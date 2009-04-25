Patriot 2000MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

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256GB kapasiteli SSD modelini geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunan bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın Viper serisi dahilinde hazırladığı PVT36G2000LK kod adlı üç kanal DDR3 bellek kiti Core i7 işlemcilerle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlandı.

2GHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 8-8-8-24 zamanlamalarıyla gelen 6GB'lık (3x 2GB) DDR3 bellek kiti ACC (Alüminyum Bakır Kompozit) teknolojisine sahip özel soğutucu ile donatılmış durumda. Intel'in XMP teknolojisine de destek veren kitinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatı ise açıklanmadı.