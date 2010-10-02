Panasonic'den netbook boyutunda notebook performansı: Let's Note J9

Japon elektronik devi Panasonic, netbook'ların kompakt boyutunu, dizüstü bilgisayarların yüksek performansıyla harmanlayan yeni bir ultra-taşınabilir bilgisayar hazırladı. Let's Note J9 olarak isimlendirilen ve daha çok profesyonelleri hedef alması beklenen 10.1-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, Core i3-370M veya Core i5-460M ile alınabiliyor.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan dizüstü bilgisayar, 2GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Dileyen kullanıcıların 128GB kapasiteli SSD ile alabileceği sistem, ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD Graphics çözümünü kullanıyor. 802.11n WiFi ve WiMAX desteğine sahip sistem 12 saate kadar çalışma süresi vaad ediyor.

Japonya satışına 15 Ekim'de başlanacak Let's Note J9'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.