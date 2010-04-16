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Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi

Asus, Turbo Unlocker isimli yeni bir teknolojiyle Black Edition serisi Phenom II işlemcilerin tamamını turbolandırıyor. İşte detaylar.
9 yıl
16,5b
1
22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turbo Boost teknolojisiyle işlemci çekirdeklerini dinamik olarak kontrol eden ve duruma göre çekirdeklerin bazılarını kapatarak yük altındakilerin frekansını yükseltebilen Intel'den sonra AMD de benzer bir sistemi kullanmaya hazırlanıyor. Thuban kod adını verdiği 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ay sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanan AMD, Turbo Core adını verdiği teknoloji ile Intel'deki gibi çekirdekleri dinamik olarak yönetmeye başlıyor. Bu teknoloji sayesinde 6 çekirdekli bir işlemcinin en fazla üç çekirdeği, 500MHz'e kadar otomatik hız aşırtılabilecek.

Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi
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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle kullanıma sunacağı Turbo teknolojisine Asus'dan rakip geliyor. 8 serisi yeni yonga setlerine sahip AMD anakartlarda, Core Unlocker adını verdiği özellik ile çekirdek aşırtma desteği sunan ilk isim olduğunu sık sık dile getiren Asus, Turbo Unlocker teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. İstendiğinde, talebe göre devreye girecek performans arttırma teknolojisi Turbo Unlocker ile aktif işlemci çekirdeklerinin saat hızları sistem tarafından otomatik olarak arttırılabilecek. Peki Turbo Unlocker, AMD'nin sisteminden farklı mı ?

Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi
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AMD'nin Turbo Core adını verdiği yeni teknoloji, ilk etapta 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinde olacak. Asus'un Turbo Unlocker teknolojisi ise, Turbo özelliğini sadece 6 çekirdekli işlemcilerle sınırlı tutmuyor, Phenom II ailesi altında iki, üç ve dört ve altı çekirdekli Black Edition işlemcilerin tamamında kullandırabiliyor. Turbo Unlocker özelliğini AMD'nin Turbo Core teknolojisinden ayıran bir diğer önemli farklılık ise otomatik hızlandırmadaki limitler. Asus'un açıklamasına göre Turbo Unlocker ile işlemci hızlandırma daha agresif bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi
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Turbo Unlocker teknolojisinde işlemci çekirdeklerinin hızını, uygulama ihtiyacına göre belirleniyor. örneğin tek izlek desteğine sahip bir uygulamada, işlemcinin tek çekirdeği aktif olacağı için sistem, yük altındaki çekirdeğin hızını 500MHz arttırıyor. Kullanılan uygulama dört çekirdeğe kadar çoklu izlek desteği sunuyorsa ilgili çekirdeklerin tamamı için saat hızı 400MHz'e kadar arttırılıyor. Eğer uygulama altı çekirdek desteği sunuyor ve çekirdeklerin tamamını kullanıyorsa, çekirdeklerin tamamında çalışma frekansı 200MHz arttırılarak performans artışı sağlanabiliyor.

Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi
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Turbo Unlocker teknolojisi ile kullanıcıya herhangi bir sorumluluk yüklemeden, dinamik olarak gerçekleştirilen hızlandırmanın uygulama performansına etkisi son derece önemli. Asus tarafından hazırlanan dökümanlara göre tek ve çok çekirdek desteği sunan çeşitli uygulamalarda Turbo Unlocker teknolojisiyle %12.2'ye varan performans artışı mümkün. örneğin tek çekirdek desteği sunan ve frekans bağımlısı olan SuperPi 1M testinde çift çekirdekli Phenom II X2 555 BE işlemcisi Turbo Unlocker devreye girdiğinde %10.32 daha iyi performans verebiliyor.

Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi
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Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi
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Yukarıda da belirttiğimiz üzere 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine ek olarak Black Edition serisi altında lanse edilen çift, üç ve dört çekirdekli Phenom II işlemcileriyle de çalışabilen Turbo Unlocker teknolojisi için Asus, AMD'nin Turbo Core özelliğinden farklı olarak hemen her durumda performans artışı sağlanabileceğini belirtiyor. TurboV EVO yazılımındaki Turbo Unlocker özelliğinin aktif edilmesiyle devreye giren teknolojinin, örneğin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinde Turbo Core teknolojisine kıyasla %8'e varan oranda daha iyi performans verdiği belirtiliyor.

Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi
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Akıllı teknolojilerle donattığı yeni nesil AMD anakartların, kutusunan çıkarılan uyumlu bir işlemciyi ciddi derecede hızlandırabildiğini belirten Asus, örneğin Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisinin Core Unlocker ile dört çekirdekli bir hale getirilip, Turbo Unlocker özelliği ile daha yüksek hızlarda çalıştırılabileceğini belirtiyor. TurboV EVO yazılımı ve anakartlarında üzerindeki fiziksel unlock butonu ile gerçekleştirilen bu değişiklikler sayesinde talebe göre performans artışı sağlandığı ve kullanılan işlemciden daha yüksek verim alınabildiğine vurgu yapılıyor.

Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi
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Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi
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Peki Asus'un Turblo Unlocker özelliğini hangi anakartlar destekliyor, hangi işlemcilerde bu özellik işe yarıyor ? Firmanın resmi dökümanlarına göre Turbo Unlocker teknolojisi 870, 880G, 890GX ve 890FX çipsetli Asus anakartların hemen hepsinde bulunuyor. Mart ayında satışa sunulan 890GX çipsetli anakartlarda BIOS güncellemesi gerekse de bu ayın sonuna doğru lanse edilecek 870, 880G ve 890FX çipsetli anakartlar, kutudan çıktıkları gibi bu özelliği destekleyecekler. İşlemci tarafında ise Phenom II ailesinin Black Edition serisi tüm modelleri destekleniyor.


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Hellfire_1905 8 yıl
bende ASUS
M4A88TD-M EVO/USB3 AMD 880G/SB850 AM3 DDR3 1600MHz VGA&DVI Anakart ve AMD Athlon II X4 640 3 GHz Socket AM3 İşlemci var bunda hiç bir şey yapamıyormuyuz?
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Volkanbaba 8 yıl
Güzelmiş.Asusa tebrikler diğer markalardanda bekliyoruz
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mahser33 8 yıl
bende ga-880-gaud3 anakart var phenom2x2 560 işlemcimi gigabaytla başarılı birşekilde açtım phenom x4 b60 oldu tüm testlerden geçtim 3.7ghz hızında
ayrıca ihtiyaç halindede işlemcimi istersem kasmadan kullana biliyorum
amd cool ayarı var biosta açtığım zaman zatan otamatik olarak işlemci ihtiyacı kadarını kullanıyor yani demem oki 200tl vatanda ga-880ga-ud3 çok başarılı
bunları zatan gigabayt yapıyor...
ben kullanıyorum çok memnunum ve anakart düşünen arkadaşlara tavsiye ederim.
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DH Misafiri 8 yıl
Turbo Unclocker u nerden indirebilirim ana kartın dvd si hasar gördü :(
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The@Thing 8 yıl
arkadaşlar ben imzamdaki anakartı m4a89gtd pro kullanıyorum asus turbo v evo nun yeni sürümünü indirdiğinizde otomatikmen yükleniyor yükleyip programı açtığınızda cpu ratio kısmından on konumuna alın işte bu kadar
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teknoCat 8 yıl

DH Misafiri

Turbo Unclocker u nerden indirebilirim ana kartın dvd si hasar gördü :(



nee diyon?

ne programı anakartta anahtar var bitane
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bilalMW 9 yıl
çok güzel bir teknoloji orta seviye bütçeli kullanıcıları mutlu ediceğe benziyor. :)
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teknoCat 8 yıl
unlock core olayı MSI anakartlardada var ve tercihimdir sonuçta 140 tl CrossfireX(Multi CFx) 6 çekirdek usb 3.0 sata ve ddr3 vsvs

yani 4 çekirdekli phenomu 6 çekirdek yapıyo

2 tante izlek(thread) çıkartıyo HT teknolojisi gibi

doğru mu anladım?

