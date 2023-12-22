Fütüristik ulaşım şirketi Hyperloop One kapanıyor

- Hayal bitti, Hyperloop One kapanıyor
- Musk’ın hayallerinin sonu…
- Önemli başarımlara imza atmıştı
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Hayal bitti, Hyperloop One kapanıyor
Hyperloop One, tüm varlıklarını satıyor, ofislerini kapatıyor ve çalışanlarını işten çıkarıyor. Yıl sonunda resmi olarak kapanacak ve bu noktada tüm fikri mülkiyeti çoğunluk hissedarı olan büyük Dubai liman işletmecisi DP World'e geçecek.
Şirket 2014'teki kuruluşundan bu yana risk sermayesi fonları ve diğer yatırımlardan yaklaşık 450 milyon dolar toplamıştı. “Hyperloop” ulaşım teknolojisi alanında çok az sayıda girişim bulunuyor ve en büyüklerinden birisinin kepenkleri kapatması aynı zamanda Elon Musk’ın hayalinin de sonuna işaret ediyor. Zira Hyperloop One, (ve diğer benzer şirketler) Elon Musk'ın hyperloop ulaşım teknolojileri vizyonu hakkındaki makalesinin yayınlanmasının ardından 2014 yılında kurulmuştu.
Musk’ın hayallerinin sonu…
Önerdiği en dikkat çekici senaryo Los Angeles'tan San Francisco'ya sadece 30 dakikada gidilebilmesiydi. Bu fikir, dünyanın dört bir yanındaki mühendislerin ve yatırımcıların hayal gücünü en azından başlarda yakalamıştı.
Öte yandan Hyperloop One kanadında ise rüzgar en başından beri çok sertti. Firma defalarca kez isim değiştirmiş ve çeşitli sıkıntılar yaşamıştı. Hyperloop Technologies olarak kurulan şirket sonrasında Hyperloop One adını almış ve Richard Branson'ın şirketi tarafından satın alındıktan sonra Virgin Hyperloop One olmuştu. Sonrasında şirket sadece “kargo ve yük” taşımacılığına odaklanmış ve ardından Virgin markası firma isminden çekilmişti.
Önemli başarımlara imza atmıştı
Eleştirmenler, hyperloop'un teknik olarak mümkün olsa da, hala sadece bir hayal ürünü olduğunu söylüyor. Finansal olarak gerçekleştirilmesi imkansız olan "ütopik bir vizyon" olarak adlandırılıyor. Bugün dünyanın hiçbir yerinde tam ölçekli hyperloop mevcut değil. Musk'ın Kaliforniya'daki test tüneli de geçtiğimiz yıl kaldırılarak yerine park alanı yapıldı.
Musk, The Boring Company ile tam ölçekli hyperloop sistemleri üzerinde halen çalışıyor ancak somut adımlar henüz yok. The Boring Company, halihazırda Las Vegas'ta yeraltı geçitleri kazmaya devam ediyor olsa da bu geçitlerin Tesla gibi araçlar için olduğu biliniyor. Dolayısıyla hyperloop ulaşım sistemleri için en azından yakın gelecek bugünle aynı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.