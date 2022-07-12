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    Anlık Bildirim

    James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli fotoğraf paylaşıldı

    James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen ilk görüntü merakla bekleniyordu; paylaşıldı. NASA, çekilen fotoğrafın evrenin şimdiye kadarki en derin görüntüsü olduğunu söylüyor.
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    James Webb Uzay Teleskobu ilk görüntü

    14 yıllık geliştirme ve altı aylık ayarlamadan sonra James Webb Uzay Teleskobu nihayet evrenin derinliklerini araştırma görevine başlamaya hazır. Pazartesi günü NASA ve Başkan Joe Biden, uzay teleskopundan evrenin ilk günlerine bir bakışı sergileyen ilk renkli görüntüyü paylaştı.

    James Webb Uzay Teleskobu ilk görüntü

    NASA’ya göre “Webb’in İlk Derin Alanı” uzay evrenin bugüne kadarki en keskin ve en derin görüntüsünü temsil ediyor. Gördüğünüz şey, 4.6 milyar yıl önce ortaya çıkmış SMACS 0723 olarak bilinen bir gökada kümesinin anlık görüntüsü.

    Resimdeki tüm galaksilerin birleşik kütlesi, arka planda görülen çok daha uzak gök cisimlerini büyüten bir yerçekimi merceği görevi görüyor. Galaksilerden bazıları gökbilimcilerin yakında evrenimizin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalıştıkları daha önce hiç görülmemiş özelliklere sahip. NASA, Webb’in İlk Derin Alanının evrene ilk bakışımızı temsil etmediğini belirtiyor. Kozmik Arka Plan Işıması (COBE) gibi teleskoplar, Büyük Patlamaya daha yakın anlık görüntüler çekti ancak Webb’in çektiği gibi yıldızlar ve galaksilerin bir görüntüsünü sunmadı.

    Bu tarihi ana ulaşmak NASA için kolay olmadı. JWST ilk duyurulduğunda ajansın planı teleskopu 2007’de fırlatmaktı. 2005’te yeniden tasarlandıktan sonra NASA nihayet proje üzerindeki çalışmayı 2016’da tamamladı ve uzay aracının 2018’e kadar fırlatılmaya hazır olacağını söyledi. 2019’da NASA teleskopun montajını tamamladı ancak ardından pandemi test ve taşımada gecikmeye yol açtı. Tüm bu gecikmeler JWST projesinin 10 milyar dolara mal olmasına yol açtı.

    Biden’in bugün paylaştığı görüntü, NASA’nın bu hafta James Webb Uzay Teleskobu’ndan paylaşmayı planladığı birkaç fotoğraftan yalnızca biri. Sonraki fotoğraflar günün ilerleyen saatlerinde NASA Webb liderliğinde basın toplantısı düzenlendiğinde gelecek. Etkinliğin canlı yayını NASA TV, YouTube, Twitter ve Twitch üzerinden başlayacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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