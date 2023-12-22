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    Fütüristik ulaşım şirketi Hyperloop One kapanıyor

    Yolcuları ve yükleri uçak benzeri hızlarda şehirden şehre taşımak için tüplerle kaplı hatlar inşa eden fütüristik ulaşım şirketi Hyperloop One’ın kapanacağı belirtiliyor.
    Fütüristik ulaşım şirketi Hyperloop One kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Eski adı Virgin Hyperloop olan Hyperloop One'ın varlıklarını sattığı, kalan çalışanlarını işten çıkardığı ve 2023 yılı sonuna kadar kapanmaya hazırlandığı bildiriliyor. Hyperloop One, yolcuları ve yükleri neredeyse havasız tüpler aracılığıyla havayolu hızlarında taşımayı hedefliyordu. Hyperloop ulaşım teknolojisi kimilerine göre geleceğin ulaşım sistemi olarak kabul görüyor.

    Hayal bitti, Hyperloop One kapanıyor

    Hyperloop One, tüm varlıklarını satıyor, ofislerini kapatıyor ve çalışanlarını işten çıkarıyor. Yıl sonunda resmi olarak kapanacak ve bu noktada tüm fikri mülkiyeti çoğunluk hissedarı olan büyük Dubai liman işletmecisi DP World'e geçecek.

    Şirket 2014'teki kuruluşundan bu yana risk sermayesi fonları ve diğer yatırımlardan yaklaşık 450 milyon dolar toplamıştı. “Hyperloop” ulaşım teknolojisi alanında çok az sayıda girişim bulunuyor ve en büyüklerinden birisinin kepenkleri kapatması aynı zamanda Elon Musk’ın hayalinin de sonuna işaret ediyor. Zira Hyperloop One, (ve diğer benzer şirketler) Elon Musk'ın hyperloop ulaşım teknolojileri vizyonu hakkındaki makalesinin yayınlanmasının ardından 2014 yılında kurulmuştu.

    Musk’ın hayallerinin sonu…

    Fütüristik ulaşım şirketi Hyperloop One kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Musk, yolcu ya da kargo ile doldurulmuş aerodinamik alüminyum kapsüllerin neredeyse havasız bir tüpün içinden saatte 1200 km hıza ulaşabileceğini teorize etmişti. Direkler üzerinde yükselen ya da yerin altına gömülen bu tüpler şehirlerin içinde ya da arasında inşa edilecekti. Musk, bunu "beşinci ulaşım şekli" olarak adlandırıyor ve yaşama, çalışma, ticaret ve seyahat etme şeklimizi değiştirmeye yardımcı olabileceğini savunuyor.

    Önerdiği en dikkat çekici senaryo Los Angeles'tan San Francisco'ya sadece 30 dakikada gidilebilmesiydi. Bu fikir, dünyanın dört bir yanındaki mühendislerin ve yatırımcıların hayal gücünü en azından başlarda yakalamıştı.

    Öte yandan Hyperloop One kanadında ise rüzgar en başından beri çok sertti. Firma defalarca kez isim değiştirmiş ve çeşitli sıkıntılar yaşamıştı. Hyperloop Technologies olarak kurulan şirket sonrasında Hyperloop One adını almış ve Richard Branson'ın şirketi tarafından satın alındıktan sonra Virgin Hyperloop One olmuştu. Sonrasında şirket sadece “kargo ve yük” taşımacılığına odaklanmış ve ardından Virgin markası firma isminden çekilmişti.

    Önemli başarımlara imza atmıştı

    Fütüristik ulaşım şirketi Hyperloop One kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, teknolojinin güvenliğini ve fizibilitesini test etmek için Nevada'da bir test pisti inşa etmek de dahil olmak üzere birçok önemli adım attı. 2020'de insan yolcularla ilk - ve tek - testini gerçekleştirdi. Bu gösterimde sadece 160 km/s hıza ulaşıldı, yani vaat edilenin 8 kat altında.

    Eleştirmenler, hyperloop'un teknik olarak mümkün olsa da, hala sadece bir hayal ürünü olduğunu söylüyor. Finansal olarak gerçekleştirilmesi imkansız olan "ütopik bir vizyon" olarak adlandırılıyor. Bugün dünyanın hiçbir yerinde tam ölçekli hyperloop mevcut değil. Musk'ın Kaliforniya'daki test tüneli de geçtiğimiz yıl kaldırılarak yerine park alanı yapıldı.

    Musk, The Boring Company ile tam ölçekli hyperloop sistemleri üzerinde halen çalışıyor ancak somut adımlar henüz yok. The Boring Company, halihazırda Las Vegas'ta yeraltı geçitleri kazmaya devam ediyor olsa da bu geçitlerin Tesla gibi araçlar için olduğu biliniyor. Dolayısıyla hyperloop ulaşım sistemleri için en azından yakın gelecek bugünle aynı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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