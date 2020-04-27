Parmak izi okuyucusuz Samsung T7 SSD’si detaylandı

Tam Boyutta Gör

T5 çözümünü parmak izli ve daha performanslı T7 ile değiştiren Samsung yeni modelde parmak izi okuyucuya yer verdi. Bununla birlikte eklemenin bedeli taşınabilir SSD’yi bir hayli tuzlu hale getirmişti.

İlginizi Çekebilir

Patriot PCIe Gen 3 X4 kontrolcülü harici SSD’sini duyurdu

Uygun fiyatlı T7 SSD

Görünüşe göre Samsung kullanıcıların geri bildirimlerine kulak kabartmış. Samsung’un Kanada sitesinde yayınlanan sayfaya göre parmak izi okuyucusuna yer verilmeyecek bir T7 yolda. Hali hazırda fiyat bilgisi paylaşılmayan depolama birimi temel olarak aynı tasarım hatlarına sahip.

Ayrıca Bkz. "Patriot PCIe Gen 3 X4 kontrolcülü harici SSD’sini duyurdu"

USB 3.2 Gen 2 arayüzü üzerinden 1050 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 1000 MB/s’ye kadar sıralı yazma hızına ulaşabilen çözüm NVMe tabanlı bir katı hal diskini temel alıyor. 58 gr ağırlığındaki SSD 85 x 57 x 8.0mm ebatlarında dizayn edilmiş. Son olarak fiyat bilgisi paylaşılmayan model 500 GB’tan 2 TB’a kadar depolama kapasiteleriyle 3 yıllık garanti altında gelecek.

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-t7-external-ssd-without-fingerprint-scanner-spotted.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.