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    Panasonic ilgi çekici tasarıma sahip VR gözlüğünü duyurdu

    Panasonic VR gözlüğü bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran bir konsepte sahip. Geleneksel kasklardan çok farklı olan VR gözlüğü, lisanslamak amacıyla referans olarak kullanılacak.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Panasonic ilgi çekici tasarıma sahip VR gözlüğünü duyurdu
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    CES 2020 fuarında ilk olacak pek çok ürününü sahneye çıkaran Panasonic'in bir de VR sürprizi vardı. Büyük bir ortaklıkla geliştirilen Panasonic VR gözlüğü tasarımı ile sektörün önemli isimlerinden ayrılıyor.

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    Panasonic VR gözlük neler sunuyor?

    Panasonic ile birlikte alt firması Technics, Kopin Corporation ve 3M Company yeni gözlük için bir araya gelmişler. Kaba görünümlü kasklardan ziyade bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz ileri doğru uzamış gözlük tasarımı tercih edilmiş.

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    Gözlükte 4K çözünürlüğünde HDR destekli micro OLED paneller tercih edilmiş. Görüntünün gerçekçi ve bozulmadan aktarılması için özel bir optik modül geliştirildiği ifade ediliyor. Ses için ise orijinal dinamik sürücüler kullanılmış.

    Gözlüğün 5G döneminde önemli bir potansiyel oluşturacağına inanılıyor. Gözlük hali hazırda bir referans tasarım ve Panasonic satış yapmayacak. Üçüncü taraf firmaların yapıyı lisanslayarak kendi gözlüklerini piyasaya sürmesi bekleniyor.



    https://www.slashgear.com/panasonic-vr-glasses-are-a-steampunk-dream-for-5g-09606466/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    brawod 1 hf.
    Elbette kağıt üstünde kalite olarak çok fark var, ancak LG'nin bu tip küçük vr gözlüğünde ışık sızdırma sorunu vardı. Bu da vr deneyimini büyük ölçüde baltalıyordu. Umarım buna bir çözüm bulabilmişlerdir.
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    TheLuBu 1 hf.
    Eski dünya savaşlarından kalma pilotların kullandığı gözlüklere benzemiş.
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    ilkerinanç 1 hf.
    Diğerlerinin yapabildiğini şu şekliyle yapabiliyorsa bence güzel olmuş.
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    ERIKCI 1 hf.
    steampunk vr gözlüğü
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