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Panasonic, Sanyo'nun çoğunluk hisselerini satın alıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic, Sanyo'nun çoğunluk hisselerini satın alıyor
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Finansal kriz dönemleri kimi firmalar için ciddi tehdit unsuru oluşturabilirken kimileri içinse yeni yatırım fırsatları anlamına gelebiliyor. Sektörün en büyüklerinden Panasonic (Matsushita), Sanyo Elektrik firmasının çoğunluk hissesi için anlaşmaya vardı.Gelen bilgilere göre firmalar arası anlaşma sağlandığı ve resmi açıklamanın hafta sonuna kadar yapılması bekleniyor.

Açıklanan rapora göre Panasonic, Sanyo'nun Goldman Sachs, Sumimoto Mitsui Bankası ve Daiwa Securities firmalarında bulunan hisselerini Aralık ayı içerisinde alarak önümüzdeki Nisan sonuna kadar firmanın kontrolünü ele alacağı belirtiliyor. Tabii satın alma operasyonu sonrasında Sanyo, Panasonic'e bağlı çalışan bir firma haline gelecek.


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DH Misafiri 9 yıl
Gayet başarılı bir ortaklık olacağını düşünüyorum, nitekim Sanyo güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve şarj edilebilir piller konusunda çok ileride. Panasonic'in de tüketici elektroniği alanında sony ile liderliğe oynadığını düşünürsek bu ortaklık çok verimli olacaktır...
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RaDReS 11 yıl
batan gemilerin mallarını toplamaya başladılar anlaşılan...
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