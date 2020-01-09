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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Parmak izi okuyuculu Samsung Portable SSD T7 Touch duyuruldu

    Samsung Portable SSD T7 Touch taşınabilir SSD modeli entegre parmak izi okuyucusu sayesinde verilerinizin güvenliği için ek bir katman daha sağlıyor. Ayrıca standart bir sürüm de var.
    1 hf.
    2,2b
    1
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Parmak izi okuyuculu Samsung Portable SSD T7 Touch duyuruldu

    SSD pazarının lideri konumundaki Samsung, beğenilen Portable SSD T taşınabilir depolama serisine uzun bir aradan sonra yeni bir üye ekledi. CES 2020 fuarında tanıtılan Samsung Portable SSD T7 modeli güvenliğe odaklanıyor.

    Samsung Portable SSD T7 Touch özellikleri ve fiyatı

    Portable SSD T5 modeli yaklaşık 3 yıl önce tanıtılmış ve Samsung bu ürünün üzerine bir güncelleme çıkmamıştı. Aradan geçen zamanda serinin temel dinamikleri oldukça değişti.

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    Samsung Portable SSD T7 modelinin firmanın 136 katmanlı V-NAND bellek modüllerini temel aldığı tahmin ediliyor zira Portable SSD serisi biraz daha test amaçlı oluyor. Hızlı iletişim için NVMe SSD kartları USB 3.2 Gen 2 köprüsüne entegre edilmiş. Okuma hızlarında 1050MBps seviyesi, yazma hızlarında ise 1000MBps seviyesi yakalanıyor.

    256-bit AES şifreleme ile verileri koruyan Samsung ayrıca bir parmak izi okuyucu da entegre etmiş. Böylece güvenlik seviyesi yukarı taşınmış. Model parmak izi ve standart olmak üzere iki versiyon halinde satılacak. Parmak izi versiyonda bildirim amaçlı Motion LED aydınlatma da yer alıyor.

    Parmak izi barındıran Samsung Portable SSD T7 Touch versiyonu satışa çıkmış durumda. 500GB için 130$, 1TB için 230$, 2TB için ise 400$ fiyat etiketi belirlenmiş. Standart versiyon ise yaz aylarında piyasada olacak.



    https://www.anandtech.com/show/15356/samsung-launches-portable-ssd-t7-touch-with-fingerprint-security Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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