PlayStation patronu daha fazla satın alımın planlandığını söyledi

Oyun sektöründe son dönemin popüler olayları şüphesiz büyük satın alımlar. Geçtiğimiz günlerde de Jim Ryan'dan bu yönde bir açıklama geldi.
"Daha Fazla Satın Alım Planlanıyor"
Geçtiğimiz günlerde PlayStation patronu Jim Ryan bir podcast'e katıldı ve orada önemli bir açıklamada bulundu. Söylediğine göre PlayStation daha fazla satın alım planı yapıyor. Ne yazık ki hangi stüdyoların planda olduğuna dair bir açıklama gelmedi.
Son çıkan söylentiler PlayStation'ın Bethesda büyüklüğünde bir stüdyoyu satın alma planı olduğu yönünde ancak hangisi olduğu ve planın ne kadar gerçek olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Son dönemde büyük şirketlerden gerçekten büyük satın alım haberleri duyduk ve bu yüzden çok da şaşırtıcı bir haber olmayabilir. Ancak PlayStation'ın yeni PS Plus sistemiyle birlikte yeni atılımlar yapacağı kesin diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa