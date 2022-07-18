Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı!

- Erken başlayan indirimler:
- İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanacak
- Seçili ürünlerde indirim garantisi
- 50 TL indirim
- Yorumlar
Amazon’un merakla beklenen Prime Day indirimleri bazı kategorilerde başladı. Bugün saat 18.00'den itibaren tüm kategorilerde indirimler uygulanacak. Prime üyeleri için en büyük indirim dönemi olan Prime Alışveriş Festivali, 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Yurt dışındaki iki günlük Prime Day indirimlerine kıyasla Türkiye'de çok daha uzun kampanya dönemi bizi bekliyor.
Amazon Prime Alışveriş Festivali
Erken başlayan indirimler:
Cosmofis mobil aksesuarlarda indirim
UGREEN ürünlerinde yüzde 20'ye varan indirim
Tomtoc telefon ve bilgisayar aksesuarları
Carlinkit 3.0 Kablosuz CarPlay Adaptörü
Ev ürünleri, mutfak ve temizlik ürünleri
WORKPRO 2'si 1 arada elektrikçi makası
Büyük indirimler bugün saat 18.00'de başlayacak.
Amazon’un çok sayıda marka ile yaptığı iş birliği sayesinde büyük indirimler bizleri bekliyor. Cep telefonundan dizüstü bilgisayarlara, televizyonlardan küçük ev aletlerine, modadan kitaba, yapı market ürünlerinden oyuncağa 28 farklı kategoride yüzbinlerce üründe önemli indirimler uygulanacak. İndirimli ürünler yedi gün boyunca değişecek. Kampanya dönemi boyunca indirimleri sık sık kontrol etmekte fayda var.
İndirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanacak
Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yalnızca Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Özel indirimler, ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.
Seçili ürünlerde indirim garantisi
Amazon’un daha önceki kampanya dönemlerinde uyguladığı ve büyük beğeni kazanan “indirim garantisi” fırsatı tekrar karşımıza çıkıyor. Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alacağınız seçili ürünlerin fiyatı siz satın aldıktan sonra daha da düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlayacak.
50 TL indirim
Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200 TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyeleri, sonraki alışverişlerinde kullanabileceği 50 TL değerinde Amazon hediye kartı kazanacak. Bu kampanyanın detayları bugün saat 18.00'den itibaren belli olacak.
Daha fazla bilgi için: Prime Alışveriş Festivali
Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak FırsatlarBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
141 Kişi Okuyor (14 Üye, 127 Misafir) 35 Masaüstü 106 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
5393 kez okundu.
23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
amazon, prime day ve