Patriot, Zephyr serisi fiyat/performans odaklı SSD sürücülerini duyurdu

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanıdığımız Patriot, Zephyr serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. Fiyat / performans dengesi gözetilerek hazırlandığı belirtilen 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüler, SATA-II ara birimini kullanıyor ve 64MB tampon bellekle geliyorlar. JMicron'un JMF612 NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanan depolama sürücüleri, uzun süreli kullanımda optimum performans için TRIM desteği de sunuyorlar.

Farklı kapasite seçenekleri bulunan Zephyr serisi yeni SSD ailesindeki tüm modeller 240MB/saniye okuma hızı sunarken, yazma hızı ise modeline göre değişkenlik gösteriyor. 64GB'lık temsilcisi saniyede 80MB yazabilirken, 128GB kapasiteli model 145MB/saniye ve 256GB'lık model ise 180MB/saniye yazıyor. Üç yıllık garanti ile sunulacak Zephyr serisi yeni SSD sürücüleri Patriot agresif bir fiyatlandırma takip edeceğini söyledi ancak henüz herhangi bir rakam telaffuz etmedi.