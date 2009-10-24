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Patriot'dan Gear Box: USB belleklerinizi ağ depolama sistemine dönüştürün

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot'dan Gear Box: USB belleklerinizi ağ depolama sistemine dönüştürün
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Patriot, ürün gamını farklı çözümlerle genişletmeye devam ediyor. CeBIT Bilişim 2009 fuarında resmi olarak yer alan ve ülkemiz pazarına giriş yapacağı açıklanan firma, Gear Box adı verilen yeni bir kompakt cihazını kullanıma sunuyor. Kullanıcılar Gear Box ile USB 2.0 ara birimini destekleyen herhangi bir USB bellek sürücüsünü ağ depolama sistemine dönüştürebiliyorlar. Üzerinde çift USB portu bulunan cihaz ayrıca 10/100 etnernet bağlantısı gerçekleştirebiliyor, FTP, BitTorrent, Print Server ile UPnP gibi hizmetlere destek verebiliyor.

Fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Patriot Gear Box'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.


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ssonerb 10 yıl
hoba !!! cok iyi haber işte beklenen an geldi harici ağdepolama özellikli hdd lerin fiyatı düşermi diye beklerken.
umarım kısa zamanda ülkemize gelir
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Diablo 10 yıl
Eğer USB harddisk olursa ve torrent uygulamaları istenildiği gibi kullanılırsa torrentçiler için devrim olur.
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IgorStravinsky 10 yıl
Korsana destek be bu

Torrentciler çullanır valla buna
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Computeus 10 yıl
Eğer torrent desteği gerekli ayarlamalara destek verebilirse süper bir ürün.
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iscanthere 10 yıl
usb hdd olur mu acaba buna?
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