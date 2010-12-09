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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot yeni depolama sürücüsü Supersonic USB 3.0'ı duyurdu

8 yıl
9,7b
1
8
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, Supersonic USB 3.0 adını verdiği yeni USB belleğini duyurdu. Tek yonga USB 3.0 kontrolcüsünü temel alan harici depolama sürücüsü, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak. Dört kanal teknolojisini esas alan ve 100MB/saniye okuma ile 70MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücü, Alüminyum kasası içerisinde kompakt ve hafif bir yapı sunuyor.

Patriot tarafından ilk çeyrekte satışa sunulması beklenen Supersonic USB 3.0 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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brev 7 yıl
100 mb/sec okuma,70 mb/sec yazma hızı oldukça tatminkar...
Bakalım fiyat ne olacak...
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Hortum53 4 yıl
tam bana göre
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Mamiy 8 yıl
USB 3.0 çılgınlığıda başlasın artık diyorum :)
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abdulmusavvir 8 yıl
Yorumlara katılmamak elde değil, usb3.0'lar da üreticiler getirisinin 10 katı daha fazla fiyat farklı koyuyorlar resmen, müşteri artık bu tarz fiyatları yemiyor, bir teknolojinin daha altına bomba koyuyorlar.. bakınız Blu-ray ve SSD ne durumdalar, hiç mi ders almıyorlar?
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Xagdas 8 yıl

baba_mustafa

Yorumlara katılmamak elde değil, usb3.0'lar da üreticiler getirisinin 10 katı daha fazla fiyat farklı koyuyorlar resmen, müşteri artık bu tarz fiyatları yemiyor, bir teknolojinin daha altına bomba koyuyorlar.. bakınız Blu-ray ve SSD ne durumdalar, hiç mi ders almıyorlar?


bunun 64ünü alacağıma, AYNI PARAYA WD 1 TB harici 7200 alırım...
aynı para değilse bende bişey bilmiyorum
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OverClocK1ng 8 yıl
O kadar da supersonic değilmiş yani. USB3.0 ama 100Mb okuma, 70Mb yazma.
Yine de fena değil. Tabi fiyatına bakar. AData o kadar uygun fiyata satıyor ki Newegg de eğer arada uçurum olursa 32Gb olup 85Mb okuma, 55Mb yazma hızlı olan ve fiyatı 65$ olan ADATA veya 16Gb olup 105Mb okuma olan ama yazma hızını bilmediğim fiyatı 38$ olan PQI olan tercih edilecektir. Sonuçta bu onlardan aman aman daha hızlı değil arada pek fark yok.
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Batuist 8 yıl
değerler hiç fena değil.. belleğin boyutuda uygun gibi..
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maliahmet1 8 yıl
güzelmiş ama fiyatlarıda güzeldir tabi yani pahalıdır
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