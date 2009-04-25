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Patriot 2000MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot 2000MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu
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256GB kapasiteli SSD modelini geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunan bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın Viper serisi dahilinde hazırladığı PVT36G2000LK kod adlı üç kanal DDR3 bellek kiti Core i7 işlemcilerle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlandı.

2GHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 8-8-8-24 zamanlamalarıyla gelen 6GB'lık (3x 2GB) DDR3 bellek kiti ACC (Alüminyum Bakır Kompozit) teknolojisine sahip özel soğutucu ile donatılmış durumda. Intel'in XMP teknolojisine de destek veren kitinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatı ise açıklanmadı.


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1963bursa 10 yıl
Açıkça 2GB ten yüksek tek modüller çıksa son kullanıcı için daha faydalı olur.
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SHARINGAN 10 yıl
biriside 2000MHzde 7-7-7-24 çıkartsa yada varmı bu zamanlamada bu süratte?
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adilazimdegilx 10 yıl

Orjinalden alıntı: BLADE66

biriside 2000MHzde 7-7-7-24 çıkartsa yada varmı bu zamanlamada bu süratte?

2000Mhz 7-8-7-20 Dominator GT var. O/C ile aynı zamanlamalarda 2200Mhz civarı çıkabiliyor.
Fiyatı 600$ civarı


2000Mhz için iyi gecikmeler. Fİyatını görmek lazım...
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Thehunt 10 yıl
2000 mhz cas 8 iyi bir değer bence diüerlerine kıyaslabiraz voltaj cas 7 olur!
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TELESCOPE 10 yıl
evet banada soğutucu pek güven vermedi
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fatihcanery 10 yıl
2000 mhz ,rakam olarak ürkütücü :) sagutucusu biraz dandik gibi gözüküyor
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