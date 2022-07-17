Paralel gerçeklik (Parallel reality) nedir? Bu teknoloji hayatımıza neler getirecek?

Paralel gerçeklik teknolojisi ile CES 2020’de tanıştık, uygulamalı olarak da ilk havaalanında gördük. Peki, Paralel Gerçeklik (Parallel Reality) nedir? Bu teknoloji hayatımıza neler getiriyor?

James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk görüntü paylaşıldı 5 gün önce eklendi

Paralel gerçeklik nedir?

Paralel gerçeklik, yüz veya daha fazla kişinin dijital bir ekranı, tabelayı veya ışığı aynı anda paylaşmasına ve her birinin farklı bir şey görmesine olanak tanıyan yeni bir teknoloji. Bilim kurgu gibi gelebilir ancak şu anda hayatımıza girmiş bir teknoloji. Teknolojiyi inanılmaz deneyimlere dönüştürme geçmişi olan bilim insanları, mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirildiği belirtiliyor.

Parallel Reality ekranları çıplak gözle görülebiliyor, özel bir gözlük gerektirmiyor. Aynı anda aynı ekrana bakan binlerce insanın kendi eğlencelerini, bilgilerini, reklamlarını, yol tariflerini veya çevirileri görebildiğini düşünün.

Paralel gerçeklik ekranları, benzeri görülmemiş yeteneklere sahip yeni bir piksel tarafından çalışır kılınıyor. Bu pikseller aynı anda milyonlarca farklı renk ve parlaklıkta ışık ışını yansıtabiliyor. Sonra her ışın yazılımla belirli bir kişiye yönlendirilebiliyor. Geleneksel piksel, herhangi bir anda yalnızca tek bir renk çıkışı verirken, paralel gerçeklik pikseli aynı anda farklı renk ve parlaklıkta milyonlarca kontrol edilebilir ışık çıkışı sağlayabiliyor.

Paralel gerçeklik kullanım alanları

Etrafınızda gördüğünüz işaretleri değiştirmekten tamamen yeni deneyimler yaratmaya kadar olasılıklar sonsuz. Farklı kişilere ve yerlere aynı anda farklı şeyler göstererek ekranlar, işaretler, sinyaller ve ışıkların daha etkili olacağı durumları hayal edebiliyor musunuz? İşte bazı uygulama alanları:

Uluslararasılaşma: İçerik, her kişinin dilindedir.

Pazarlama: Reklam, her kişinin ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına, davranışlarına ve çevresine yöneliktir.

Eğlence: Halka açık eğlence mekanlarında medya, mesajlaşma ve ışık efektleri her kişiye göre kişiselleştirilir.

Yön bulma: Yol tarifleri her kişinin hedefine göre özelleştirilir.

Trafik işaretleri ve sinyalleri: Yoldaki uyarılar ve sinyaller her bölgeye, şeride ve araca özeldir.

Okunabilirlik: İçerik her kişinin mesafesine, görüş açısına ve görüş çizgilerine göre ayarlanır.

İnsan akışı yönetimi: Her kişiye en uygun çıkış veya tahliye yolu sağlanır.

Mimari ışıklandırma ve efektler: Işıklar ve ışık efektleri her kişi için özelleştirilir.

İlk kez CES 2020’de gösterilen paralel gerçeklik teknolojisini uygulamalı olarak geçtiğimiz günlerde Amerika’daki bir havaalanında gördük. Teknoloji, 100’e yakın yolcunun seyahatlerine göre uyarlanmış kişisel uçuş bilgilerini aynı anda tek bir paylaşılan dijital ekranda görmelerine olanak tanıdı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.