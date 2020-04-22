Crucial yüksek performanslı P5 NVMe SSD’lerini duyurdu

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Kısa bir süre önce fiyatı itibariyle kullanıcıların sık tercih ettiği P1 SSD’sini P2 ile güncelleyen Crucial, P5 ailesiyle yüksek performansa ihtiyaç duyanları hedef alıyor.

Crucial P5

P5 serisi NVMe M.2 SSD’lerinin kontrolcü ve NAND Flash bilgisi paylaşılmadığı gibi DRAM önbellek varlığına dair bir açıklama da yapılmamış. Bununla birlikte sürücülerde 3D TLC NAND Flash kullanıldığı bilgisi paylaşılmış.

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250 GB’tan 2 TB’a kadar ölçeklenen P5 çözümleri 250 GB kapasite seçeneği dışında 3400 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 3000 MB/s’ye kadar sıralı yazma performansına sahip. 250 GB’lık modelde yazma hızında 1400 MB/s’ye düşüş mevcut.

Dayanıklılık değerleri

PCIe Gen 3 arayüzünü kullanan M.2 katı hal diskleri ECC, entegre güç kaybı koruması ve adaptif termal koruma gibi özelliklerle iyileştirilmiş. 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB kapasiteli çözümler için sırasıyla 150 TBW/300 TBW/600 TBW1200 TBW dayanıklılık değerlerine sahip sürücüler 5 yıllık garanti altında satışa sunuşmuş durumda.

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Firma NVMe SSD’lerin fiyat bilgisini paylaşmazken geçtiğimiz haftalarda lanse edilen P2 ailesinden 250 GB ve 500 GB seçeneklerini 54.99 ve 64,99 dolarlık etiketlerle satışa sunmuş.

https://www.guru3d.com/news-story/micron-expands-crucial-nvme-ssd-line-with-p5-nvme-m2.html

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