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    2024'te korsan sitelerinden en çok izlenen 10 dizi belli oldu

    2024'te korsan sitelerinden en çok izlenen dizilerin hangileri olduğu açıklandı. House of the Dragon'ın ilk sırayı aldığı listede Netflix dizilerinin olmaması dikkat çekti.
    2024'te korsan sitelerinde en çok izlenen 10 dizi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Netflix, Disney+, Amazon Prime Video gibi dijital platformların hayatımıza girmesiyle birlikte yeni çıkan film ve dizilere yasal yollardan ulaşmak çok daha kolay hâle geldi. Ancak buna rağmen gerek Türkiye'de, gerekse diğer ülkelerde korsan yayın yapan internet siteleri hâlâ yüksek trafik almaya devam ediyor. Özellikle dizileri bu tarz sitelerden izleyen kayda değer bir kitle var. Bu yüzden buralarda en çok izlenen diziler, gerçekten büyük bir kitleye ulaşmış oluyor.

    2024'te En Çok İzlenen Dizi House of the Dragon Oldu 

    Bu hafta paylaşılan veriler, 2024'te korsan yayınlardan en çok izlenen dizinin House of the Dragon olduğunu ortaya çıkardı. Onun ardından ikinci sırayı The Boys alırken, epey övgü toplayan Shōgun dizisi üçüncü sırada yer aldı. Yılın sonuna doğru yayınlanan Dune: Prophecy dizisinin ilk 10'a girmeyi başarması dikkat çekti.

    Diğer yandan Avatar: The Last Airbender, 3 Body Problem ve The Gentlemen gibi dizilerin ilk 10'a girememiş olması dikkat çekti. Aslında baktığımızda Arcane dışında herhangi bir Netflix dizisinin listede olmadığını görüyoruz. Netflix'in diğer platformlardan çok daha yaygın olarak kullanılıyor olması muhtemelen bunda etkili olmuştur.

    2024'te korsan sitelerinden en çok izlenen 10 dizi şunlar oldu:

    1️⃣ House of the Dragon
    2️⃣ The Boys
    3️⃣ Shōgun
    4️⃣ Arcane
    5️⃣ The Penguin
    6️⃣ Fallout
    7️⃣ Reacher
    8️⃣ Silo
    9️⃣ Dune: Prophecy 
    🔟 Halo

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