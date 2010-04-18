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Palm'ın Pre Plus ve Pixi Plus'ı Avrupa'a merhaba diyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Zor günler geçiren Palm'ın ürün gamının en yeni üyeleri Pre Plus ve Pixi Plus'ın Avrupa yolculuğu (Sizlere önceki haberlerimizde aktardığımız gibi) bu ay içersinde Almanya'dan başlıyor. CES 2010 fuarında tanıtılan Pre Plus ve Pixi Plus, Palm Almanya tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Nisan'da O2 ve Vodafone tarafından satışa sunulacak. Böylece Amerika'da Sprint'le ve Avrupa'da da bir süredir O2 ile Palm, Plus üyeleriyle Vodafone'la da çalışmaya başlıyor.

Satış fiyatları açıklanmayan akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'nın diğer pazarlarında da satışa sunulması bekleniyor. Bakalım zor günler geçiren Palm, telefonlarının Avrupa satışlarıyla biraz da olsa rahatlayabilecek mi ?


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s.kaskati 9 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelecek o önemli benim için. Türkçe dil desteği olacakmı? Servis desteği hiç kalmadı örneğin...
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gun 9 yıl
Zor durumda olan bir firmanın neden şimdiye kadar eş zamanlı şekilde telefonlarını tüm dünyada tanıtmaz anlam veremiyorum.
Nasıl olsa çok satılıyor yada stok sorunu yaşadıklarını sanmıyorum.
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loko 9 yıl

gun

Zor durumda olan bir firmanın neden şimdiye kadar eş zamanlı şekilde telefonlarını tüm dünyada tanıtmaz anlam veremiyorum.

Nasıl olsa çok satılıyor yada stok sorunu yaşadıklarını sanmıyorum.

Stok sorunu var diye biliyorum.Üretilenden daha fazla talep gelmiş ama cihaz kalmamış.
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arsoy 9 yıl
en az 3-4 PPC denedim sonra da ipod 3Gs kullandım ve bıraktım. WEB OS'yi 4 gözle bekliyorum, umarım beklediğim gibi çıkar.
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DH Misafiri 9 yıl
Palm gibi bir firmanın zor zamanlarda olması içimi acıtıyor. Umarım toplarlar kendilerini en kısa zamanda.
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anelka39 9 yıl

DH Misafiri

Palm gibi bir firmanın zor zamanlarda olması içimi acıtıyor. Umarım toplarlar kendilerini en kısa zamanda.


Aynen arkadasım buna ek olarak palm ın web os işletim sistemi çok başarılı ve güzel seyrettiğim videolara göre
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