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Patriot, Zephyr serisi fiyat/performans odaklı SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanıdığımız Patriot, Zephyr serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. Fiyat / performans dengesi gözetilerek hazırlandığı belirtilen 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüler, SATA-II ara birimini kullanıyor ve 64MB tampon bellekle geliyorlar. JMicron'un JMF612 NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanan depolama sürücüleri, uzun süreli kullanımda optimum performans için TRIM desteği de sunuyorlar.

Farklı kapasite seçenekleri bulunan Zephyr serisi yeni SSD ailesindeki tüm modeller 240MB/saniye okuma hızı sunarken, yazma hızı ise modeline göre değişkenlik gösteriyor. 64GB'lık temsilcisi saniyede 80MB yazabilirken, 128GB kapasiteli model 145MB/saniye ve 256GB'lık model ise 180MB/saniye yazıyor. Üç yıllık garanti ile sunulacak Zephyr serisi yeni SSD sürücüleri Patriot agresif bir fiyatlandırma takip edeceğini söyledi ancak henüz herhangi bir rakam telaffuz etmedi.


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kolpaci 9 yıl
Evet fiyatlar inanılmaz uçuk ama bayada fark oluyor normal hddler ile arasında umarım bu ürünün fiyatı uygun olurda bizde alır kullanma şansı buluruz :D
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sakiri 9 yıl
cok pahali bunlarda arkadas sanki yeni bir bilgisayar parasi. isletim sistemini buna kuracan. yanina bir taneda normal hardisk s.ata olandan atacan yemede yaninda yat. diyelim öyle olsun
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der_Kaiser 9 yıl
128 GB lik modeli uygun olsa da işletim sistemini ona kursak.
Çok mantıklı olur
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krtlkDr89 9 yıl
inşallah belirtilen gibi düşük fiyatlar belirlenir
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