çıkaranların yasaklanması, sohbetin yönetilmesi ve hatta müzik veya oyun getiren birçok türde DC botu var. Peki, Discord botu sunucuya nasıl eklenir? Bu rehber yazıda Discord bot ekleme yapılışını adım adım anlattık. Ayrıca en popüler Discord botları (müzik botları dahil) listeledik.
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez