Patriot yeni depolama sürücüsü Supersonic USB 3.0'ı duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, Supersonic USB 3.0 adını verdiği yeni USB belleğini duyurdu. Tek yonga USB 3.0 kontrolcüsünü temel alan harici depolama sürücüsü, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak. Dört kanal teknolojisini esas alan ve 100MB/saniye okuma ile 70MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücü, Alüminyum kasası içerisinde kompakt ve hafif bir yapı sunuyor.

Patriot tarafından ilk çeyrekte satışa sunulması beklenen Supersonic USB 3.0 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.