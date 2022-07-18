Paraguay’da izinsiz kripto para madenciliği yasaklanıyor

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Paraguay Senatosu kripto para madenciliği ve ticaretini düzenleyen bir tasarıyı onayladı. Aralık ayında, ülkenin Senatosu tasarıyı zaten onaylamıştı, ancak Mayıs ayında Temsilciler Meclisi tasarıda değişiklikler yaparak meclisten geçirdi. Bu nedenle tasarı üst meclise geri döndü.

Şimdi her iki meclis tarafından da onaylanan yasa, onaylama ya da veto etme yetkisine sahip olan yürütme organına sunulacak.

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İzinsiz kripto madencilik yapılması yasaklandı

Paraguay Temsilciler Meclisi, kripto madenciliği ve ticaretini düzenleyen yasa tasarısını onayladı. Ülkenin Senatosu Aralık ayında zaten benzer bir yasayı geçirmişti. Söz konusu tasarı şimdi Temsilciler Meclisi’nin değişiklikleriyle meclise geri dönecek.

Temsilciler Meclisi tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen ana değişiklik, ilgili izinsiz madencilik yapan veya kripto para hizmeti veren gerçek veya tüzel kişileri cezalandıracak olan birincil yasa uygulama otoritesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olacağıydı.

Yasa, bireysel ve kurumsal madencilerin endüstriyel elektrik tüketimi için izin talep etmelerini ve ardından bir lisans başvurusunda bulunmalarını şart koşuyor.

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Paraguay’da kripto para madenciliği yasası Senato’dan geçti