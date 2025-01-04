2024'te korsan sitelerinden en çok izlenen 10 dizi belli oldu

2024'te En Çok İzlenen Dizi House of the Dragon Oldu
Bu hafta paylaşılan veriler, 2024'te korsan yayınlardan en çok izlenen dizinin House of the Dragon olduğunu ortaya çıkardı. Onun ardından ikinci sırayı The Boys alırken, epey övgü toplayan Shōgun dizisi üçüncü sırada yer aldı. Yılın sonuna doğru yayınlanan Dune: Prophecy dizisinin ilk 10'a girmeyi başarması dikkat çekti.
Diğer yandan Avatar: The Last Airbender, 3 Body Problem ve The Gentlemen gibi dizilerin ilk 10'a girememiş olması dikkat çekti. Aslında baktığımızda Arcane dışında herhangi bir Netflix dizisinin listede olmadığını görüyoruz. Netflix'in diğer platformlardan çok daha yaygın olarak kullanılıyor olması muhtemelen bunda etkili olmuştur.
2024'te korsan sitelerinden en çok izlenen 10 dizi şunlar oldu:
1️⃣ House of the Dragon
2️⃣ The Boys
3️⃣ Shōgun
4️⃣ Arcane
5️⃣ The Penguin
6️⃣ Fallout
7️⃣ Reacher
8️⃣ Silo
9️⃣ Dune: Prophecy
🔟 Halo
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