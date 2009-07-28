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Pegatron, Palm Pre'de kullanılan işlemciyle netbook hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pegatron, Palm Pre'de kullanılan işlemciyle netbook hazırladı
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Asus bünyesindeki firmalardan Pegatron, Palm'in iPhone'a rakip olarak lanse ettiği Pre modelinde kullanılan işlemciyle yeni bir netbook prototipi hazırladı. Palm Pre'de kullanılan ve Freescale firması tarafından hazırlanan ARM Cortex A8 tabanlı iMX515 işlemcisinin (600MHz) daha yüksek frekanslı (1GHz) versiyonu kullanılarak hazırlanan yeni netbook, özellikle pil süresiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

İşlemci çalışma frekansı itibariyle, Intel Atom tabanlı netbook'lar ile performans rekabetine tutuşması beklenmeyen prototip, yüksek tanımlı (720p) video oynatım yeteneğine ve 3D oyun desteğine sahip. En az 4.5 saat olmak üzere çift hücreli pil ile 8 saate varan kullanım süresi sunabilen yeni netbook'ta ayrıca çift USB portu, VGA çıkışı ve bellek kartı okuyucusu gibi ek özelliklere de yer veriliyor.

ARM mimarisi nedeniyle Windows işletim sistemleriyle uyumlu olmayan sistemin Linux dağıtımları içinse rahat ve efektif kullanıma olanak tanıyan yeterli performansa sahip olduğu belirtiliyor.

Pegatron, ARM tabanlı yeni netbook için herhangi bir hacimli üretim takvimi dolayısıyla fiyatlandırma bilgisi henüz açıklamadı.


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1963bursa 10 yıl
Windows7 nin arm tabanlı işlemcilere destek verdiğini biliyoruz, Windosw7 bunda çalışıyor olmalı, haberde windows desteği olmaması cümlesi, Windows7 öncesi olan vista,xp,98,95... sürümleri için geçerli olabilir. Windows7 ARM tabanlı işlemci desteği ile ilgili kısma haberde açıklık getirilmesi gerekiyor.
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The Echoes 10 yıl
bnece işlemci o laptop için yetersiz kalır
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buraoca2 10 yıl
Madem Windows desteği yok; fiyatının da biraz daha makul olmasını beklerim.
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AndryTR 10 yıl
Netbook'lar için güzel bir pil ömrü. Zira internet kullanıcıları için nispeten daha önemli olan şey oyun başarımından ziyade pil ömrüdür sanırım. Windows desteği olsa daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitab edebilirmiş...
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