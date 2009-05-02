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Patriot, Fusion serisi yüksek performans odaklı SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot, Fusion serisi yüksek performans odaklı SSD'lerini duyurdu
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Patriot, SSD gamını genişletiyor. Warp serisi SSD'leriyle bir süredir pazarda olan firma, Fusion adını verdiği yüksek performanslı yeni SSD'lerini pazara sunuyor 2.5" boyutunda olan ve 64GB, 128GB ile 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelecek seri dahilindeki SSD'lerde 64MB'lık dahili bellek bulunuyor. SATA-II arabirimini destekleyen ve Indilinx Barefoot kontrolcüsünü kullanan SSD'ler okuma ve yazma hızlarıyla da dikkat çekebilir.

Patriot'un açıkladığı rakamlara göre 260MB/sn okuma ve 180MB/sn yazma hızlarını destekleyen (sadece 64GB'lık model 220MB/sn-135MB/sn hızlarında) SSD'ler, özellikle sıkı oyuncular ve en iyisini isteyen "enthusiast" kullanıcıların dikkat çekecek gibi görünüyor. Patriot'un önümüzdeki günlerde pazara suracağı Fusion serisi SSD'lerin fiyatları ise açıklanmadı.


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sertacaygun 10 yıl
SSD modelleri HDD modellerini geçecek gibi görünüyor...
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DraGonS 10 yıl
ucuzlayamadı şu haysiyetsiz teknoloji.
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El_domingo 10 yıl
sata 3 leri beklemek lazım...:D
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