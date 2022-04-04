Pearl Abyys x Blitzway'in geliştirdiği hayran bırakan Black Desert-Dark Knight figürü

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Özellikle popüler kültür yapımları seven insanlar bildiğiniz gibi figür tarzı eşyalarla da bir hayli içli dışlı oluyor. Oyunlardan, filmlerden, çizgi romanlardan ve dizilerden birçok karakterin başta figürleri olmak üzere çeşitli lisanslı eşyaları bir hayli ilgi çekiyor. Tabii bu noktada alınan eşyanın da kalitesi en önemli nokta oluyor. Geçtiğimiz günlerde de Gaming in Turkey'den hayran bırakan bir hediye geldi. Hatta o kadar kaliteli bir ürün ki daha kutuyu görünce ne tarz bir kaliteyle karşılacağınızı anlayabiliyorsunuz.

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Figüre geçmeden önce aslında biraz oyundan bahsetmek gerek. Evet, gelen figürümüz bir oyundan hatta online oyunlar arasında önemli bir yeri olan Black Desert oyunundan. Black Desert'ı sanıyoruz ki artık bilmeyen yoktur ancak kısaca çok oyunculu bir çevrimiçi rol yapma oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Oyuna dair detaylı bilgileri ve oynamak isterseniz gerekli bilgileri buradaki sayfada bulabilirsiniz. MMO sevenlerin mutlaka bir göz atması gerektiğini söyleyebilirim.

Şimdi gelelim figüre. Figürümüz Black Desert oyunundan Dark Knight karakterini içeriyor. Geçtiğimiz günlerde figürün kutusu ofise gelince açıkçası daha kutudan etkilendim ki aslında dümdüz bir kutudan farkı yoktu. İçerisindeki figürün de olduğu asıl kutuyu görünce "içime doğdu herhalde" dedim çünkü gerçekten figürün ne kadar kaliteli olduğu daha kutudan belliydi. 55 cm uzunluğa sahip olan bu figür gerçekten muazzam bir şekilde paketlenmiş. Paketten çıkarttığım gibi de zaten hem karakter hem de figürdeki işçilik kalitesi beni büyüledi.

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Figürü elinize alır almaz zaten ağırlığıyla önemli bir şey taşıdığınızı anlıyorsunuz. Detayları incelediğimde ise gerçekten yüz detayları, kıyafetteki detaylar ve benim en çok etkilendiğim kılıçtaki detaylar gerçekten inanılmaz bir seviyede. Zaten figürün sınırlı sayıda özel olarak üretildiğini de düşününce bir hayli özel hissettirdiğini söyleyebilirim.

Pearl Abyys ve Blitzway iş birliğinde geliştirilen bu figür dediğimiz gibi 55 cm uzunluğua, 40 cm genişliğe sahip bir ürün. Ürünün kurulumu çok basit ki zaten Dark Knight ablamız hazır bir halde çıkıyor sadece eline kılıcını vermek ve havalılık oranını arttıran çiçekleri de ekleyerek birkaç saniyede hazır hale getirebiliyorsunuz. Dark Knight kendi başına inanılmaz ihtişamlı dursa da alttan yapılan ışıklandırma ile birlikte iyice ihtişamlı bir hale geliyor. Dediğim gibi figürdeki ince detaylara kadar mükemmel bir işçilik çıkartılmış. Bu yüzden eğer böyle bir ürün almayı düşünüyorsanız evinizde özel bir yer açmanızda fayda var çünkü diğer figürlerle aynı yeri hak eden bir figür değil. Figüre dair tüm detayları buradaki sayfada bulabilirsiniz. Gaming in Turkey'e de tekrardan çok teşekkür ederiz.

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Pearl Abyys ve Blitzway'in geliştirdiği Dark Knight figürü