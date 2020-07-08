Palo Alto Networks ve ADEO’dan önemli iş birliği

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Türkiye’nin güvenlik çözümü firması ADEO, yurt dışında 70 binin üzerinde firmaya kurumsal güvenlik çözümü sunan Palo Alto Networks ile güç birliği yaptı. ADEO’nun MDR hizmeti ile Palo Alto Networks’ün CORTEX XDR ürünü bir araya getirildi. ADEO MxDR olarak adlandırılan platform Türkiye pazarında kullanıma sunulacak. ADEO MxDR, firmaların siber güvenlik doktoru olacak.

Palo Alto Networks’ün yazılım çözümleri dünyada Fortune 100 listesindeki firmaların yüzde 85’i tarafından tercih ediliyor. Firma tarafından geliştirilen Cortex XDR, dünyanın ilk entegre uç nokta, ağ ve bulut verileri üzerinde genişletilmiş tespit ve engelleme sağlayan çözümü olma özelliği taşıyor.

Cortex XDR sayesinde tek ekrandan engelleme, araştırma, tespit ve müdahale işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Günümüz tehditlerinin yanı sıra gelecekte oluşabilecek bilinmeyen ataklara karşı da koruma yeteneğine sahip.

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Cortex XDR, araştırmaların 8 kat daha hızlanmasına ve daha hızlı müdahale edilmesine yardımcı oluyor. XDR ile birlikte uç nokta, ap ve bulut ortamları tek konsolda birleştiği için maliyetler yüzde 44 oranında düşüyor. MxDR, etkin tehditleri önceden tespit edip, bunları ortadan kaldırmak için öneriler sunacak. Yönetilebilen bir servis olan MxDR, işletmelerin gelişmiş siber saldırılara dayanıklılığını artıracak. MxDR; 7/24 izle, Erken Tespit Et, Uyar, Yok Et, İyileştir prensibi ile son teknolojinin ve insan zekasının, gücünün birleşimi ile hareket edecek.

Koronavirüs nedeniyle evden çalışma yöntemine geçildi ve bu nedenle işletmelerin koruması gereken uç nokta sayısı arttı. Pek çok işletme güvenlik bakımından zayıfladığı için saldırganlar ataklarını artırdı. Palo Alto Networks tarafından paylaşılan verilere göre; dünyada 2020 yılında siber güvenlik harcamaları 173 milyar dolara ulaştı. Harcamaların yüzde 24’lük kısmı ise uç nokta güvenliği için ayrılıyor. Tahminlere göre 2026 yılında, siber güvenlik harcamalarının yüzde 77'sinin yönetilen güvenlik hizmet sağlayıcılarına yapılacağı öngörülüyor.

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