birde atholn II x4 640 'lar için L3 unlock gördümde biri özetlesin şunu ya :P
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-K@- 9 yıl
:)
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Ju1i@~ 9 yıl
Aslında bu 'yenilik' o kadar da büyütülecek bir şey değil. AMD'nin OverDrive yazılımı gibi hız aşırtmayı otomatik hale getiriyor. Performans gereksinimine göre hız aşırtma yapacak bir program yazmışlar.
3. slaytın sonunda hız aşırtmanın işlemcinin TDP değerini geçmeyeceği yazıyor. 2 çekirdekli Phenom'u 4 çekirdekli yapıyorsun bir de CPU tam yüke girdiğinde üstüne 400 MHz daha koyuyorsun. Sonra da işlemcinin TDP değerinin aşılmadığını söylüyorsun. Bu bana mantıksız geliyor. Ya da AMD TDP değerlerini yüksek yazıyor.
Bu teknolojiden daha iyisini söyleyeyim. Gerektiğinde FSB'yi ve CPU voltajını da artırabilen bir program yazsınlar. Böylelikle hem bütün işlemcilere destek verirler hem de BE işlemcileri daha da hızlandırabilirler belki.
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lvlono 9 yıl
Asus'un Turbo Unclocker lı anakartına, Thuban kod adlı Turbo Core özelliği olan x6 işlemcisini takarsak, özellikler aktif edildiğinde, 500Mhz(Asus'tan)+500Mhz(Thuban'dan)toplamda tek çekirdek için 1000Mhz performans artışı olacağı anlamına gelmiyor sanırım :)
(insanoğlunun doymak bilmeyen bir egosu var değilmi)
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beytekin45 9 yıl
"İşlemci tarafında ise Phenom II ailesinin Black Edition serisi tüm modelleri destekleniyor."

X2 ve X4 Phenom ailesinden sadece Black olan işlemciler bu özelliği kullanabilecekmiş.
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lvlono 9 yıl

lvlono

Asus'un Turbo Unclocker lı anakartına, Thuban kod adlı Turbo Core özelliği olan x6 işlemcisini takarsak, özellikler aktif edildiğinde, 500Mhz(Asus'tan)+500Mhz(Thuban'dan)toplamda tek çekirdek için 1000Mhz performans artışı olacağı anlamına gelmiyor sanırım :)
(insanoğlunun doymak bilmeyen bir egosu var değilmi)


TURBO+ (plus) ibaresi, yazdığım şeyin mümkün olduğunu ifade ediyor sanıyorum. Yani bu ne demek, iki kere OverClock demek
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yc#1 9 yıl
@ aspirin_00
2 ve 4 işlemcili anakartların ve onlarla uyumlu kasaların fiyatlarını bir görsen fikrini değiştirirsin ;)
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showstopper41 9 yıl
AMD de çekirdek açma olaylarının bitmeyeceğini bu haberle öğrenmiş olduk. Biz zaten işlemcileri hızaşırtılmış olarak kullandığımız için turbo unlocker bizi pek ilgilendirmiyor. Core unlocker olayının 8xx serisi çipsetlerle devam etmesi iyi haber. Diğer üreticiler de bir Asus tan geri kalmamak için çekirdek aşırtmaya destek vermeye devam edecekler bir şekilde.
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aspirin_00 9 yıl
ya bu kartlara neden 3 4 tane işlemci koyabileceğimiz şekilde üretmiyorlar ram slotlarını yapıyorlar 4 6 8 gibi 3 4 tane işlemci yuvası yapsalar yeni bir makina almaktansa işlemci alırız performansı arttırırız diye düşünüyorumda sanırım anakart satışları olsun diye bu yönyemi kullanmıyorlar. herkes ozaman en az 3 yılda bir anakart değiştirmiş olacaklar :D
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Chembond 9 yıl
Komik olan şeyse office gitmiş tüm yazılanları beğenmiş,ardındanda "Phenom" ile "Unlocker"ı yanlışmı yazdın birader bi bak bakiim demiş olması
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Schevko 9 yıl
Asus farklılık yaratmayı başarmış. Haber için teşekkürler.
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