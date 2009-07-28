Pegatron, Palm Pre'de kullanılan işlemciyle netbook hazırladı

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Asus bünyesindeki firmalardan Pegatron, Palm'in iPhone'a rakip olarak lanse ettiği Pre modelinde kullanılan işlemciyle yeni bir netbook prototipi hazırladı. Palm Pre'de kullanılan ve Freescale firması tarafından hazırlanan ARM Cortex A8 tabanlı iMX515 işlemcisinin (600MHz) daha yüksek frekanslı (1GHz) versiyonu kullanılarak hazırlanan yeni netbook, özellikle pil süresiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

İşlemci çalışma frekansı itibariyle, Intel Atom tabanlı netbook'lar ile performans rekabetine tutuşması beklenmeyen prototip, yüksek tanımlı (720p) video oynatım yeteneğine ve 3D oyun desteğine sahip. En az 4.5 saat olmak üzere çift hücreli pil ile 8 saate varan kullanım süresi sunabilen yeni netbook'ta ayrıca çift USB portu, VGA çıkışı ve bellek kartı okuyucusu gibi ek özelliklere de yer veriliyor.

ARM mimarisi nedeniyle Windows işletim sistemleriyle uyumlu olmayan sistemin Linux dağıtımları içinse rahat ve efektif kullanıma olanak tanıyan yeterli performansa sahip olduğu belirtiliyor.

Pegatron, ARM tabanlı yeni netbook için herhangi bir hacimli üretim takvimi dolayısıyla fiyatlandırma bilgisi henüz açıklamadı.