Patriot'dan Gear Box: USB belleklerinizi ağ depolama sistemine dönüştürün

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Patriot, ürün gamını farklı çözümlerle genişletmeye devam ediyor. CeBIT Bilişim 2009 fuarında resmi olarak yer alan ve ülkemiz pazarına giriş yapacağı açıklanan firma, Gear Box adı verilen yeni bir kompakt cihazını kullanıma sunuyor. Kullanıcılar Gear Box ile USB 2.0 ara birimini destekleyen herhangi bir USB bellek sürücüsünü ağ depolama sistemine dönüştürebiliyorlar. Üzerinde çift USB portu bulunan cihaz ayrıca 10/100 etnernet bağlantısı gerçekleştirebiliyor, FTP, BitTorrent, Print Server ile UPnP gibi hizmetlere destek verebiliyor.

Fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Patriot Gear Box'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.