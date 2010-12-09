Patriot yeni depolama sürücüsü Supersonic USB 3.0'ı duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, Supersonic USB 3.0 adını verdiği yeni USB belleğini duyurdu. Tek yonga USB 3.0 kontrolcüsünü temel alan harici depolama sürücüsü, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak. Dört kanal teknolojisini esas alan ve 100MB/saniye okuma ile 70MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücü, Alüminyum kasası içerisinde kompakt ve hafif bir yapı sunuyor.
Patriot tarafından ilk çeyrekte satışa sunulması beklenen Supersonic USB 3.0 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
Bakalım fiyat ne olacak...
bunun 64ünü alacağıma, AYNI PARAYA WD 1 TB harici 7200 alırım...
aynı para değilse bende bişey bilmiyorum
Yine de fena değil. Tabi fiyatına bakar. AData o kadar uygun fiyata satıyor ki Newegg de eğer arada uçurum olursa 32Gb olup 85Mb okuma, 55Mb yazma hızlı olan ve fiyatı 65$ olan ADATA veya 16Gb olup 105Mb okuma olan ama yazma hızını bilmediğim fiyatı 38$ olan PQI olan tercih edilecektir. Sonuçta bu onlardan aman aman daha hızlı değil arada pek fark yok.