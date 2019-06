Palm'ın Pre Plus ve Pixi Plus'ı Avrupa'a merhaba diyor

Zor günler geçiren Palm'ın ürün gamının en yeni üyeleri Pre Plus ve Pixi Plus'ın Avrupa yolculuğu (Sizlere önceki haberlerimizde aktardığımız gibi) bu ay içersinde Almanya'dan başlıyor. CES 2010 fuarında tanıtılan Pre Plus ve Pixi Plus, Palm Almanya tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Nisan'da O2 ve Vodafone tarafından satışa sunulacak. Böylece Amerika'da Sprint'le ve Avrupa'da da bir süredir O2 ile Palm, Plus üyeleriyle Vodafone'la da çalışmaya başlıyor.

Satış fiyatları açıklanmayan akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'nın diğer pazarlarında da satışa sunulması bekleniyor. Bakalım zor günler geçiren Palm, telefonlarının Avrupa satışlarıyla biraz da olsa rahatlayabilecek mi ?