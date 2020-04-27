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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Parmak izi okuyucusuz Samsung T7 SSD’si detaylandı

    Samsung’un geçtiğimiz aylarda duyurduğu taşınabilir depolama birimi fiyatıyla dikkat çekmişti.
    43 dk.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Parmak izi okuyucusuz Samsung T7 SSD’si detaylandı
    Tam Boyutta Gör

    T5 çözümünü parmak izli ve daha performanslı T7 ile değiştiren Samsung yeni modelde parmak izi okuyucuya yer verdi. Bununla birlikte eklemenin bedeli taşınabilir SSD’yi bir hayli tuzlu hale getirmişti.

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    Uygun fiyatlı T7 SSD

    Görünüşe göre Samsung kullanıcıların geri bildirimlerine kulak kabartmış. Samsung’un Kanada sitesinde yayınlanan sayfaya göre parmak izi okuyucusuna yer verilmeyecek bir T7 yolda. Hali hazırda fiyat bilgisi paylaşılmayan depolama birimi temel olarak aynı tasarım hatlarına sahip.

    Ayrıca Bkz. "Patriot PCIe Gen 3 X4 kontrolcülü harici SSD’sini duyurdu"

    USB 3.2 Gen 2 arayüzü üzerinden 1050 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 1000 MB/s’ye kadar sıralı yazma hızına ulaşabilen çözüm NVMe tabanlı bir katı hal diskini temel alıyor. 58 gr ağırlığındaki SSD 85 x 57 x 8.0mm ebatlarında dizayn edilmiş. Son olarak fiyat bilgisi paylaşılmayan model 500 GB’tan 2 TB’a kadar depolama kapasiteleriyle 3 yıllık garanti altında gelecek.



    https://www.guru3d.com/news-story/samsung-t7-external-ssd-without-fingerprint-scanner-spotted.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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