Özel haber: Asus'dan, AMD işlemciler için Turbo Unlocker teknolojisi

Turbo Boost teknolojisiyle işlemci çekirdeklerini dinamik olarak kontrol eden ve duruma göre çekirdeklerin bazılarını kapatarak yük altındakilerin frekansını yükseltebilen Intel'den sonra AMD de benzer bir sistemi kullanmaya hazırlanıyor. Thuban kod adını verdiği 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ay sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanan AMD, Turbo Core adını verdiği teknoloji ile Intel'deki gibi çekirdekleri dinamik olarak yönetmeye başlıyor. Bu teknoloji sayesinde 6 çekirdekli bir işlemcinin en fazla üç çekirdeği, 500MHz'e kadar otomatik hız aşırtılabilecek.

AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle kullanıma sunacağı Turbo teknolojisine Asus'dan rakip geliyor. 8 serisi yeni yonga setlerine sahip AMD anakartlarda, Core Unlocker adını verdiği özellik ile çekirdek aşırtma desteği sunan ilk isim olduğunu sık sık dile getiren Asus, Turbo Unlocker teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. İstendiğinde, talebe göre devreye girecek performans arttırma teknolojisi Turbo Unlocker ile aktif işlemci çekirdeklerinin saat hızları sistem tarafından otomatik olarak arttırılabilecek. Peki Turbo Unlocker, AMD'nin sisteminden farklı mı ?

AMD'nin Turbo Core adını verdiği yeni teknoloji, ilk etapta 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinde olacak. Asus'un Turbo Unlocker teknolojisi ise, Turbo özelliğini sadece 6 çekirdekli işlemcilerle sınırlı tutmuyor, Phenom II ailesi altında iki, üç ve dört ve altı çekirdekli Black Edition işlemcilerin tamamında kullandırabiliyor. Turbo Unlocker özelliğini AMD'nin Turbo Core teknolojisinden ayıran bir diğer önemli farklılık ise otomatik hızlandırmadaki limitler. Asus'un açıklamasına göre Turbo Unlocker ile işlemci hızlandırma daha agresif bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Turbo Unlocker teknolojisinde işlemci çekirdeklerinin hızını, uygulama ihtiyacına göre belirleniyor. örneğin tek izlek desteğine sahip bir uygulamada, işlemcinin tek çekirdeği aktif olacağı için sistem, yük altındaki çekirdeğin hızını 500MHz arttırıyor. Kullanılan uygulama dört çekirdeğe kadar çoklu izlek desteği sunuyorsa ilgili çekirdeklerin tamamı için saat hızı 400MHz'e kadar arttırılıyor. Eğer uygulama altı çekirdek desteği sunuyor ve çekirdeklerin tamamını kullanıyorsa, çekirdeklerin tamamında çalışma frekansı 200MHz arttırılarak performans artışı sağlanabiliyor.

Turbo Unlocker teknolojisi ile kullanıcıya herhangi bir sorumluluk yüklemeden, dinamik olarak gerçekleştirilen hızlandırmanın uygulama performansına etkisi son derece önemli. Asus tarafından hazırlanan dökümanlara göre tek ve çok çekirdek desteği sunan çeşitli uygulamalarda Turbo Unlocker teknolojisiyle %12.2'ye varan performans artışı mümkün. örneğin tek çekirdek desteği sunan ve frekans bağımlısı olan SuperPi 1M testinde çift çekirdekli Phenom II X2 555 BE işlemcisi Turbo Unlocker devreye girdiğinde %10.32 daha iyi performans verebiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine ek olarak Black Edition serisi altında lanse edilen çift, üç ve dört çekirdekli Phenom II işlemcileriyle de çalışabilen Turbo Unlocker teknolojisi için Asus, AMD'nin Turbo Core özelliğinden farklı olarak hemen her durumda performans artışı sağlanabileceğini belirtiyor. TurboV EVO yazılımındaki Turbo Unlocker özelliğinin aktif edilmesiyle devreye giren teknolojinin, örneğin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinde Turbo Core teknolojisine kıyasla %8'e varan oranda daha iyi performans verdiği belirtiliyor.

Akıllı teknolojilerle donattığı yeni nesil AMD anakartların, kutusunan çıkarılan uyumlu bir işlemciyi ciddi derecede hızlandırabildiğini belirten Asus, örneğin Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisinin Core Unlocker ile dört çekirdekli bir hale getirilip, Turbo Unlocker özelliği ile daha yüksek hızlarda çalıştırılabileceğini belirtiyor. TurboV EVO yazılımı ve anakartlarında üzerindeki fiziksel unlock butonu ile gerçekleştirilen bu değişiklikler sayesinde talebe göre performans artışı sağlandığı ve kullanılan işlemciden daha yüksek verim alınabildiğine vurgu yapılıyor.

Peki Asus'un Turblo Unlocker özelliğini hangi anakartlar destekliyor, hangi işlemcilerde bu özellik işe yarıyor ? Firmanın resmi dökümanlarına göre Turbo Unlocker teknolojisi 870, 880G, 890GX ve 890FX çipsetli Asus anakartların hemen hepsinde bulunuyor. Mart ayında satışa sunulan 890GX çipsetli anakartlarda BIOS güncellemesi gerekse de bu ayın sonuna doğru lanse edilecek 870, 880G ve 890FX çipsetli anakartlar, kutudan çıktıkları gibi bu özelliği destekleyecekler. İşlemci tarafında ise Phenom II ailesinin Black Edition serisi tüm modelleri destekleniyor.