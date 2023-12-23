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    Anlık Bildirim

    Kişi başı 125 bin dolar: Turistlerin kullanacağı uzay kapsülü tanıtıldı

    Uzay turizmi konusunda çalışan firmaların sayısı artma devam ediyor. Bunlardan birisi olan Space Perspective, kısa bir süre önce turist taşıyacak uzay kapsülünün test versiyonunu tanıttı.
    Parası olanlara: Turistlerin kullanacağı uzay kapsülü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre uzay turizmi sanıldığı kadar teknolojik bir yolculuk olmayacak, en azından başlangıçta bu durum böyle. Zira mevcut planların çoğu insanları esasında bir balon ile yörüngeye çıkarmayı hedefliyor. Bunlardan birisi olan Space Perspective, kısa bir süre önce turistleri taşıyacak Neptune kapsülünün fiziksel bir test modelini inşa etti.

    Test kapsülü hazır

    Parası olanlara: Turistlerin kullanacağı uzay kapsülü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Space Perspective, geliştirdiği sistem ile sekiz ücretli yolcudan (ve bir pilottan) oluşan gruplar 30.480 metre yüksekliğe çıkarmayı planlıyor. Bu yolculuğu yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor. Bu yükseklikte dünyanın eğriliği ve uzayın karanlığı net bir şekilde görülebiliyor. Bunun için yolcular, Spaceship Neptune adı verilen basınçlı bir kapsüle binecek ve bu kapsül de içi hidrojen dolu futbol stadyumu uzunluğundaki SpaceBalloon’un altına asılı duracak. Yüksekliğe ulaşmak iki saat sürecek, ardından iki saat gezinti yapılacak ve ardından iki saatlik iniş yolculuğu olacak.

    Pahalı bir zevk olacak

    Parası olanlara: Turistlerin kullanacağı uzay kapsülü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kapsül pelüş koltuklar, içecek barı, canlı yayın yapabilen Wi-Fi iletişim sistemi, 360 derece panoramik pencereler ve güverte altında bir tuvalet ile donatılıyor. Bu eşsiz panoramik görüntü için ise 125 bin dolar (3.6 milyon TL) ödemek gerekecek. Dolayısıyla bu uçuşun dakikası yaklaşık 350 dolar veya yaklaşık 10 bin Türk Lirası.

    Neptune'ün henüz tamamlanan test modelinin son derece donanımlı olduğu ve şirketin ticari olarak faaliyete geçtiğinde uçuracağı uçağı temsil ettiği belirtiliyor. Firma şimdi çeşitli testler gerçekleştirecek. Bu uçuşların ilki mürettebatsız olacak, ardından gelecek yılın ilerleyen dönemlerinde mürettebatlı uçuşların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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